Sukčius vilkėjo policijos pareigūno uniformą
Savaitgalį sukčiui, apsimetusiam policijos pareigūnu, senutė atidavė beveik 7000 eurų.
Į Marijampolės aps. VPK kreipėsi devyniasdešimtmetė. Aušros gatvėje gyvenanti marijampolietė papasakojo, kad sausio 9-ąją sulaukė nepažįstamo asmens skambučio. Vyras prisistatė policijos pareigūnu, paaiškino, kad policija tikrina, ar pas gyventojus nėra netikrų pinigų. Apklausęs garbaus amžiaus senjorę tariamas policininkas įtikino, kad močiutė turi netikrų pinigų, todėl reikia surašyti pareiškimą.
Surašius pareiškimą į nukentėjusiosios namus jo pasiimti atvyko nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu. Vyras buvo su policijos pareigūno uniforma, parodė tariamą pareigūno pažymėjimą. Nukentėjusioji atidavė jam 6800 eurų.
Apgaulė išaiškėjo tik vėliau, pasikalbėjus su artimaisiais.
Policija gyventojams primena dar kartą, kad pareigūnai, kaip ir banko darbuotojai, niekada neina pas gyventojus paimti pinigų, netikrina, ar pinigai tikri, nesvarbu, kuo atvykėliai būtų apsirengę, kokį pažymėjimą berodytų. Tad su tokias žinias pranešančiais asmenimis geriau iš viso netęsti pokalbio, išjungti telefoną, nes tai akivaizdi apgavystė.