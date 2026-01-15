30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją
Iš sausio 18 d. į sausio 19 d. Vilniuje ir dar daugelyje Lietuvos miestų vyks naktinės maudynės, kuriomis prasidės 30 dienų ledinės eketės iššūkis. Tai jubiliejinis – dešimtasis – iššūkis, kai kiekvieną rytą prie vandens telkinių rinksis žiemos maudynių entuziastai ir tie, kas įbristi į šaltą vandenį išdrįs pirmą kartą. Specialiai sukurtoje „Facebook“ grupėje „30 dienų iššūkis“ bus skelbiamos iššūkio taisyklės, kiekvieną dieną rodomi vaizdo įrašai, iššūkio dalyvių atsiliepimai, vyksta Ledinės nuotraukos konkursas.
„Mažai energijos? Blogai miegi? Dažnai sergi? Kamuoja depresija? O gal nori išbandyti tai, ko niekada nesi daręs gyvenime? Prisijunk prie mūsų!“ – kviečia žiemos iššūkio organizatoriai bei ragina nebijoti išeiti iš komforto zonos ir išplėsti savo galimybių ribas.
„Šio iššūkio tikslas nėra nusifotografuoti drauge su sveikuoliais šokant į eketę. Svarbiausia – turėti vidinį motyvą ir supratimą, kokių tikslų siekiame tokiu grūdinimosi būdu, – tikina šio iššūkio sumanytojas – Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė. – Mūsų kasdienio komforto išsekintai vaizduotei tiek badas, tiek šaltis gali atrodyti pernelyg sudėtingi išbandymai žmogaus organizmui. Tačiau nėra reikalo bijoti. Neskatiname lenktyniauti ar siekti rekordų. Tikslas – pažadinti kūną, jo prigimtines reakcijas.“
Nuostabi žiema atėjo į Lietuvą, todėl ypatingai verta jos nepraleisti ir mesti sau asmeninį iššūkį. S. Dailidė kiekvienam siūlo išmėginti šį grūdinimosi būdą. Vasario 7 d. iššūkio dalyviai kviečiami į ,,Palangos ruonių“ maudynes Baltijos jūroje, Palangoje. ,,Nesuprantu, kai žmonės man rašo, kad pavydi, žavisi ir norėtų tai padaryti, bet nepadaro. Siūlau tiesiog pabandyti. Kas išdrįsta, pirmiausia stebisi, kad visai nešalta“, – sako ledinės eketės iššūkio sumanytojas.
Iššūkis vyks visoje Lietuvoje
Per daugelį metų Lietuvos sveikuolių sąjungos išpopuliarintos ledinės pramogos, buriančios šimtus bendraminčių kone kiekviename Lietuvos mieste leido sukurti ekečių žemėlapį, kuris padeda itin paprastai susirasti eketės bendruomenę arčiausiai namų. Kiekviena bendruomenė skirtingai organizuoja veiklas prie eketės, tačiau tas, kas mes sau iššūkį maudytis kasdien 30 dienų iš eilės, tai daryti gali ir savarankiškai.
Šaltas dušas ar eketė?
Nors S. Dailidė griežtai pasisako už eketę ir teigia, kad šaltame duše išsimaudyti dar sunkiau, nes visada žinai, jog gali greitai persireguliuoti šilumą, sąjungos valdybos narė Sigita Labutienė nedrįstančius ragina pradžiai maudynes duše baigti persiliejimu šaltu vandeniu.
Ne tik grūdina, bet ir gydo
S. Labutienės pastebėjimu, žiemą padaugėja peršalimo ligų, tačiau yra ir visos sąlygos užkirsti joms kelią ar lengvai pasveikti. Moteris sako, kad šaltas vanduo vos per parą gali padėti atsikratyti kankinančios slogos, temperatūros, silpnumo, kaulų laužymo.
Jos teigimu, atsiradus pirmiesiems peršalimo požymiams, pirmiausia ir pigiausia pagalba yra šaltas vanduo. Vaistai, vitaminai, arbatos, šilta lova niekaip negali lygintis poveikio greitumu bei stiprumu. ,,Kai žmogaus kūno temperatūra pakyla iki 39 laipsnių ir visą kūną purto drebulys, laužo kaulus, nieko nėra baisiau už šaltą vandenį. Tačiau sugebėjęs save nugalėti ir kas tris – keturias valandas pakartodamas procedūrą, kiekvienas pajus stulbinantį rezultatą. Nereikės nė paros ir savijauta bus puiki: dings temperatūra, sumažės sloga, atsiras daugiau energijos, nušvis akys“, – savo patirtimi dalijasi ji.
Simonas Dailidė džiaugiasi kasdien vis didėjančiu kiekiu drąsių žmonių, kurie rūpinasi savo sveikata, priima iššūkius. Jis sako, kad sustoti nežada. Be to, Lietuvoje atsiranda vis daugiau Wim Hofo metodo pasekėjų, kurie šalčio terapiją naudoja grūdinimuisi ir stiprinimuisi. ,,Užsigrūdinsime, o vasario 21 d. rengsime Lietuvos atviro žiemos plaukimo varžybas Trakuose“, – pasakoja jis.
Lietuvos atviro žiemos plaukimo varžybos šiais metais vyks jau devintus metus iš eilės. Jose kasmet dalyvauja vis daugiau dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių. Šįmet tikimasi 400 varžybų dalyvių.
Registracija į renginį vyksta puslapyje www.sveikuoliai.lt.
