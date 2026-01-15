www.suvalkietis.lt
Buvęs garsus futbolininkas Papečkys už nužudymą 8 metams siunčiamas į kalėjimą

"Suvalkiečio" inf.

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti 8 metų laisvės atėmimo bausmę praeityje žinomam sportininkui Tadui Papečkiui.

Tadas Papečkys. ELTA / Josvydo Elinsko nuotrauka

Šio teismo verdiktas įsiteisėja iškart, todėl nuosprendis netrukus bus vykdomas.

Kol įsigalios teismo nuosprendis T. Papečkys buvo paliktas laisvėje. Vyras buvo paleistas į laisvę išleistas už 10 tūkst. eurų užstatą, jam taikyta intensyvioji priežiūra bei dokumentų paėmimas.

Trijų teisėjų kolegija nekeitė Kauno apygardos teismo paskirtos bausmės, tačiau dvigubai sumažino vienkartinę išlaikymo išmoką aukos našlei netekus sutuoktinio.

Kauno apygardos teismas buvo priteisęs daugiau nei 104 tūkst. eurų. Apeliacinis teismas šią išmoką sumažino iki 51 tūkst. 788 eurų. 

Nukentėjusiosios (nužudytojo našlė, mama ir sesuo) pageidavo, kad T. Papečkys būtų pripažintas kaltu dėl itin žiauraus nužudymo ir laisvės atėmimo bausmė jam būtų prailginta iki 11–12 metų.

Nužudytojo našlė Raimonda A. sako, kad sutuoktiniui gyvybė buvo atimta jos akivaizdoje, ji patyrė šoką ir dideles dvasines kančias. 

T. Papečkys nesutiko, kad būtų nuteistas už itin žiaurių nužudymą. Per Lietuvos apeliacinio teismo posėdį jis pasakojo, kad viskas įvyko spontaniškai, jam, esant neblaiviam, aptemo protas. T. Papečkys su nužudytuoju daug bendravo – kartu keliaudavo, švęsdavo šventes. 

Nužudymas per Naujuosius metus

47-erių T. Papečkys nusikaltimą įvykdė vos kelios valandos po vidurnakčio, 2024 m. sausio 1-sos naktį, namo svetainėje, Ramučių kaime, Kauno rajone.

Bylos duomenimis, per tarpusavio konfliktą dėl asmeninių nesutarimų su nukentėjusiuoju T. Papečkys tyčia vieną kartą nenustatytu buteliu sudavė nukentėjusiajam į galvos sritį bei tyčia vieną kartą dūrė peiliu į krūtinės kairę pusę. Nukentėjusysis mirė įvykio vietoje.  

T. Papečkys prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailėjosi.

Jis anksčiau teistas nebuvo, dėjo pastangas atlyginti padarytą žalą nukentėjusiosioms, dirba, yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Dėl to Kauno apygardos teismas skyrė kiek mažesnę bausmę, nei sankcijoje nustatytas bausmės vidurkis. 

Lietuvos čempionas T. Papečkys – buvęs FBK „Kauno“ klubo gynėjas, 7 kartus kviestas į Lietuvos futbolo rinktinę. Su „Kauno“ komanda 6 kartus tapo šalies čempionu, triskart į viršų kėlė LFF taurę. Po ryškiausių karjeros metų Kaune legionieriaus duoną krimto Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, karjerą baigė Jonavos klube.

Ingrida Steniulienė (ELTA)

