Kaip žiemą nepatirti traumų ir nesušalti?
Žiema – ne tik džiaugsmas akims, malonios pramogos, bet ir rimti išbandymai mūsų saugumui. Šaltis, ledas bei pūgos kasmet tampa traumų ir sušalimų priežastimi, ypač tuomet, kai kasdienis skubėjimas nustelbia atsargumą. Slidūs šaligatviai, nepritaikyta avalynė ar netinkama apranga gali akimirksniu paversti įprastą kelionę pavojinga situacija. Todėl žiemą ypač svarbu žinoti, kaip tinkamai pasirūpinti savo saugumu: kaip išvengti paslydimų ir kritimų, kaip apsisaugoti nuo šalčio bei vėjo, kokių paprastų, bet veiksmingų priemonių imtis kasdien. Apie tai kalbamės su Marijampolės ligoninės Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėju Aurelijumi PIPIRU.
Traumatologijos skyriuje darbo daugėja
Pasak Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjo A. Pipiro, tikrą žiemą, kokia yra dabar, kai daug sniego, ledo, slidu, visuomet Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje padaugėja pacientų, paslydusių, griuvusių ir patyrusių traumas.
– Darbo tikrai turime daugiau, ypač ambulatorinėje grandyje. Kasdien kreipiasi pacientai, patyrę kokias nors traumas. Vieniems suteikiame ambulatorinę pagalbą, kitus ir į ligoninę paguldyti tenka, – sako gydytojas.
Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjo teigimu, traumos įvairios, pradedant sumušimais, patempimais ir baigiant išnirimais, lūžiais. Vienos iš dažniausių traumų – riešo ir čiurnos raiščių lūžiai ar išnirimai, kuomet paslydęs žmogus krenta ir instinktyviai pasiremia ranka, ar slystant pakrypsta čiurna ir lūžta kaulas arba patempiamas raištis. Kreipiasi pacientai ir dėl sunkesnių susižalojimų: žastikaulio, šlaunikaulio ar gaktikaulio lūžių. „Šlaunikaulio lūžis viena pavojingiausių traumų, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, senjorai turi labai saugotis kritimų“, – sakė gydytojas A. Pipiras.
Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjo teigimu, visokių nelaimių žiemą nutinka. Būna, kad krentant sumušama galva, patiriama smegenų trauma ar lūžta šonkauliai. Dažnos kritimo traumos – uodegikaulio ir nugaros sumušimai, kai paslydus nusileidžiama tiesiai ant sėdmenų. Traumos pobūdis priklauso nuo to, kaip žmogus krito, kuriai kūno vietai teko stipriausias smūgis.
Šiuo metu Traumatologijos ortopedijos skyrius pilnas, paguldyta apie trisdešimt ligonių, dirbama visu pajėgumu. Gydomi pacientai dėl šlaunikaulio, gaktikaulio lūžių, kitokių traumų.
Penktadienį, kai labai snigo, į ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrių traumatologo konsultacijai iki 16 val. kreipėsi 12 pacientų, daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Pacientų antplūdžio buvo laukiama ir pasibaigus darbo dienai. „Jeigu nėra ekstremalių gamtos sąlygų, per dieną paprastai kreipiasi iki dvidešimties ligonių, o jeigu slidu, šalčiai, tenka priimti ir iki penkiasdešimt“, – akcentavo skyriaus vedėjas A. Pipiras.
Kaip saugotis?
Gydytojas, paklaustas, kaip gyventojams reikėtų saugotis, kad nepatirtų traumų, išvardijo keletą pagrindinių patarimų.
Pirmiausia, tinkama avalynė: rinkitės batus su giliu protektoriumi ir minkštos gumos padu. Jei labai slidu, naudokite ant batų tvirtinamas batų „kates“ ar dyglius.
„Pingvino eisena“: eikite smulkiais žingsneliais šiek tiek pasilenkę į priekį, kad svorio centras būtų virš priekinės kojos, statykite pilną pėdą.
Laisvos rankos: nelaikykite rankų kišenėse – jos padeda išlaikyti pusiausvyrą. Taip pat venkite nešti sunkius krepšius abiejose rankose.
Budrumas: eidami nesmaksokite į telefoną, o žiūrėkite, kur dedate koją. Ypač saugokitės laiptų, nuolydžių ir vietų po nutirpusiu sniegu, kur dažnai slepiasi „juodasis ledas“. Neskubėkite, nebėkite, neikite greitai, kad negriūtumėte ir nepatirtumėte traumų.
Gydytojas pataria dienomis, kai būna ypač slidu, vyresnio amžiaus žmonėms, jeigu nėra būtinybės, iš viso geriau neiti į lauką.
Ką daryti nukritus? Jei jaučiate stiprų skausmą, galūnių tirpimą ar matote deformaciją, nebandykite stotis per jėgą. Kreipkitės į artimiausią skubios pagalbos skyrių arba skambinkite 112.
Šaltis taip pat pavojingas
Dar vienas gamtos reiškinys, kurio reikia saugotis šiuo metu – šaltis. Pasak A. Pipiro, kai lauke ypač šalta, sušalti galima net per 10 minučių. Todėl žmonės, prieš eidami į lauką, turi įvertinti savo amžių, sveikatą, turimas ligas, pajėgumus ir pasvarstyti, ar tikrai būtina eiti.
„Jeigu jau einame į lauką, labai svarbu tinkama apranga, ne tik kai spaudžia stiprus šaltis, bet ir tuomet, kai drėgna, vėjuota. Vidutinio stiprumo vėjas ir šaltis gali pakenkti labiau nei stiprus šaltis be vėjo. Ne veltui sakoma, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga“, – kalbėjo A. Pipiras. Todėl gydytojas pataria avėti šiltus laisvus batus, laisvas pirštines, kad galūnės nebūtų suspaustos, drabužius rengtis pagal sezoniškumą, sluoksniuojant, taip kūnui šilčiau, šaltis neprasiskverbia. Nuo šalčio dažnai nukenčia kojų ar rankų pirštai, pėdos. Esant dideliems šalčiams kyla pavojus nušalti drabužiais nepridengtas kūno vietas: ausis, nosį, skruostus.
Labai svarbu tinkama pagalba galūnes nušalusiam ar sušalusiam žmogui. Gydytojo teigimu, kategoriškai draudžiama sušalusią kūno vietą atšildyti karštu vandeniu, šildytuvu ir pan. Reikia sušildyti pamažu, temperatūrų virsmai gali iššaukti kraujagyslių trombozę. Saugokite nušalusias vietas nuo trynimo ir traumų.
Pasak Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjo, į Marijampolės ligoninę dar nesikreipė ligonių dėl nušalimo, bet tai nereiškia, kad žmonės nepatyrė nušalimų. „Praktika rodo, kad patyrę nušalimus žmonės iš karto nesikreipia į ligoninę. Laukia mėnesį, du, gydosi patys ar kreipiasi į šeimos gydytoją. Pagalbos ieško, kai niekas nepadeda, būna atsiradę negrįžtamų pakitimų, pirštas ar kita galūnė pradeda juoduoti, vystosi nekrozė, bet tada jau būna per vėlu efektyviai padėti, kartais tenka tiesiog pašalinti negyvus audinius“, – aiškino gydytojas A. Pipiras. Patyrus nušalimą, nesvarbu, kokio jis laipsnio, visada geriau pasirodyti gydytojui.
Nušalti galima ir žvejojant
Šaltą žiemą ant vandens telkinių matome daugybę žvejų. Kauno klinikų Skubiosios pagalbos skyrius paruošė informaciją jiems. Pasirodo, žūklė ant ledo pavojinga ne tik dėl pavojaus įlūžti, bet ir dėl nušalimo. Šiomis dienomis į skyrių pacientas atvyko dėl skausmingų pūslių ant pirštų, atsiradusių nušalus žvejybos metu. Suteikus skubią pagalbą jis buvo išleistas gydytis namuose, tačiau kaip šie nušalimai sugis – parodys tik laikas.
Medikai akcentavo, kaip atpažinti nušalimą. Požymiai tokie:
Oda tampa šalta ir nejautri, po atšilimo – stipriai skauda.
Pūslės ar pilkšva oda gali atsirasti tik po 24–48 val.
Jei oda atrodo ir jaučiasi normali po atšilimo – greičiausiai nušalimo nėra.
Įtarti sunkesnį nušalimą galima, jei buvote veikiami žemesnės nei -10 °C temperatūros, jei oda buvo atidengta, drabužiai ploni ar drėgni, jei jaučiate dilgčiojimą, skausmą ar nejautrą pirštuose, rankose, pėdose ar kojose.
Gydytojai sklaido mitą, kad „alkoholio gurkšnis padės sušilti“. Anot jų, įvyksta priešingai – alkoholis plečia kraujagysles, todėl kūnas praranda šilumą greičiau, slopina šalčio pojūtį – didina nušalimo ir hipotermijos riziką. Todėl per šalčius patariama nevartoti alkoholio.