Kultūros renginiai sausio mėnesį

Marijampolės kultūros centras.
Marijampolės kultūros centras. / Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Marijampolėje

Kultūros centre

Veikia žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė paroda (dailės galerijoje).
Veikia Editos Orinienės fotografijų paroda „Žiemos istorijos“ (I a.).
Veikia paroda „Kaziui Morkūnui 100“: vitražininko 100-osioms gimimo metinėms (I a.).
15 d. 18 val. – šokių grupės „Arabeskas“ koncertas „Super stars“
17 d. 13 val. – muzikinis spektaklis vaikams „Pelėda Drūlija ir žiovuliukai“.
20 d. 16 val. – Linos Kabelkaitės ir Dianos Lukošiūnaitės karpinių parodos „Medžio gyvenimas“ uždarymas (II a.).
22 d. 17 val. – Renatos Kutkienės grafikos darbų parodos „Spalvoti pėdsakai“ uždarymas (M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
22 d. 18 val. – Sandros ir Viktoro koncertas su gyvo garso grupe.

Dramos teatre

15 d. 18 val. – spektaklis „Smulkūs vedybiniai nusikaltimai“.
16 d. 18 val. – spektaklis „Lunenbergas“.
17 d. 18 val. – spektaklis „Pasimatymų žaidimai“.
20 d. 18 val. – spektaklis „Atiduodu žmoną“.
23 d. 18 val. – MDT premjera: poetinis spektaklis „Žvilgsnis į sielą“ (režisierius Zigmas Baranauskas).

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje

17 d. 11 val. – šeimadienis: „Paslaptis, virtusi LAPU. Popieriaus gamybos dirbtuvės“.
Veikia parodos: Panevėžio kraštotyros muziejaus paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“ (Vytauto g. 29); „Kovojančios Lietuvos prezidentas. Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“ (Vytauto g. 29); „XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviški vakarai Sūduvos krašte“ (Bažnyčios g. 23).
Veikia restauruotų Aldonos Skirutytės litografijų iš ciklo „Žemaitė“ paroda (Vytauto g. 29).
Iki 15 d. veikia Suvalkų krašto muziejaus paroda „Abipus sienos“ (Vytauto g. 29),
23 d. 17 val. – originalių Salvadoro Dali darbų parodos „Siurrealizmas – tai aš“ atidarymas (Vytauto g. 29).

Jono Basanavičiaus aikštėje

Veikia paroda „Į Laisvę“, skirta Laisvės gynėjų dienos 35-osioms metinėms.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje

Veikia Anykščių menų centro Angelų muziejaus paroda „Ramybę nešantys“.
Veikia paroda „Lozoraičiai – vilties diplomatija: šimtmetis valstybės naudai“.

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje

Veikia dienos centro „Židinys“ lankytojų darbų paroda „Žiemos tyla“ (I a.).
21 d. 16 val. – „Sengirės kinas“: „Antropocenas – žmogus epocha“ (mažojoje salėje).

Rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (Kantališkių kaimas)

Veikia Rimantės Butkuvės, Andriaus Bieliuko, Zigmo Sederevičiaus, Zenono Skinkio, Algirdo Vorevičiaus ir Juozo Videikos skulptūrų paroda „Per angelo žvilgsnį“; Redos Konteikienės fotodarbų paroda „Oranžinė klasika“; Rodicos Morari ir jos mokinių kūrybos paroda „Šviesos pulsas“.

Kalvarijoje

„Titnago“ teatre

18 d. 18 val. – šokių vakaras „Kam per 30“.
Sangrūdos laisvalaikio salėje
23 d. 17 val. – jaunimo vakaras.

Kultūros centre

24 d. 19 val. – kviečia Vita Žiba.

Kazlų Rūdoje

Kultūros centre

Veikia paroda „PA(si)likimai… Ką kalba angelai“.
16 d. 18 val. – Ingos Norkutės solo spektaklis-koncertas su gyvo garso grupe „Pirmas kartas“.
30 d. 18 val. – grupės „Belkanto“ koncertas.

