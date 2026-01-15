Kultūros renginiai sausio mėnesį
Marijampolėje
Kultūros centre
Veikia žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė paroda (dailės galerijoje).
Veikia Editos Orinienės fotografijų paroda „Žiemos istorijos“ (I a.).
Veikia paroda „Kaziui Morkūnui 100“: vitražininko 100-osioms gimimo metinėms (I a.).
15 d. 18 val. – šokių grupės „Arabeskas“ koncertas „Super stars“
17 d. 13 val. – muzikinis spektaklis vaikams „Pelėda Drūlija ir žiovuliukai“.
20 d. 16 val. – Linos Kabelkaitės ir Dianos Lukošiūnaitės karpinių parodos „Medžio gyvenimas“ uždarymas (II a.).
22 d. 17 val. – Renatos Kutkienės grafikos darbų parodos „Spalvoti pėdsakai“ uždarymas (M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
22 d. 18 val. – Sandros ir Viktoro koncertas su gyvo garso grupe.
Dramos teatre
15 d. 18 val. – spektaklis „Smulkūs vedybiniai nusikaltimai“.
16 d. 18 val. – spektaklis „Lunenbergas“.
17 d. 18 val. – spektaklis „Pasimatymų žaidimai“.
20 d. 18 val. – spektaklis „Atiduodu žmoną“.
23 d. 18 val. – MDT premjera: poetinis spektaklis „Žvilgsnis į sielą“ (režisierius Zigmas Baranauskas).
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje
17 d. 11 val. – šeimadienis: „Paslaptis, virtusi LAPU. Popieriaus gamybos dirbtuvės“.
Veikia parodos: Panevėžio kraštotyros muziejaus paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“ (Vytauto g. 29); „Kovojančios Lietuvos prezidentas. Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“ (Vytauto g. 29); „XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviški vakarai Sūduvos krašte“ (Bažnyčios g. 23).
Veikia restauruotų Aldonos Skirutytės litografijų iš ciklo „Žemaitė“ paroda (Vytauto g. 29).
Iki 15 d. veikia Suvalkų krašto muziejaus paroda „Abipus sienos“ (Vytauto g. 29),
23 d. 17 val. – originalių Salvadoro Dali darbų parodos „Siurrealizmas – tai aš“ atidarymas (Vytauto g. 29).
Jono Basanavičiaus aikštėje
Veikia paroda „Į Laisvę“, skirta Laisvės gynėjų dienos 35-osioms metinėms.
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje
Veikia Anykščių menų centro Angelų muziejaus paroda „Ramybę nešantys“.
Veikia paroda „Lozoraičiai – vilties diplomatija: šimtmetis valstybės naudai“.
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje
Veikia dienos centro „Židinys“ lankytojų darbų paroda „Žiemos tyla“ (I a.).
21 d. 16 val. – „Sengirės kinas“: „Antropocenas – žmogus epocha“ (mažojoje salėje).
Rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (Kantališkių kaimas)
Veikia Rimantės Butkuvės, Andriaus Bieliuko, Zigmo Sederevičiaus, Zenono Skinkio, Algirdo Vorevičiaus ir Juozo Videikos skulptūrų paroda „Per angelo žvilgsnį“; Redos Konteikienės fotodarbų paroda „Oranžinė klasika“; Rodicos Morari ir jos mokinių kūrybos paroda „Šviesos pulsas“.
Kalvarijoje
„Titnago“ teatre
18 d. 18 val. – šokių vakaras „Kam per 30“.
Sangrūdos laisvalaikio salėje
23 d. 17 val. – jaunimo vakaras.
Kultūros centre
24 d. 19 val. – kviečia Vita Žiba.
Kazlų Rūdoje
Kultūros centre
Veikia paroda „PA(si)likimai… Ką kalba angelai“.
16 d. 18 val. – Ingos Norkutės solo spektaklis-koncertas su gyvo garso grupe „Pirmas kartas“.
30 d. 18 val. – grupės „Belkanto“ koncertas.