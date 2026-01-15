Sausio 16 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
LNK televizijos eteryje sausio 25-ąją startuos grandiozinis muzikinis projektas „Didysis chorų mūšis“, kuris suburs garsius Lietuvos atlikėjus, jų gimtųjų miestų chorus ir šimtus tūkstančių žiūrovų prie ekranų. Tai bus ne tik muzikinė kova, bet ir emocijų, bendrystės bei miestų pasididžiavimo šventė. Prie šio įspūdingo projekto jungiasi ir Marijampolė, kuriai atstovaus Rožinis choras.
Ne visi Patilčių gyventojai apsidžiaugė klebono laišku
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijai priklausantys Igliškėlių kaimo (Marijampolės sav.) gyventojai. Žmonių rūpestis toks pats – santykiai su prieš keletą mėnesių paskirtu naujuoju klebonu kun. Petru Algirdu Kanapka. Gyventojai patys neišdrįsta pasakyti savo klebonui, kas juos neramina, atsakymų dažniau ieško redakcijoje ar vyskupijoje.
Naujoji II pensijų pakopa: lankstesnės sąlygos ir daugiau pasirinkimo
Įsigalioję II pensijų pakopos pokyčiai gyventojams suteikė ilgai lauktą galimybę atsiimti daugelį metų kauptas lėšas. Sprendimas kelia daug diskusijų ir klausimų: kas turi teisę atsiimti pinigus, kokiomis sąlygomis tai galima padaryti, kokiu būdu pateikiamas prašymas, per kiek laiko lėšos išmokamos, ar gautos sumos bus apmokestinamos. Siekiant priimti pagrįstą sprendimą, gyventojams svarbu aiškiai suprasti galiojančią tvarką, galimas pasekmes ateities pensijai ir visus su lėšų atsiėmimu susijusius niuansus. Pabandysime viską paaiškinti paprastai ir be sudėtingų formuluočių.
Atnaujinti namai: ta pati panelė, tik kita suknelė
Ir tai – visai be ironijos. Kaip džiaugiamės nauju paltu ar batais, taip pat apima džiaugsmas, kai namuose atsiranda koks nors naujas grožis: sofos užtiesalas, stilinga vaza ar toršeras, apie kokį svajojome, bet kažkodėl tos svajonės ilgai neįgyvendinome. Sakoma, kad kas dešimt metų reikėtų atnaujinti namus, net jei techniškai jie tvarkingi – katės nesudraskė sofos, virtuvės komplektas dar tvirtas, o grindys nebraška. Tiesiog… nusibodo. Namai, kaip ir drabužiai, kartais ima nebedžiuginti, nors vis dar geri. O juk norime, kad jie teiktų džiaugsmą, ramybę ir estetinį pasitenkinimą.
Apie tai kalbamės su marijampoliete, šiuo metu Vilniuje gyvenančia interjero dizainere Rimante BUTĖNAITE, kuri sako: kartais nereikia namų remonto – pakanka „kitos suknelės tai pačiai panelei“. Pavyzdžiui, naujo audinio ir adatos prisilietimo. Ar dar ko nors nesudėtingo, bet veiksmingo.