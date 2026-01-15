Tarybos narė Vaida Pituškienė visiškai išteisinta
Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija sausio 8 d. priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą – atsisakė priimti prokuroro kasacinį skundą dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narės, opozicijos lyderės Vaidos Pituškienės išteisinimo. Šiuo sprendimu procesas byloje galutinai baigtas.
Politikė visiškai reabilituota išteisinamuoju nuosprendžiu konstatuojant, jog nebuvo padarytos jokios nusikalstamos veikos.
Dar 2025 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos apkaltinamąjį nuosprendį ir priėmė išteisinamąjį nuosprendį, kuriuo V. Pituškienė buvo išteisinta dėl visų jai inkriminuotų veikų, nes nebuvo padarytos jokios veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Pasibaigus ilgai (beveik dvejus metus) trukusiam teisiniam procesui, V. Pituškienė pažymi, kad ši pergalė yra ne tik teisinė, bet ir principinė kova už tiesą.
„Nuo pirmosios įtarimų pareiškimo dienos tikėjau Lietuvos teisingumo sistema ir žinojau, kad ginsiuosi visais teisiniais būdais, nes niekada nesu padariusi jokio nusikaltimo, jokio pažeidimo. Šio proceso apskritai neturėjo būti. Tai, kas įrodyta teisme, aš sakiau nuo pat pradžių – visada laikiausi įstatymų, Savivaldybės reglamentų ir galiojančių tvarkų“, – sako V. Pituškienė.
„Mano situacija priminė parodomąją akciją. Kol vieniems Tarybos nariams dėl situacijų, kurios tikrai galėtų kelti klausimų, buvo keliamos tik civilinės bylos, kitiems, įskaitant mane, teko eiti gynybos nuo baudžiamojo persekiojimo keliu. Tai kėlė rimtų klausimų dėl vienodų standartų taikymo realizuojant teisingumo principus“, – sako politikė.