Eskizas gamtos žmogaus Selemono portretui
„Suvalkiečio“ skaitytojai jau daug metų džiaugiasi Selemono Paltanavičiaus mums skirtais rašiniais apie mažus ir didelius vyksmus gamtoje (nors, pasak jo, mažų dalykų čia nėra, viskas svarbu).Visų rašinių, visų darbų tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kas aplink: parodyti, sudominti, padėti suprasti, veikti… Ir susimąstyti – apie pasaulį ir save.
Čia tik eskizas. Nes užduotis perteikti visapusį paveikslą žmogaus, kurį visoje Lietuvoje dažnas pažįsta (mato ar girdi dažniau, nei savo giminę ar draugą), būtų pernelyg sunki. Nes čia reikėtų begalės spalvų: sutalpinti tiek iš pirmo žvilgsnio skirtingų, įvairių veiklų bei jų rezultatų: vien konkrečiai įvardijamų – gausa, o kas pasvers ar pamatuos perteiktų žinių svorį, emociją?
Net ir tie, kas su juo nėra nė karto akis į akį susitikę, vis tiek laiko jį savu: daug metų girdi per radiją pasakojant apie tokius, atrodytų, paprastus, bet labai įdomius dalykus, mato neretai kalbinamą televizijų žurnalistų. O juk ne vienas ir du yra perskaitęs jo knygas – pirmoji išleista 1978-aisiais, šimtoji, kuri vadinasi „Su gamta kišenėje“, pernai, o dabar jau prasidėjo antrojo šimto skaičiavimas. „Žmogus negali tiek parašyti“, – stebėjosi ne vienas, išgirdęs apie šimtosios pristatymą…
…Gali. Jei tas žmogus – Selemonas Paltanavičius, kuris, kaip pats yra sakęs, rašė visą laiką, nuo vaikystės – tiesiog sau, apie tai, ką pastebėdavo aplinkoje. O aplinkui buvo gamta – gimtieji namai prie pat girios… Vėliau bent vieną kitą puslapį kasdien visada parašydavęs ankstų rytą, dar prieš visus „valdiškus“ darbus ir buities reikalus: puslapis prie puslapio – ir knygelė. Dabar gali dirbti tikslingiau ir nuosekliau, o ir važiuodamas (važinėja po visą šalį labai daug) neretai diktuoja besivyniojančias savo mintis.
Dar rašytojas besistebintiems pabrėžia, kad ne visos jo knygos didelės apimties (nors yra ir tikrų enciklopedijų). Dauguma jų skirta vaikams – tai smagūs, pažintiniai, informatyvūs pasakojimai apie pasaulį, kuriame gyvename. Ne kartą jo knygos įvertintos įvairiomis premijomis, pripažintos metų skaitomiausiomis, Selemonas Paltanavičius yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys…
Tačiau tai – tik viena spalva, nors ir su daugeliu atspalvių. O kas nėra matęs meniškų, iškalbingų jo gamtos fotografijų – iliustracijose, parodose, albumuose? Kas nėra klausęs radijo laidų, kuriose svarbu ne tik informacija (jos gali rasti daug kur) – daug svarbiau, kad vedėjas su klausytoju bendrauja taip betarpiškai, tarsi abu sėdėtų viename kambaryje ar šnekėtųsi pilnoje paslapčių pamiškėje.
O gal kartu vaikščiotų palei plačius, lygius Sūduvos laukus ir su gailesčiu stebėtų, kaip sausringi pastarojo meto vėjai pusto derlingąjį sluoksnį. Nes nėra tuose plynuose laukuose kur vėjui „užsikabinti“… Daug savybių, matyt, lėmė, kad laida Lietuvos radijuje gyvuoja nuo 2001 metų. Taigi – šiemet jubiliejus, yra proga pasveikinti jos kūrėjus ir vedėją.
Tačiau yra kita, labai solidi proga: lygiai prieš 70 metų, 1956-ųjų sausio 14 dieną Kazlų Rūdos krašte, Užbalių kaime Paltanavičių šeimoje pasaulį išvydo ketvirtasis sūnus. Selemonas Paltanavičius susitikimuose ar interviu ne kartą yra akcentavęs, kad ir gimimo vieta, ir jo šeima lėmė jam tapti tuo, kuo dabar yra: gamtą mylinčiu, ja besidominčiu žmogumi. „Visą laiką man svarbiausia buvo gamta, tai, kas vyksta aplink – ir niekas man šito nedraudė, netrukdė, ėjau tuo keliu, kuris man atrodė geriausias. Labai svarbu suprasti vaiką, nekliudyti jam domėtis tuo, kas traukia, nors tėvams gal ir atrodo kitaip…“
Tas gyvenimo kelias iš gimtųjų namų nuvedė į mokyklą, paskui – į Vilniaus universitetą, 1984-aisiais, po studijų – į Žuvinto valstybinį rezervatą vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas (čia sutiko tikrų gamtos mylėtojų, jos saugotojų, su kuriais bičiuliavosi ilgus metus), vėliau – į Aplinkos ministeriją…
Jam dirbant Biologinės įvairovės skyriaus vedėju turintieji reikalų sakydavo, kad nėra Lietuvoje kito tokio žmogaus, kuris taip giliai pažintų gamtą ir suprastų pokyčių joje esmę, kurio įžvalgos būtų tokios gilios (ir kartais net pranašiškos…). Veiklos baras buvo tikrai platus, bet ir tuomet Selemonas neapleido nei rašymo, nei fotografijos. Jis dažnas svečias mokyklose, bibliotekose – visur laukiamas, o ypač – Kazlų Rūdoje, kur dalyvauja įvairiuose renginiuose, jam suteiktas Kazlų Rūdos Garbės piliečio vardas.
„Suvalkiečio“ redakcija savo ir skaitytojų vardu sveikina Selemoną Paltanavičių su gražia sukaktimi ir linki ilgų kūrybingų (visose srityse) metų, energijos ir ištvermės. Džiaugiamės jo publikacijomis, dėkojame ir tikimės jų sulaukti dar daug metų.