Jorkšyro terjeras Gučis – šeimos numylėtinis
Gučis marijampoliečių Rasos ir Rimanto Vosylių namuose – jau aštunti metai. O galėjo jo čia ir nebūti, jeigu ne dukrų užsispyrimas ir tėčio „pasidavimas“.
– Tai buvo mano klaida, – dabar pripažįsta Rimantas, tuomet, prieš 8-erius metus, savotiškai tikrinęs dukrų atsakomybę: nupirko pavadėlį, pakabino koridoriuje ir liepė kiekvieną dieną du kartus jį pasiėmus eiti pasivaikščioti, atseit, šuniuką vedžioti.
Noras turėti augintinį buvo didelis, tad mergaitės uoliai vaikščiojo su pavadėliu, kol kartą, pliaupiant lietui, tėtis leido į lauką neiti… Nuo tada „vedžiojimas“ baigėsi, bet svajonė niekur nedingo, juolab kad abi dukros Monika ir Goda jau turėjo susitaupiusios ir pinigėlių šuniukui pirkti.
Ir tėtis pasidavė!
Mažutį, tuomet dar bevardį, bet jau paskiepytą ir čipuotą Jorkšyro terjerą, šeima parsivežė iš Kauno r., Lapių. Vardą – Gučis – išrinko vyresnioji dukra Monika, kuri ir turėjo būti tikroji šuniuko šeimininkė.
– Bet dukra išvyko studijuoti, o Gučis liko mums, – visai nepyksta mama Rasa ir šypsodamasi išduoda paslaptį: – Visada didžiausias autoritetas šuniukui buvo Rimantas. O mes, merginos, tik aptarnaujantis personalas.
Labai greitai Gučis tapo visos šeimos numylėtiniu, be kurio nebūtų tiek emocijų.
– Mes visi juokaujame, kad šitas šuo iš kuklumo nenumirtų, – sako Rasa. – Dėmesio jis neprašo, jis jo išsireikalauja. Gučio užsispyrimas – 100 kartų didesnis už jį patį. Tarkime, jeigu neatsigulsi taip, kaip nori šuo (mat jam reikia gulėti būtent ten ir taip, kaip jis nori), tai jis gali stovėti valandų valandas priešais tave, žiūrėti tiesiai į akis ir cypti.
– Atrodo, kad pareinančio pietų manęs tik ir laukia dėl to, kad galėtų prigulti – nors trumpam, – šypsosi Rimantas.
Ir pietauti Gučis mėgsta kartu su šeimininkais.
– Ėda viską, išskyrus savo maistą. Dėl gabalėlio dešros gali nusisukti sprandą, o dėl sausainio parduotų savo šeimininkus su visu butu, – juokiasi Rasa.
Tiesą sakant, stebėtis dėl to nereikėtų, nes Rasos gaminamiems skanėstams tikrai neįmanoma atsispirti.
Ir miega Gučis kaip priklauso namų puošmenai – šeimininkų lovoje, ant pagalvės ir po antklode.
O kaip tada „šukuosena“, veislei būdingas kirpimas, kasytės ir t. t.?
– Jokių grožio procedūrų Gučis nepripažįsta, net išmaudytas jaučiasi labai įžeistas. Į kirpyklą vykstame kas trys mėnesiai, bet tik atvestas į kirpyklos kiemą „nukrenta“ nuo kojų. Kol mažas buvo, bandėme rišti kasytę, bet ji išbūdavo daugiausia 15 minučių – tol ardavo galva kilimą, kol kasos nelikdavo, – Gučio išdaigas atpasakoja šeimininkė.
Nemėgsta šuniukas ir rūbelių, kurių per šalčius einant į lauką būtinai reikia. Goda juokiasi, kad Gučis rūbelių turi daugiau negu ji, bet rengtis jais labai nenori. Kai tenka rengtis šiltesnę striukę, šuo pirmiausia išloja protesto kalbą. Kažkada „aptarnaujantis personalas“ bandė šuniukui užmauti ir batukus, kad kojytės nesušlaptų, nesušaltų, bet su jais Gučis krito ant šono ir visai atsisakė eiti.
O į lauką eiti labai nori. Ir draugauti su visais šunimis – dideliais ir mažais – veržiasi, visai nesvarbu, kad gali tapti kažkieno pietumis. Vengia tik kačių, nes už smalsumą ne kartą buvo apdraskytas.
– Mes juokaujame, kad mūsų Gučis tai – liūtas, tik įkalintas jorkšyro kailyje, – sako Rasa. – Šią vasarą svečiavomės sode pas kaimynus. Buvo jau prietema, kai Gučis staiga šoko nuo mano kelių, kur ramiai snaudė, ir nusivijo už save kelis kartus didesnę lapę. Mes, aišku, visi iš paskos: „Guči, Guči!“ O Gučio nė kvapo. Kelias valandas vaikščiojome ieškodami po visus sodus, aš upelį ašarų išliejau, galvojau, kad ryte tik kailiuką savo mylimuko rasiu. Gerai, kad vyras sugalvojo prasukti pro namus ir rado ponaitį Gučį sau ramiai terasoje miegantį, visai nesivarginantį atsiliepti – juk jis namie!
Išvis sodas – Gučio rojus. Ten galima medžioti žalčius, iškasti šeimininkės puoselėjamas gėles ieškant kurmių. Vis dėlto šuns laisvė ribojama, nes baiminamasi dėl didesnių šunų, kurie ne visada draugiški jorkšyrams. Bet ir tada nutaikęs momentą Gučis sugeba pasprukti.
– Labiausiai, aišku, mėgsta svečiuotis pas kaimynus, nes ten ir vaišės geros (mes tik paragauti dešrelės duodame, o kaimynas – visą), ir teritorija netyrinėta. Kartais sugrįžta, kai nelabai įdomu būna, bet dažniausiai šaukiamas apsimeta aklu ir kurčiu, – apie savo numylėtinio, šiemet gegužės 29-ąją švęsiančio aštuntąjį gimtadienį, išdaigas pasakoja Rasa.