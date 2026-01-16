Kviečiame išrinkti šių metų Vaistinį augalą!
Lietuvoje prasideda tradiciniai metų Vaistinio augalo rinkimai. Šiemet jie skirti temai „Vaistinis augalas 2026 – imuniteto pagalbininkas“. Visus, besidominčius vaistiniais augalais, kviečiame aktyviai balsuoti ir padėti išrinkti augalą, kuris geriausiai atspindi sveikatą stiprinančias gamtos galias.
Balsavimas vyksta iki 2026 m. vasario 10 d.: BALSUOTI
Rinkimai šiemet dedikuojami mokslininko prof. Kazimiero Grybausko 140-osioms gimimo metinėms. K. Grybauskas buvo ne tik Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo vadovas, bet ir vaistinių augalų skyriaus steigėjas, farmakognostas, vaistinių augalų tyrėjas ir propaguotojas, Lietuvos botanikų ir farmacininkų draugijos pirmininkas.
Ekspertų komisijos posėdis vyks 2026 m. vasario 12 d. Kaune, „Vilties“ vaistinėje (Laisvės al. 100), o rinkimų rezultatai bus paskelbti vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Kviečiame dalyvauti ir kartu išrinkti augalą, kuris simboliškai ir praktiškai atspindės 2026 metų siekį – stiprinti imunitetą natūraliai, su pagarba gamtai ir remiantis mokslo žiniomis.