Nelaimė Aistiškių kaime – ūkinį pastatą sunaikino ugnis
Vakar apie pietus Kalvarijos sav. Akmenynų sen. Aistiškių kaime kilo gaisras. Beržų gatvėje užsidegė tvartas. Jame buvo laikomi gyvuliai. Juos pavyko išgelbėti.
Pasak ugniagesių, prie ūkinio pastato priblokuota virtuvėlė. Joje buvo pečius, atvesta elektra, stovėjo šaldiklis, skalbimo mašina, kiti namų apyvokos daiktai.
Gaisrą pastebėjo patys namiškiai. Degė tvartas ir virtuvėlė, matėsi liepsnos. Atvykus ugniagesiams šeši veršeliai jau buvo išvesti iš tvarto, du išgelbėjo gaisrininkai, į patalpą patekę su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.
Nudegė apie 20 m² stogo dangos, 8 m² medinės perdangos, dalis stogo nuardyta. Sudegė pastate buvę namų apyvokos daiktai. Išsaugoti sandėliukai, nenukentėjo ir gyvenamasis namas.
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo dėl ilgintuvo gedimo. Į jį buvo įjungtas šaldiklis. Ilgintuvas buvo senas, kibirkščiavo, matyt, įvyko trumpas jungimasis ir kilo gaisras.
Aistiškių gyventojai užjaučia tvarkingą, darbščią šeimą, kurių gyvuliai liko be pastogės. Akmenynų seniūnijos seniūnė Danguolė Sinkevičienė „Facebook“ pasidalino informacija apie šeimą ištikusią bėdą ir ragina gyventojus padėti nuo gaisro nukentėjusiems žmonėms.
„Mieli žmonės, prašome pagalbos. Aistiškių kaime įvyko nelaimė, sudegė šeimos ūkinis pastatas. Tai ne tik – gyvuliukų namai, vienoje ūkinio pastato dalyje buvo įrengtos buitinės patalpos, laikomos maisto atsargos. Ugnis išdegino dalį įdėto darbo ir nuskriaudė šeimą“, – rašo seniūnė.
Pasak D. Sinkevičienės, gyvuliukus pavyko išgelbėti. Išsigandę, pridusę per naktį jie glaudėsi prie namų. Ryte jau įkurdinti kitam pastate. Bet šeimai tai dideli nuostoliais, ne taip paprasta kitą tvartą pasistatyti, užgyventi tai, kas pražuvo liepsnose.
„Padėkime žmonėms, kas kuo galime… Bet labiausiai prašau pinigėliais. Kiekvienas euras labai brangus ir reikalingas, – prašo seniūnė. – Kas galite, pasidalinkite šia mano informacija. Visiems nuoširdus ačiū.
Sąskaita paramai: Laima Šiugždienė Swedbank LT 707300010009946049, paskirtyje prašau rašyti – parama.“