Atnaujinti namai: ta pati panelė, tik kita suknelė
Ir tai – visai be ironijos. Kaip džiaugiamės nauju paltu ar batais, taip pat apima džiaugsmas, kai namuose atsiranda koks nors naujas grožis: sofos užtiesalas, stilinga vaza ar toršeras, apie kokį svajojome, bet kažkodėl tos svajonės ilgai neįgyvendinome. Sakoma, kad kas dešimt metų reikėtų atnaujinti namus, net jei techniškai jie tvarkingi – katės nesudraskė sofos, virtuvės komplektas dar tvirtas, o grindys nebraška. Tiesiog… nusibodo. Namai, kaip ir drabužiai, kartais ima nebedžiuginti, nors vis dar geri. O juk norime, kad jie teiktų džiaugsmą, ramybę ir estetinį pasitenkinimą.
Apie tai kalbamės su marijampoliete, šiuo metu Vilniuje gyvenančia interjero dizainere Rimante BUTĖNAITE, kuri sako: kartais nereikia namų remonto – pakanka „kitos suknelės tai pačiai panelei“. Pavyzdžiui, naujo audinio ir adatos prisilietimo. Ar dar ko nors nesudėtingo, bet veiksmingo.
Kada namai „pavargsta“?
„Nebūtinai po dešimties metų viskas atsibosta – tai gali nutikti ir po penkerių, net po vienerių metų“, – sako dizainerė. Kad taip nenutiktų greitai (po metų ar dvejų), namuose apdaila ir baldai turėtų būti neutralūs – tinkantys prie visko, ne per ryškūs. Kur kas rečiau pabosta natūralių medžiagų – medžio, akmens, natūralių pluoštų – daiktai. Detalėmis – šviestuvais, tekstile, dekoru – kuriamas namų charakteris.
Ką daryti tiems, kurie nori pokyčių, bet neplanuoja kapitalinio remonto?
Esminis sprendimas – perdažyti sienas. Pavyzdžiui, pasirinkti neutralią, švarią baltą spalvą. „Ne ligoninės baltumo, ne per šaltą ir ne per šiltą – yra daug baltų atspalvių „su charakteriu“. Perdažius sienas, kambarys vizualiai padidėja, ypač jei anksčiau buvo spalvotos sienos“, – sako dizainerė.
Antras žingsnis – šviesa. Daugelis klysta, pasirinkdami tik vieną – lubinį šviestuvą.
Jis, pasak dizainerės – ne jaukumui kurti. „Lubiniai šviestuvai yra techninė šviesa – pavyzdžiui, tvarkymuisi ir pan. Ji nesukuria jaukumo“, – pataria Rimantė.
Jaukumą kuria staliniai, sieniniai šviestuvai, toršerai. Svarbu ir šviesos temperatūra – 3000 kelvinų ar net mažiau, artėjant prie „laužo šviesos“. Vien pakeitus kelis šviestuvus, namuose galima susikurti visiškai kitą atmosferą.
Baldai: ne nauji, o atnaujinti
Ne visada reikia pirkti naują sofą. Kartais užtenka nauju audiniu pervilkti baldus. Ar dar paprasčiau – uždengti ją neutraliu, minkštu užtiesalu.
Kilimai – dar vienas reikšmingas akcentas. Svarbu: kilimas turi būti didesnis, ne koks mažas lopinėlis po kavos staliuku. Idea-lus dydis – apie 2×3 m, ant jo statomi baldai – tuomet visiškai kitaip (daug gražiau) atrodo kambario erdvė. Ne sintetiniai, bet vilnoniai kilimai ar kilimai su viskoze suteikia prabangos vaizdą.
Baldai galėtų būti neutralių spalvų, pritikti bendram tonui. O tada jau galime imtis detalių: ant sofos padėti keletą spalvingų pagalvėlių, pastatyti nors ir raudoną fotelį ar patiesti ryškų kilimą. Tai turėtų būti akcentai, kuriuos būtų lengva pakeisti, kai ryškuma nusibos.
Spalvos ir… fengšui
„Net paprastas baldų perstumdymas, stalo vietos pakeitimas gali atnaujinti namus. Labai svarbu, kad baldai nebūtų „prikalti“ prie grindų ar sienų – erdvė turi būti mobili ir baldų išdėstymas turi būti harmoningas“, – sako dizainerė.
Ji pamini fengšui – senovės kinų filosofiją ir praktiką, nagrinėjančią, kaip aplinka veikia žmogaus savijautą, sėkmę ir gyvenimo harmoniją. Fengšui – tai aplinkos planavimo sistema ir gyvenimo būdo praktika. Daugelis turime savo vidinį fengšui ir jaučiame, kur namuose geriausiai atrodytų valgomasis stalas, sofa, augalas ar veidrodis, kokios spalvos neerzintų. Pasak Rimantės, smulkios ryškios detalės geriausiai tinka, kai namuose norime spalvų.
Šviesa ir menai
Kai planuojame savo namų apstatymą ir apšvietimą, galvokime apie tai, ar bus lengva perstatyti baldus ir kitus daiktus. Net toršero (ar kelių toršerų) pastatymas į kitą vietą – o tai šitaip lengva – gali sukurti naują kambario vaizdą, keisti erdvės nuotaiką.
„Paveikslas turi teikti emociją. Jei jo nemyli – jis niekada netiks interjere“, – įsitikinusi dizainerė.
Masinės „meno“ produkcijos ji nerekomenduoja, net jei tokio paveikslo spalva dera su kilimo ar sofos apmušalų spalva. „Menininko darbas „skamba“ kitaip, teikia emociją, galbūt kažką primena. Kartais užtenka pakeisti paveikslo rėmą, perkelti jį į kitą vietą – ir jis atgyja iš naujo“, – pasakoja Rimantė.
Namų vieta diktuoja stilių
Standartiniame daugiabutyje visi turi tas pačias sienas. Bet interjeras, jo detalės gali būti visiškai skirtingos. Visai ne taip, kaip sovietiniais laikais, kuomet visi turėjo tokias pačias sekcijas, minkštuosius baldus ar virtuvės komplektus. Būtent kurdami namus galime atskleisti savo individualumą.
„Labai svarbu, kur yra tavo namai – ar mieste, ar miške. Negali modernios klasikos perkelti į mišką, o kaimiško stiliaus – į miesto butą, nes atrodys kaip sodyba daugiabutyje“, – sako Rimantė. Aplinka diktuoja, kaip gyvename, ir to negalima nepaisyti.
Prieškambaris – namų vizitinė kortelė
Tvarka čia – būtina. Taip, žinome – daug batų, daug paltų, dar pirštinės, kepurės, raktai, skėčiai… Tai vieta, kuri greičiausiai „apauga“ daiktais, todėl jai reikia aiškios struktūros. Bet apsiaustai gali tvarkingai „užsikabinti“ ant naujos, stilingesnės paltų kabyklos, ji gali būti ir uždara. Taip pat ir batai – jie gražiau atrodys, jei turės savo vietą, pavyzdžiui, pintoje batų dėžėje. Visada gražiau, kai prieškambaryje yra ne mažiukas kilimukas prie durų, bet didesnis (ne sintetinis), gal pintas ar neutralios medžiagos kilimas, kuris uždengtų daugiau grindų.
Ką galima pakeisti per savaitgalį?
Jei perskaičius šį straipsnį „užsidegsime“ kažką pakeisti namuose – misija įmanoma. Lengviausiai keičiamos yra dekoro detalės: šviestuvai, kilimai, kavos staliukas, augalai, veidrodžiai. Pavyzdžiui, seną spintą gali atgaivinti vien naujo dizaino rankenėlės.
Didelis veidrodis vizualiai padidina erdvę, o pastatytas taip, kad atspindėtų langą, sukuria efektą, lyg kambaryje atsirastų antras langas.
Bet yra ir paprastesnis, pinigų nekainuojantis variantas. „Pirmiausia – atsikratyti perteklinių daiktų, ypač jei mėgstame juos kaupti, ir apraminti erdvę, – pataria dizainerė. – Gal vietoje drambliukų kolekcijos, daugelį metų gyvenusios ant komodos, gražiau atrodytų dailus veidrodis ar augalas? Dirbtinių gėlių nesiūlau – geriau dažniau parsinešti gyvų ar pastatyti vazoną su gražiu augalu. Jei sakote, kad „trūksta fantazijos“, parsisiųskite „Pinterest“ programėlę – pasėdėkite keletą vakarų, pasižiūrėkite, kas jums gražu, ir kiekvienam namų kampui tikrai rasite sprendimą“.
Patarimai
Blogiausias – nepabaigtumo jausmas. „Po remonto dar porą metų gyventi be grindjuosčių ar durų apvadų – blogas sprendimas. Baigto remonto jausmas – labai svarbus. Ypač, jei kalbame apie apdailą“, – pabrėžia dizainerė.
Kiekvienas daiktas namuose turi padaryti pokytį, o ne tiesiog „būti“.
Kelionių suvenyrai, meniniai daiktai, dekoras – viskas kuria namų energiją. Jei mėgstame dekorą, namų fonas turi būti ramus.
Jei mėgstame sterilumą namuose (visi daiktai spintelėse turi savo vietas, nė vienas daiktas neatsiduria bet kur ir pan.) – galime leisti sau naudoti intensyvesnius namų erdvės akcentus.
„Kuriant namus, svarbiausia suprasti – koks esi pats? Ir kaip viską sujungti į harmoningą visumą? – siūlo atsakyti sau į šiuos klausimus dizainerė Rimantė Butėnaitė. – Japonai šioje srityje – tikri meistrai. Jei pasimokytume iš jų – mūsų namai labai pasikeistų“.