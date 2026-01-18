Jaunos seniūnaitės kelias Igliaukoje įvertintas gyventojų pasitikėjimu
Vieną dieną – paskaitos Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kitą – bendruomenės reikalai Igliaukoje, o laisvalaikiu – motociklų sportas. Tai – igliaukietės Ramintos Eklerytės, kuri sporto pasaulyje žinoma kaip Lietuvos „Cross Country“ vicečempionė, o gimtinėje – kaip aktyvi seniūnaitė, kasdienybė. Vasarą šias veiklas dar papildo ir aktyvios vandens pramogos, kurias mergina siūlo Yglos ežero pakrantės poilsiautojams.
Pernai, baigiantis metams, jos darbas ir atsidavimas Igliaukos bendruomenei neliko nepastebėti – Marijampolės savivaldybės apdovanojimuose „Savivaldos gyvybė“ Raminta, daugumos balsavusiųjų nuomone, buvo pripažinta Metų seniūnaite.
– Kodėl sutikote tapti seniūnaite? Kas jus labiausiai motyvuoja šiame darbe? Juk tai – neatlygintinas darbas, visuomeninės pareigos.
– Užaugau Igliaukoje – ši vieta man labai artima ir svarbi. Norėjau prisidėti prie bendruomenės gyvenimo, būti naudinga gimtinei. Atlygis už darbą man nėra svarbiausia – labiausiai motyvuoja noras prisidėti prie gimtojo miestelio gerovės ir jausmas, kad darai prasmingą darbą.
– Ką jums reiškia Metų seniūnaitės titulas?
– Tai – labai prasmingas įvertinimas. Apdovanojimas leidžia suprasti, kad žmonės mato ir pastebi mano pastangas. Tai suteikia daug pasitikėjimo savimi ir leidžia suprasti, kad einu teisingu keliu. Esu be galo dėkinga kiekvienam, kuris palaikė, balsavo, nes bendruomenės pasitikėjimas man yra didžiausia motyvacija. Įvertinimas dar labiau skatina aktyviai įsitraukti į bendruomenę, savivaldos klausimus ir siekti dar daugiau nuveikti savo krašto žmonių labui.
– Kokie darbai ir iniciatyvos, jūsų nuomone, labiausiai nulėmė, kad buvote pastebėta ir įvertinta?
– Didžiausią reikšmę, manau, turėjo nuolatinis mano įsitraukimas į Marijampolės savivaldybės veiklas – ir savarankiškai, ir su Igliaukos bendruomene. Stengiuosi būti aktyvi, dalyvauti renginiuose, atstovauti bendruomenei, būti matoma ir girdima. Ypatingą dėmesį skiriu jaunimo įtraukimui į bendruomenės veiklas, nes pati esu jauna ir man svarbu, kad jauni žmonės jaustųsi bendruomenės dalimi.
– Kokį vaidmenį, jūsų nuomone, seniūnaitis atlieka šiuolaikinėje savivaldoje?
– Seniūnaitis yra žmogus, kuris nepriklauso jokiai institucijai ar formaliai struktūrai – jis yra bendruomenės narys, paprastas gyventojas. Dėl to jis gali veikti laisvai – ne atstovaudamas institucijoms, o žmonėms. Būdamas bendruomenės atstovu, seniūnaitis gali geriau suprasti žmones ir tapti tarpininku tarp gyventojų ir Savivaldybės. Dėl to šios pareigos, mano nuomone, turi itin reikšmingą vaidmenį stiprinant bendruomenės balsą savivaldoje.
– Kaip, jūsų nuomone, keičiasi gyventojų įsitraukimas į bendruomenės veiklas?
– Anksčiau žmones natūraliai suburdavo bendri darbai, talkos. Šiandien gyvenimo tempas kitoks, todėl sudominti gyventojus tampa sudėtinga. Labiausiai žmones traukia veiklos, kurios leidžia susitikti, pabendrauti ir tiesiog pabūti kartu – šventės, užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Vasaros metu visus ypač traukia mūsų gražus ežeras ir veiklos pakrantėje: tinklinis, tenisas, krepšinis. Tokios veiklos padeda kurti artimesnį ryšį ir stiprina bendruomeniškumą.
– Ar turite idėjų, projektų, kuriuos norėtumėte įgyvendinti artimiausiu metu?
– Norėčiau dar labiau įtraukti jaunus žmones į bendruomenės veiklas. Kol kas neturiu konkrečių planų, tačiau esu atvira idėjoms ir pasiūlymams. Esu visada pasiruošusi padėti – patarti, prisidėti įgyvendinant iniciatyvas ar pagelbėti konkrečiais darbais.
– Kas jus labiausiai įkvepia rūpintis savo kraštu ir bendruomene?
– Igliauka. Tai yra mano kraštas, mano gimtinė, mano namai, todėl man nuoširdžiai rūpi, kas čia vyksta. Smagu matyti, kaip miestelis gražėja, keičiasi, o dar didesnis džiaugsmas – prie šių pokyčių prisidėti pačiai. Būtent tai suteikia didžiausią motyvaciją dirbti, kurti ir stengtis.
– Esate Lietuvos „Cross Country“ vicečempionė. Kaip motociklų sportas atsirado jūsų gyvenime?
– Motociklų sportas mano gyvenime atsirado iš meilės motociklams, nors šeimoje tuo niekas anksčiau neužsiėmė. Nepaisant to, mano aistrą artimieji ir draugai labai palaikė. Tai tapo svarbia motyvacija toliau domėtis, gilintis ir nuosekliai dirbti siekiant tikslų. Būtent tai ilgainiui atvedė prie sportinių rezultatų. Nors pastaraisiais metais motociklų sportui skyriau mažiau laiko, ši veikla niekur nedingo ir vis dar užima svarbią vietą mano gyvenime.
– Kaip motociklų sporte įgyti įgūdžiai padeda vykdant seniūnaitės pareigas? Galbūt suteikia ryžto, drąsos, pasitikėjimo?
– Tai labai skirtingos veiklos, bet motociklų sportas tikrai ugdo svarbias savybes. Jis suteikia drąsos priimant sprendimus, moko susikaupti, valdyti emocijas ir susidoroti su stresu, ypač sudėtingose ar įtemptose situacijose. Manau, kad ši patirtis natūraliai praverčia visose gyvenimo srityse, net jei jos nėra tiesiogiai susijusios su sportu.
– Kaip pavyksta suderinti seniūnaitės pareigas, darbą, studijas ir asmeninį gyvenimą?
– Tai reikalauja nemažai pastangų, nes seniūnaitės pareigos nėra mano pagrindinė veikla – aš dirbu, studijuoju ir užsiimu kitais dalykais. Tenka nuolat planuoti laiką, nusistatyti prioritetus ir ieškoti balanso. Man nuoširdžiai rūpi bendruomenė, todėl seniūnaitės pareigų stengiuosi neapleisti. Jaučiu atsakomybę ir prieš save, ir prieš žmones, kuriems atstovauju.
– Ką norėtumėte pasakyti, palinkėti Igliaukos gyventojams?
– Linkiu daugiau vienybės, bendrystės ir tarpusavio palaikymo. Taip pat nepamiršti didžiuotis savo miesteliu. Norėčiau, kad žmonės labiau pastebėtų vieni kitus ir nebijotų prisidėti prie bendruomenės iniciatyvų net ir mažais darbais. Būtent tokie darbai suburia stiprią ir gyvą bendruomenę. Taip pat kviečiu nebijoti įsitraukti į vietos savivaldos veiklas – nereikia būti ypatingu ar viską išmanančiu, svarbiausia – noras ir rūpestis. Net ir labai mažas kiekvieno indėlis reikalingas ir labai vertinamas.
– Kaip įsivaizduojate Igliauką po dešimties metų?
– Norėčiau matyti aktyvią ir vieningą bendruomenę, kurioje kiekvienas jaustųsi svarbus, išgirstas ir prisidedantis prie bendros gerovės. Tikiu, kad tik bendromis pastangomis galime sukurti tokią Igliauką, apie kurią visi svajojame.