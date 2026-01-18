Mažėjant paramai – daugiau svarstymų: ar saulės elektrinė dar apsimoka namų ūkiams?
„Įsirenkite saulės elektrinę su valstybės parama ir sumažinkite iki 80 proc. elektros išlaidų“.
„Tik 1150 Eur su APVA parama! Jokių sąlygų. Jokio laukimo“.
„Galutinė kaina – 1723 Eur su APVA parama“.
„Nulinė sąskaita už elektrą? Tai – įmanoma!“
Štai tokių rinkodaros pažadų (ne garantijų) pilni socialiniai tinklai – jie skirti tiems, kurie tebesvarsto, ar įsirengti saulės elektrinę ant stogo, ar jau nebeverta, nes šiemet parama ženkliai mažėja. Tokie šūkiai dažnai nutyli apie tinklo mokesčius, sezoniškumą ir tai, kad „nulinė“ sąskaita dažniausiai reiškia tik elektros energijos kainos dalį.
Išties – ką daryti?
„Nulinė“ sąskaita – mitas
Saulės elektrinę ant stogo marijampolietis Alvydas įsirengė pernai gegužės vidury. Pasiskaičiavo, kad pagal įprastą elektros suvartojimą per metus ir pasirinktą planą sukauptos energijos turėtų pakakti iki sausio-vasario, tačiau jau gruodį, atšalus orams, driokstelėjo sąskaita: 96 eurai! Be abejo, ištiko didis nusivylimas: tiek neteko mokėti net iki saulės elektrinės įsirengimo, esant panašiam elektros suvartojimui. Tai dabar Alvydas nekantriai laukia kovo-balandžio, kai nušvis saulė ir nuosava elektrinė vėl pradės gaminti elektrą. Tikėtina, kad panašios, kone šimto eurų, sąskaitos jis sulauks dar du-tris mėnesius.
Gintaro šeima saulės elektrinę turi jau apie penkerius metus, ji atsipirko vidutiniškai po 4-erių metų. Gintaras pasirinko kitą planą nei Alvydas ir kas mėnesį moka abonementinį mokestį (apie 24 eurus). Žiemai baigiantis ir nuosavai elektrai išsekus, sąskaitoje gali atsirasti ir elektros tiekėjo mokestis už realią suvartotą energiją, ne tik abonementinis mokestis. Tai visiškai normalu pagal ESO tinklų elektros energijos „pasaugojimo“ taisykles.
Nors iš dviejų skirtingų pavyzdžių išvadų daryti negalima, bet tai iliustruoja, kad pinigines ir vienu, ir kitu atveju atverti tenka: vienam tik tamsiuoju metų laiku, kitam – kas mėnesį. Tikėtina, kad abiejų šeimų išlaidos per metus ne tiek daug ir skirsis.
Jei prisimename, pastaraisiais metais saulės elektrinės buvo pristatomos kaip beveik garantuotas kelias į mažas sąskaitas už elektrą. Tačiau energetikos ekspertai pabrėžia, kad saulės elektrinė nėra bilietas į „nulines“ sąskaitas – tai yra ilgalaikė investicija į energetinį stabilumą. Net ir gaminant pakankamai elektros, gyventojai moka už tinklų naudojimą, elektros „pasaugojimą“ ir kitas reguliuojamas paslaugas.
Statistika
Ankstesniais metais paramos suma galėjo siekti net iki 2 550 eurų, nes už vieną kilovatą buvo teikiama 255 eurų subsidija. Pavyzdžiui, jeigu 10 kW saulės elektrinės kaina buvo 5 300 eurų, su parama ji kainavo 2 570 eurų.
Dotacija gyventojams, įsirengusiems saulės elektrines, buvo skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW įrengtąją galią, priskirtą atitinkamam elektros vartojimo objektui. Šiemet, kaip informavo Energetikos ministerija (toliau – EM), ant stogų įrengiamoms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 255 iki 170 eurų/kW, taip pat mažinant maksimalią remiamą įrengtąją galią iki 7 kW. Saulės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių kompleksams parama mažinama nuo 5 000 iki 3 500 eurų, o energijos kaupimo įrenginiams dotacija koreguojama nuo 380 iki 170 eurų/kWh.
EM nuostata tokia: „Šie pokyčiai leis efektyviau investuoti turimas lėšas, sudarant galimybes parama pasinaudoti kuo didesniam gyventojų skaičiui ir taip prisidėti prie strateginio tikslo – iki 2028 metų Lietuvoje pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų.“
Ar tikrai vis dar verta?
Įmonės, nenorėjusios viešintis, atstovai sakė, kad paramos sumažinimas buvo neišvengiamas. Už saulės elektrinę buvo kompensuojama 45–50 proc., už kaupiklį – 90–95 proc. Daugelis supranta – tokios didžiulės dotacijos negalėjo būti amžinai.
UAB „Manjusta“ pardavimų vadovė Gintarė Puodžiūnaitė paaiškino, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje juntamas tam tikras nerimas dėl besikeičiančių valstybės paramos planų ir dvejonės, ar verta investuoti į saulės elektrines. „2026-aisiais patekome į etapą, kai saulės elektrinė tapo nebe prabangos preke, o racionaliu finansiniu instrumentu.
Šių metų finansavimo modelis siunčia aiškią žinutę: parama už instaliuotą kilovatą traukiasi nuo buvusių 255 Eur iki maždaug 170 Eur, o maksimali finansuojama galia mažėja nuo 10 kW iki 7 kW. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip ribojimas, iš tiesų tai skatina vartotojus elgtis išmaniau. Ilgą laiką 10 kW elektrinė buvo laikoma „auksiniu standartu“, tačiau daugeliui namų ūkių tokia galia yra perteklinė. Mažėjanti parama skatina įvertinti realų elektros suvartojimą. Dažnu atveju kokybiška 5–7 kW sistema, suderinta su namų poreikiais, yra efektyvesnė ir greičiau atsiperkanti investicija nei maksimalios galios siekimas dėl paramos“, – teigė G. Puodžiūnaitė.
Krito įrangos kainos
Nors paramos sumos mažėja, 2026-ieji vis dar siūlo solidų valstybės indėlį. UAB „Manjusta“ atstovė sako, kad tai puiki proga tiems, kurie nori maksimaliai sutrumpinti atsiperkamumo laiką: „Net ir atėjus laikotarpiui, kai paramų nebeliks, saulės elektrinė išliks viena geriausių investicijų. Daugeliui namų savininkų nerimą kelia viešos diskusijos apie galimus papildomus saulės elektrinių apmokestinimus ar baimes, jog tinkle nebeliks „pasaugojimo“ galimybės, o paramos visiškai išnyks. Tačiau svarbu suprasti esminį faktą: didžiausią finansinį nesaugumą patiria ne elektrinių savininkai, o asmenys, kurie yra 100 proc. priklausomi nuo išorinio tiekėjo.
Kol kiti spėlioja, kokia elektros kaina bus kitą žiemą, saulės elektrinės savininkas jau yra garantuotas, kad dalį elektros energijos gali pasigaminti pats. Net ir keičiantis tinklo mokesčiams, gaminantis vartotojas visada išlieka laiminčiojo pozicijoje, nes jo priklausomybė nuo rinkos svyravimų yra minimali. Turėti savo elektrinę – tai turėti asmeninį energetinį stabilumą, kuris apsaugo šeimos biudžetą kur kas patikimiau nei bet kokia sutartis su elektros tiekėju. Dėl kritusių įrangos kainų, daugeliu atvejų elektrinė net ir be paramos gali atsipirkti per 3–4 metus, priklausomai nuo vartojimo įpročių ir elektros kainų.“
Pažiūrėkime į savo namo stogą
Jei planuojame įsirengti saulės elektrinę ant nuosavo namo stogo, prieš tai atkreipkime dėmesį į jo kryptį ir įsitikinkime, ar nekris šešėlis, kuris gali sulėtinti energijos gamybos efektyvumą. Taip pat labai svarbu išanalizuoti pastarųjų metų elektros energijos suvartojimą ir įvertinti būsimus poreikius ateityje (pavyzdžiui, jei planuojame įsirengti šildymo sistemą oras-vanduo, oras-oras ar kt.).
Saulės elektrinę rekomenduojama įsirengti iki saulėtojo sezono pradžios, kad iki vėlyvo rudens būtų sugaudomi visi jos spinduliai ir namuose kuo ilgiau (iki žiemos vidurio ar net pabaigos) turėtume pigesnę (ar, kaip mėgstama sakyti, „nemokamą“) elektrą.
Bet kuri saulės elektrines įrengianti įmonė patars, kad ją įsirengti verta, jei daugiausia elektros suvartojame dienos metu (kai saulė gamina – mes vartojame). Taip pat – jei planuojame gyventi tame būste 10–15 metų. Mažiau apsimoka, jei elektros suvartojame mažai, didžiąją dalį vartojame vakare, jei tikimės greito atsipirkimo ir tikime reklamine žinute apie „beveik nemokamą elektrą“.
„Parama yra tik malonus priedas“ |
Kai kurie šaltiniai pranašauja, kad saulės elektrinių įrengimo įmonių laukia bankrotų banga, kad paramos užteks tik tiems, kas saulės elektrines įsirengė dar pernai, o jas statyti tik planuojantiems teks mokėti visą kainą. Tačiau ekspertai pabrėžia – tai ne apie sektoriaus žlugimą. Tai – kelias į brandesnę, mažiau dotacijomis paremtą rinką. „Investicija į saulės energetiką 2026-aisiais yra ne tik ekologinis gestas, bet ir puikus pasiruošimas energetikos infliacijai. Įsirengdami saulės elektrines, užsitikriname stabilesnę energetinę ateitį. Nebijokime mažėjančių skaičių paramos paraiškose – žiūrėkime į mažėjančias sąskaitas.
Tai yra tikrasis laimėjimas. Saulės elektrinė yra turtas, kuris kasdien dirba mums, kuria pridėtinę vertę mūsų būstui ir suteikia ramybę dėl ateities. Parama yra tik malonus priedas, bet tikrasis uždarbis prasideda nuo protingai parinktos hibridinės sistemos, kuri tarnaus dešimtmečius“, – teigia pašnekovė.
Paprašyta skaitytojams paaiškinti, ką reiškia „hibridinė sistema“, G. Puodžiūnaitė sako, jog „tai yra raktas į energetinę laisvę – kai saulės elektrinė dirba kartu su energijos kaupikliu (baterija). Jos privalumas – kad vartojame saulės pagamintą energiją vakarais ir naktį (kai saulės nebėra), užuot ją „skolinę“ tinklui. Tai suteikia ir saugumo: dingus elektrai tinkle, namuose yra elektra ir kritiniai prietaisai (šildymas, šaldytuvas) veikia toliau. Hibridinis inverteris užtikrina, kad nė viena pagaminta kilovatvalandė nenueitų veltui“.
Vis dėlto energijos kaupikliai šiuo metu vis dar yra brangi investicija, todėl jų ekonominis atsiperkamumas priklauso nuo vartojimo pobūdžio ir valstybės paramos.