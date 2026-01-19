Šakiuose pagerbti stipriausi 2025 metų Lietuvos graplingo sportininkai
Šakių kultūros centre įvyko iškilminga 2025 metų Lietuvos Graplingo Federacijos (LGF) metų apdovanojimų ceremonija, subūrusi sportininkus, trenerius, teisėjus, savivaldos atstovus, rėmėjus ir graplingo bendruomenę iš visos Lietuvos. Renginys tapo ne tik sportinių pasiekimų įvertinimu, bet ir bendruomenės švente, atskleidusia sparčią graplingo sporto plėtrą šalyje.
Šventinę atmosferą kūrė meninė programa, cirko pasirodymai bei Šakių kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras. Renginį pradėjo LGF prezidentas Kęstutis Smirnovas, pasveikinęs sportininkus ir pabrėžęs, kad nuoseklus trenerių darbas bei augantis jaunųjų atletų skaičius leidžia drąsiai kalbėti apie stiprią graplingo ateitį Lietuvoje.
Ceremonijos metu apdovanoti geriausi 2025 metų NOGI ir GI disciplinų sportininkai, surinkę daugiausiai reitingo taškų per visą sezoną.
2025 metų NOGI disciplinos pirmųjų vietų laimėtojais tapo:
U9 amžiaus grupėje – Gustas Zimnickas (Šakiai, sporto klubas „Audra“),
U11 – Martynas Paulauskas (Šiauliai, sporto klubas „Mangustas“),
U11 mergaičių grupėje – Aurinta Balžekaitė (Ukmergė, Ukmergės dziudo klubas),
U13 – Laimutis Stonkus (Šakiai, sporto klubas „Audra“),
U15 – Naglis Sakalauskas (Vilnius, KMC „Smauglys“),
U15 mergaičių grupėje – Darjana Tuchto (Vilnius, sporto klubas „Pankratos“),
U17 – Erik Kurajev (Vilnius, sporto klubas „Pankratos“),
suaugusiųjų moterų grupėje – Miglė Nemanytė (Jonava, sporto klubas „Faiteris“),
suaugusiųjų grupėje – Deivid Tunkevič (Vilnius, „Yamasaki BJJ Vilnius“),
meistrų amžiaus grupėje – Mantas Gudiškis (Šakiai, sporto klubas „Audra“).
2025 metų GI disciplinos pirmąsias vietas iškovojo:
U9 amžiaus grupėje – Gustas Zimnickas (Šakiai, sporto klubas „Audra“),
U11 – Emilis Šimoliūnas (Šakiai, sporto klubas „Audra“),
U11 mergaičių grupėje – Aurinta Balžekaitė (Ukmergė, Ukmergės dziudo klubas),
U13 – Laimutis Stonkus (Šakiai, sporto klubas „Audra“),
U15 – Naglis Sakalauskas (Vilnius, KMC „Smauglys“),
U15 mergaičių grupėje – Darjana Tuchto (Vilnius, sporto klubas „Pankratos“),
U17 – Erik Kurajev (Vilnius, sporto klubas „Pankratos“),
suaugusiųjų moterų grupėje – Miglė Nemanytė (Jonava, sporto klubas „Faiteris“),
suaugusiųjų grupėje – Deivid Tunkevič (Vilnius, „Yamasaki BJJ Vilnius“),
meistrų amžiaus grupėje – Mantas Gudiškis (Šakiai, sporto klubas „Audra“).
Ypatingą reikšmę turėjo IGF grappling juodųjų diržų (danų) įteikimo ceremonija. Už aukštus sportinius pasiekimus ir indėlį į graplingo populiarinimą juodi diržai suteikti Miglei Nemanytei ir Sandrai Bacevičiūtei. Taip pat diržai įteikti treneriams ir sporto klubų vadovams: Danieliui Girdiušiui, Ernestui Slavinskui, Artūrui Sakui, Eugenijui Simonaičiui, Konstantinui Mokšinui, Natui Akmanavičiui, Tomui Smirnovui bei Mindaugui Smirnovui.
Sportininkus ir trenerius sveikino Šakių rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Peleckis, Europos Parlamento nario Aurelijaus Verygos biuro vadovė Vaida Pranarauskaitė, verslo atstovai ir LGF partneriai. Apdovanojimus taip pat įteikė Dan kyu komisijos pirmininkas Arnoldas Lukočiūnas ir LGF prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Renginį vainikavo bendros nuotraukos, šventinis tortas ir furšetas, dar kartą patvirtinę, kad graplingas Lietuvoje – tai ne tik sporto šaka, bet ir stipri, auganti bendruomenė, vienijanti skirtingus miestus, kartas ir žmones.