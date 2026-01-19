Sausio 20 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Darbai cukrinių runkelių augintojams ir perdirbėjams – baigti. Paskutinės saldžiosios šaknys į „Lietuvos cukraus fabriką“ Marijampolėje iš Suvalkijos laukų suvežtos antrąją Kalėdų dieną. Sezonas ūkininkams nebuvo labai lengvas. Saldžiųjų šaknų pernai augo mažiau, o jų cukringumas dažnai vos siekė bazinį rodiklį.
Apie ateinantį sezoną jau galvojantiems ūkininkams šiuo metu nerimą kelia ne tik dėl cukraus perteklio rinkoje išliekanti maža cukrinių runkelių supirkimo kaina, bet ir nuogirdos, kad „Lietuvos cukraus fabriką“ ketina įsigyti Ukrainos verslininkai. Šios informacijos, pakalbinti „Suvalkiečio“, fabriko savininkai nei patvirtino, nei paneigė. Patikino tik viena – šiemet fabrikas cukrų gamins. Jau aišku, kiek ir kokia kaina 2026-ųjų rudenį fabrikas ketina supirkti cukrinius runkelius iš vietos ūkininkų.
Apie metus skaičiais: kiek gimė, mirė, susituokė 2025-aisiais
Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių civilinės metrikacijos skyrių specialistės pasakoja apie 2025 metus:
kiek per metus įregistruota gimimų, santuokų ir ištuokų, mirčių, kokie populiariausi naujagimių vardai.
Laikrodininkas Romas Šverčiauskas: „Kažkada tai buvo gera profesija…“
Apie pusę amžiaus laikrodininku dirbantis marijampolietis Romas Šverčiauskas yra vienas iš tų meistrų, kuriuos mieste pažįsta kelios kartos. Kadaise per Marijampolės universalinės parduotuvės „Gulbė“ vitriną jo darbą stebėdavę vaikai šiandien pas Romą grįžta jau su savo mažaisiais. Naujiesiems „Gulbės“ savininkams universalinę parduotuvę uždarius remontuoti, dabar R. Šverčiauskas klientų laukia įsikūręs Bažnyčios gatvėje veikiančio prekybos centro „Maxima“ patalpose.
Per pastaruosius dešimtmečius keitėsi mados, žmonių įpročiai ir technologijos, tačiau, R. Šverčiausko teigimu, laikrodininko darbe visada svarbiausia buvo kantrybė ir kruopštumas.
Netičkampio kaimo bendruomenė: pirmininkai keičiasi, veikla nenutrūksta
Visai netoli Marijampolės esančio Netičkampio kaimo bendruomenė įkurta 2004 metų liepą. Per tuos daugiau kaip du dešimtmečius keitėsi bendruomenės vadovai, turėta ir geresnių, ir sunkesnių laikų, o šiuo metu bendruomenės žmonės vis dar džiaugiasi neseniai pasirodžiusia solidžia čia gyvenančios Alės Ruočkienės knyga apie kaimą, kurio istorija jau skaičiuoja šeštą šimtmetį.