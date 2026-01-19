www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Telegram kanale platinami grasinimai mokykloms, policija prašo nepanikuoti

"Suvalkiečio" inf.

Policija ir kitos tarnybos turi informaciją apie „Telegram“ kanale paskelbtą grasinimą mokykloms. Vakar policija jau gavo kelias dešimtis pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, bendraujama su kolegomis kitose šalyse.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Atkreipiame dėmesį, kad panašaus pobūdžio grasinimai su tomis pačiomis nuotraukomis prieš kurį laiką buvo gauti ir kitose šalyse, tačiau patikrinus informaciją, ji pasirodė netikra ir primena anksčiau platinamus grasinimus apie mokyklose padėtus sprogmenis.

Policija prašo mokyklų administracijų tęsti veiklą, o gyventojų nepanikuoti ir išlikti budriems.

Policija imsis ir prevencinės veiklos, patruliams nurodyta į patruliavimo maršrutus įtraukti minėtas mokyklas.


Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojame apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.

Jei kyla bet kokių klausimų, policija ragina konsultuotis policijos informacijos telefonu +370 700 60 000.

