„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
LNK televizijos eteryje sausio 25-ąją startuos grandiozinis muzikinis projektas „Didysis chorų mūšis“, kuris suburs garsius Lietuvos atlikėjus, jų gimtųjų miestų chorus ir šimtus tūkstančių žiūrovų prie ekranų. Tai bus ne tik muzikinė kova, bet ir emocijų, bendrystės bei miestų pasididžiavimo šventė. Prie šio įspūdingo projekto jungiasi ir Marijampolė, kuriai atstovaus Rožinis choras.
Mėlynasis choras pasirodė puikiai
Marijampoliečiai iki šiol prisimena 2010 metais tuomet dar TV3 televizijos eteryje startavusį „Chorų karų“ projektą, kuriame Marijampolei atstovavo solisto Edmundo Seiliaus vadovaujamas Mėlynasis choras. Šiam chorui sekėsi puikiai, jis pateko į konkurso finalą ir jame surinkęs per 44 tūkstančius žiūrovų balsų užėmė antrąją vietą, nusileidęs tik Kauno Šampaniniam chorui. Marijampoliečiai tada laimėjo 15 tūkstančių litų, kuriuos paskyrė Marijampolės ligoninės Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centrui įkurti.
„Chorų karai“ vyko 2010–2015 metais, o dabar, praėjus daugiau kaip dešimtmečiui, šis projektas atgaivinamas. Numatyta, kad naujajame šou žinomi muzikantai suburs savo gimtųjų miestų chorus ir išskirtiniais muzikiniais pasirodymais varžysis dėl žiūrovų simpatijų. Kiekvienas pasirodymas taps ne tik sceniniu reginiu, bet ir gyvu pasakojimu apie miestą, jo žmones bei jų bendrą balsą. Marijampolei atstovaus Rožinis choras, kurio kapitone tapo žinoma ir vis populiarėjanti solistė Paulina Paukštaitytė.
Būti choro kapitone – didelė garbė
Projekto prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas pabrėžia chorinės muzikos galią ir aktualumą šiandien: „Choras – tai jėga. Kai dainuoja vienas, girdi balsą, kai dainuoja šimtas – girdi bendruomenę. „Didysis chorų mūšis“ – tai gyvas, tikras ir labai stiprus formatas – toks, kokio šiandien labai reikia. Žiūrovai nori televizijoje atpažinti save, savo kaimynus, savo miestus. O choras – tai emocija be filtrų, gyvas ryšys ir bendrystė, kuri veikia stipriau už bet kokius efektus.“
Iki 18 metų Marijampolėje gyvenusi, o dabar dažnai čia besilankanti Paulina Paukštaitytė prieš prasidedant naujajam projektui teigė: „Marijampolė – mano gimtasis miestas, kuris man reiškia namus ir saugumą. Todėl, kai pasiūlė tapti „Didžiojo chorų mūšio“ Marijampolės Rožinio choro kapitone, man tai buvo didžiulė garbė – juk manimi patikėjo ir pasitikėjo“, – sakė ji.
Šilčiausi atlikėjos prisiminimai siejasi su Muzikos mokykla ir Marijampolės kultūros centru. „Marijampolės muzikos mokykloje grojau smuiku net septynerius metus. Čia man suformavo profesionalų požiūrį į muziką, visos mano šaknys – iš ten. Marijampolės kultūros centre pamačiau pirmuosius spektaklius ir koncertus. Ten pirmą kartą pati lipau į sceną jau kaip atlikėja.“
Pasak Rožinio choro kapitonės, atsakomybė projekte prasideda nuo turinio. „Man labai svarbus muzikos turinys. Ne paslaptis, kad profesionalų muzikinį kelią pradėjau LNK projekte „Lietuvos balsas“. Žinau, kokį svorį projekte turi kūrinio pasirinkimas. Todėl „Didžiajam chorų mūšiui“ dainas atrinkinėjau labai preciziškai. Repertuarą rinkau pagal intuiciją. Pagal tai, su kuo norėtųsi atspindėti Marijampolę, tiksliau – visą Suvalkijos kraštą.
Norisi savo gimtinei atstovauti dainingai ir gražiai, juk ne vienas žymus muzikantas yra kilęs iš Suvalkijos“, – sakė ji, prisiminusi, kad pati į ne vieną koncertą važiavo su „Mokinukių“ grupe, kurios narės ją labai įkvėpė, o šios grupės vadovė Laima Lapkauskaitė yra puiki jos močiutės draugė.
Tikisi aktyvaus marijampoliečių palaikymo
Visus organizacinius projekto darbus administruoja Marijampolės kultūros centras. Jo direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė „Suvalkiečiui“ teigė, kad Rožiniame chore – 16 narių, o tokį pavadinimą pasiūlė patys konkurso organizatoriai.