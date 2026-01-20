www.suvalkietis.lt
Prašome visuomenės pagalbos: ieškomas nuteistas asmuo

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriuje yra vykdoma nuteistojo Tado Talžūno, gim. 1978 m., reg. Panevėžio r. sav., paieška. Asmeniui, vadovaujantis Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nuosprendžiu paskirta 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, už nusikalstamas veikas numatytas LR BK 25 str. 2 d. (bendrininkų grupė), 178 str. 4 d. (didelės vertės turto pagrobimas), 187 str. 1 d. (svetimo turto sugadinimas).

Galinčius suteikti informacijos apie nuteistojo buvimo vietą, policija prašo informuoti Marijampolės apskrities VPK KP NTS pareigūną atsakingą už asmens paiešką mob. tel. 0 655 47266 (galima per Telegram, Viber, WhatsApp, Signal) ar el. p. paieska.marijampolesvpk@policija.lt, arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 Iš anksto dėkojame.

