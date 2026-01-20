Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos Vilkaviškyje
Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Iki tol buvo renkama medžiaga.
„Šiuo metu ikiteisminiame tyrime atliekami pirminiai proceso veiksmai, renkami incidento vertinimui reikšmingi duomenys, nustatinėjamos faktinės aplinkybės. Pranešimas apie įtarimą kol kas niekam nėra įteiktas“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, o tyrimą atlieka Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad incidentas įvyko pirmadienį, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per susitikimą su gyventojais apstumdė į jį atvykusį jaunuolį.
Policijos pranešime teigiama, kad Seimo narys (gim. 1982 m.) galimai panaudodamas fizinę jėgą, pro duris išstūmė vyrą (gim. 1999 m).
Vaizdo įrašu, kuriame matyti jauną vaikiną pastumiantis „aušriečių“ lyderis, socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį pasidalino Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi.
Prieš susitikimą viešojoje erdvėje ėmė plisti nuotraukos, kuriose buvo matyti ant durų prisegtas lapas su tekstu, kuriame rašoma, jog į renginį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vykusiame susitikime susirinko keliolika protestuotojų, kurie buvo nešini plakatais.
Incidento liudininkas naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad R. Žemaitaičio apstumdytas vaikinas rankose laikė didelę lentą. Nors portalui komentavęs moksleivis sakė nematęs, kas ant jos buvo parašyta, kiti liudininkai pasakojo, jog užrašas skelbė „Ruzzija“, o ant lentos pavaizduota rodyklė vedė pastato išėjimo link.
Ant kitų plakatų, anot incidento liudininkų, buvo užrašai „Žemaitaiti, eik žemyn“ ir „Tau vyšnios Suvalkijoje neprisirps“.
Ingrida Steniulienė (ELTA)