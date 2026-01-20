Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas
Vilkaviškio rajono name sprogęs šildymo katilas išvertė dvi medinio namo sienas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pirmadienio vakarą, 18.32 val., buvo gautas pranešimas, kad Bartninkų seniūnijoje, Bajorų kaime, Jono Basanavičiaus gatvėje dega namas.
Paaiškėjo, kad degimo nebuvo, buvo sprogęs šildymo katilas. Nuo sprogusio katilo išvirto namo langai ir 2 sienos, aprūko namo vidus, žmonės nenukentėjo.
Iš namo buvo išnešti 2 dujų balionai.
Dūmų detektorius name buvo įrengtas.
ELTA primena, kad pastarąją parą vėl fiksuota nemažai gaisrų – ugniagesiai jų gesino daugiau nei 50 – degė gyvenamieji namai, sodo nameliai, automobiliai, garažai.
Gaisruose galėjo žūti 4 žmonės. Tokio aukų skaičiaus gaisruose per parą seniai nėra buvę, iki tol nuo pačios metų pradžioje ugnyje buvo žuvę 5 žmonės.
Ingrida Steniulienė (ELTA)