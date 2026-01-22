Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė neseniai kreipėsi į Lietuvos savivaldybių merus, kviesdama laikytis solidarumo principo ir bendromis jėgomis spręsti kultūros bei meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo klausimą. Savivaldybių buvo prašoma numatyti papildomų investicijų ne mažesne apimtimi, nei skiria valstybė, o esant galimybei – šią dalį dar labiau didinti. „Suvalkietis“ pasidomėjo, kaip į tokį kreipimąsi sureagavo Marijampolės, Kalvarijos, ir Kazlų Rūdos savivaldybių vadovai.
Valstybė 2026 metų biudžete šiam tikslui skyrė daugiau nei 3,3 mln. eurų. Savivaldybių vadovai ministrės kreipimesi buvo raginami savo biudžetuose rasti papildomų lėšų, taip užtikrinti orų bei konkurencingą atlygį regionų kultūros kūrėjams. Kreipimesi V. Aleknavičienė akcentavo, kad toks bendradarbiavimas nėra tik teorinis siekis, nes Lietuvoje jau yra savivaldybių, kurios demonstruoja išskirtinį rūpestį savo kultūros bendruomene ir skiria joms gerokai didesnes lėšas nei formaliai reikalaujama.
„Nuoširdžiai dėkojame toms savivaldybėms, kurios supranta, kad kultūra nėra tik eilutė išlaidų grafoje, o orus atlygis kultūros lauke ilgainiui sugrįžta stiprėjančiu regionų identitetu bei gyventojų pasididžiavimu savo miestu ar rajonu. Investicija į kultūros darbuotojus yra tiesioginis indėlis į savivaldybės gyvybingumą, stipresnes bendruomenes ir patrauklesnę gyvenamąją aplinką, todėl solidarus valstybės ir savivaldos bendradarbiavimas yra būtinas, norint išlaikyti talentus ir aukštos kvalifikacijos kultūros darbuotojus regionuose ir užtikrinti aukštą kultūros paslaugų kokybę gyventojams“, – teigė ministrė.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigė, kad tokį ministrės kreipimąsi jis vertina teigiamai ir į jį tikrai bus atsižvelgta šių metų Savivaldybės biudžete. „Žinoma, mes pridėsime savo dalį kultūros kūrėjų atlyginimams, tą jau darėme ir 2025 metais. Esu įsitikinęs, kad šie darbuotojai tikrai yra verti didesnių atlyginimų“, – aiškino P. Isoda.
2025 metais iš Kultūros ministerijos šiam tikslui buvo gauta 108 tūkstančiai eurų, o Marijampolės savivaldybė dar pridėjo 150 tūkst. eurų. Šiais metais Kultūros ministerija skiria 81 tūkst. eurų, o Savivaldybė prisidės didesne suma – kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams iš biudžeto bus skirta 125 tūkst. eurų.
Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas dar negalėjo pasakyti, kokia suma iš biudžeto šiemet bus skirta kultūros darbuotojų atlyginimams. Pasak jo, tai paaiškės priimant šių metų Kalvarijos savivaldybės biudžetą vasario 13 dieną.
Kazlų Rūdos savivaldybės vicemerė Virginija Mitrikevičienė teigė, kad ši Savivaldybė palaiko Kultūros ministerijos iniciatyvą didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį bei pripažįsta šio sektoriaus svarbą regionų kultūriniam gyvybingumui ir bendruomenių stiprinimui.
„Kiekvienais metais Savivaldybė, atsižvelgdama į savo finansines galimybes, biudžete numato lėšas kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui ir nuosekliai siekia gerinti jų darbo sąlygas. Kartu būtina pažymėti, kad kultūros darbuotojų atlyginimų didinimas sudaro reikšmingą finansinę naštą Savivaldybės biudžetui, ypač atsižvelgiant į augančius kitų viešųjų paslaugų finansavimo poreikius.
Todėl Savivaldybė vertina valstybės skirtas papildomas lėšas kaip svarbią ir reikalingą paramą bei pabrėžia, kad ilgalaikiam, tvariam kultūros darbuotojų darbo užmokesčio augimui būtinas nuoseklus valstybės ir savivaldybių finansinis bendradarbiavimas“, – teigė vicemerė.
Anot V. Mitrikevičienės, Savivaldybė kultūros ir meno darbuotojams iš savo biudžeto pernai 6 procentais padidino darbo užmokestį. Savivaldybė yra pasirengusi ir šiemet prisidėti prie kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo, tačiau papildoma valstybės parama leistų šiuos sprendimus įgyvendinti stabiliau, užtikrinant kultūros paslaugų kokybę ir kultūros sektoriaus patrauklumą regionuose.