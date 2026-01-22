Netičkampio kaimo bendruomenė: pirmininkai keičiasi, veikla nenutrūksta
Visai netoli Marijampolės esančio Netičkampio kaimo bendruomenė įkurta 2004 metų liepą. Per tuos daugiau kaip du dešimtmečius keitėsi bendruomenės vadovai, turėta ir geresnių, ir sunkesnių laikų, o šiuo metu bendruomenės žmonės vis dar džiaugiasi neseniai pasirodžiusia solidžia čia gyvenančios Alės Ruočkienės knyga apie kaimą, kurio istorija jau skaičiuoja šeštą šimtmetį.
Susitvarkė bendruomenės namus
Pirmąja bendruomenės pirmininke 2004 metų liepą buvo išrinkta Renata Kavaliauskienė, šio kaimo bibliotekininkė. Ji vadovavo aštuonerius metus. Tada bendruomenėje buvo apie 40 narių, veikė taryba. 2012 metais buvo išrinktas naujas pirmininkas – Kęstutis Šleinota. Jam pirmininkaujant buvo sėkmingai įgyvendintas projektas „Bendruomenės namų įkūrimas ir tvarkymas“, gautos patalpos buvusioje mokykloje. Čia įrengtas atskiras įėjimas, atliktas kapitalinis remontas, įsigyti baldai, virtuvėlės įranga, muzikos aparatūra, sporto inventorius.
Tuo metu bendruomenės narių skaičius augo, vienu metu jis siekė apie 80 žmonių. 2017 metais bendruomenės vairą perėmė Raimondas Žibūda. Tuo metu bendruomenė rengė tradicinių švenčių minėjimus, buvo įgyvendinti projektai dėl kaimo viešųjų erdvių sutvarkymo. Po kurio laiko bendruomenei pradėjo vadovauti Rimantas Kurdeika, o 2024 metais jį pakeitė dabartinis pirmininkas Andrius Vaičiūnas.
Džiaugiasi knyga apie kaimą
– Šiandien bendruomenei priklauso 68 nariai, yra penkių asmenų taryba. Didžiąją narių dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės, nors turime ir jaunesnių. Pernai į bendruomenę įstojo septyni nariai.
Rengiame ir įgyvendiname nedidelius projektus, džiaugiamės, kad iš antro karto pavyko gauti finansavimą knygai apie Netičkampį, kuria bendruomenės žmonės labai džiaugiasi – juk net gerokai didesni kaimai ir gausesnės bendruomenės dažnai negali pasigirti, kad turi tokį leidinį apie savo kaimą ir jo žmones, – teigė A. Vaičiūnas, pridūręs, kad šios knygos pristatyme dalyvavo apie šimtas žmonių, jie vos sutilpo į salę, daliai teko stovėti praėjimuose.
Pasak vadovo, bendruomenė nori atsinaujinti tinklinio aikštelę, kuri gerokai apleista, taip pat susitvarkyti vadinamąjį savo žaliąjį namelį, kur vykdytų įvairias veiklas. Kol kas lėšų aikštelei tvarkyti nepavyko gauti, bet projektą bus bandoma rengti dar kartą.
Netičkampio bendruomenė dalyvauja įvairiose miesto šventėse, renginiuose. Pasak pirmininko, aktyvių narių branduolį sudaro apie dešimt žmonių, kurie visada pasirengę padėti, pasiūlyti naujų idėjų ir jas įgyvendinti. Bendruomenės nario stojamasis mokestis dabar siekia 15 eurų, toks pat yra ir metinis mokestis. A. Vaičiūnas sakė, kad surinkti mokestį nėra sunku, nariai didesnių įsiskolinimų neturi.
„Krokodilo“ parko prikelti nepavyko
Pasak buvusio bendruomenės vadovo ir tarybos nario R. Žibūdos, bendruomenė nemažai metų puoselėjo mintį atgaivinti parką prie Dovinės, marijampoliečiams žinomą „Krokodilo“ vardu. Kažkada čia virė gyvybė, vaikus džiugino fontanas su krokodilo, iš kurio nasrų tryško vanduo, figūra, buvo trys vadinamieji „beždžionių“ tilteliai. Jau nemažai metų vaizdas čia liūdnas, parkas apleistas, vanduo nebetrykšta, tilteliai išardyti.
– Tikrai norėjome ir turėjome vilčių, kad parką pavyks atgaivinti. Norėjosi, kad čia būtų jauki poilsio vieta, ypač vaikams, kurie kažkada ją labai mėgo ir mielai maudydavosi baseinėlyje su tuo krokodilu. Būtent vaikams pramogų trūksta, dažnai kalbame apie demografinę krizę, tad tikėjomės, kad parką pavyks prikelti. Deja, Savivaldybė dėl didelio lėšų poreikio parkui atgaivinti šiai idėjai nepritarė, tad ji buvo palaidota, – apgailestavo R. Žibūda.
Paklaustas, ar lengvai ryžosi vadovauti bendruomenei ir kas šiame darbe svarbiausia, A. Vaičiūnas teigė, kad pasiryžti buvo nelengva, bet buvo įkalbinėjamas ir ryžosi pabandyti.
– Norėjosi, kad bendruomenė gyvuotų, kad žmonės bendrautų, kad tradicijos būtų tęsiamos. Man svarbu, kad Netičkampis būtų lankomas, kad žmonėms čia būtų malonu užsukti. Į kaimą atvažiuoja ir įsikuria jauni žmonės, perka sodybas, augina vaikus, ir tai džiugina. Vadinasi, jie mato perspektyvas. Didelis pliusas yra ir tai, kad vos už kelių kilometrų yra Marijampolė, kurioje daugelis dirba, – sakė bendruomenės vadovas.
Įdomu ir tai, kad Netičkampio „Aibės“ parduotuvė, esanti šalia Marijampolės–Krosnos kelio, turi didžiausią apyvartą tarp kaimuose įsikūrusių maisto prekių parduotuvių visoje Marijampolės savivaldybėje. Tai rodo, kad žmonių kaime tikrai gyvena nemažai, čia apsiperka ir pravažiuojantys pirkėjai. Oficiali statistika liudija, kad Netičkampyje gyvena apie 500 žmonių, bet nemažai jų dar yra įsikūrę ir šalia esančiose sodų bendrijose.
Dirba pagal savo galimybes
Bendruomenė iš projekto buvo sukūrusi ir savo interneto svetainę, kurioje skleidė informaciją apie aktualius vietos įvykius bei organizuojamas veiklas, ir taip siekė suburti bendruomenę interneto erdvėje. Bendruomenė sėkmingai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame nacionaliniame Bendruomenių įtinklinimo konkurse ir tapo viena iš 120-ies bendruomenių laimėtoja bei sukūrė naują skaitmeninę erdvę.
Daugelį bendruomenės darbų ir planų pristabdė koronaviruso pandemija, kai ko po jos taip ir nepavyko atgaivinti. Dabar informacijos sklaidai bei pasikeitimui naudojama „Facebook“ paskyra, taip pat vieno iš aktyvių narių paskyra.
Bendruomenės žmonės jau rengiasi Užgavėnių šventei, planuoja, kaip įdomiau ją organizuoti. Geri ryšiai palaikomi ir su kitomis kaimų bendruomenėmis, ne vienas projektas buvo įgyvendintas bendrai su Tursučių, Valavičių ir kitų kaimų bendruomenėmis, kartu švęsta, keliauta.
Bendruomenės renginiuose dažnai koncertuoja grupė „TEP SAU“, kurioje bosine gitara groja ir R. Žibūda. Šiuo metu grupę sudaro keturi nariai, kurie atlieka populiarias lietuviškas dainas. Bendruomenės patalpose du kartus per savaitę renkasi keliolika moterų, kurios kartu su trenere sportuoja. Bendruomenės namų patalpomis naudojasi ir socialines paslaugas teikianti viešoji įstaiga „Jungtinės pajėgos“.