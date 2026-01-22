www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Prasminga pamoka apie gamtą

"Suvalkiečio" inf.

Kokia nuostabi ši žiema, apdovanojusi mus sniego pusnimis, medžius apgobusi šerkšno skraiste, o miškus pavertusi tylos ir baltos magijos karalyste! Pučia šiaurys, siaučia pūgos, gamta panirusi į gilų miegą… Tik žvėreliams labai sunku rasti maisto. Žmogus visuomet buvo neabejingas gamtai. Visai nesvarbu, kad Žmogus – dar vaikas, svarbu, kad jis nori padėti miško gyventojams iškęsti žiemos šalčius.

Daug darželio auklėtinių dalyvavo akcijoje…
Daug darželio auklėtinių dalyvavo akcijoje… / Organizatorių nuotraukos

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriuje „Pasaka“ vyko bendruomeniškumą ir atsakomybę ugdanti akcija „Baltasis badas“, skirta padėti miško žvėreliams žiemos metu. Sausio 12–14 dienomis visa darželio bendruomenė rinko žvėreliams tinkamą maistą, kuris sausio 15 dieną buvo išvežtas į Šunskų girininkijos mišką. Akciją organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Urmanavičienė ir Vilma Lukauskienė, siekiančios ugdyti vaikų empatiją, atsakomybę ir rūpestį gamta.

…ir daug maisto miško gyventojams atvežė.

Dėkojame skyriaus „Pasaka“ bendruomenei už aktyvų įsitraukimą, skyriaus vedėjai Aidai Jogminienei už palaikymą ir sudarytas sąlygas iniciatyvai įgyvendinti, taip pat Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniam padaliniui, Šunskų girininkijai ir girininkui Virginijui Rudzevičiui už pagalbą užtikrinant, kad surinktas maistas pasiektų miško žvėrių šėryklas.

Akcija „Baltasis badas“ tapo prasminga pamoka vaikams apie gamtos tausojimą, dalijimąsi ir bendrystę.
Vilma LUKAUSKIENĖ

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją

Įvykiai

Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Ankstyvos vyrų mirtys
Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos