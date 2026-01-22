Prasminga pamoka apie gamtą
Kokia nuostabi ši žiema, apdovanojusi mus sniego pusnimis, medžius apgobusi šerkšno skraiste, o miškus pavertusi tylos ir baltos magijos karalyste! Pučia šiaurys, siaučia pūgos, gamta panirusi į gilų miegą… Tik žvėreliams labai sunku rasti maisto. Žmogus visuomet buvo neabejingas gamtai. Visai nesvarbu, kad Žmogus – dar vaikas, svarbu, kad jis nori padėti miško gyventojams iškęsti žiemos šalčius.
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriuje „Pasaka“ vyko bendruomeniškumą ir atsakomybę ugdanti akcija „Baltasis badas“, skirta padėti miško žvėreliams žiemos metu. Sausio 12–14 dienomis visa darželio bendruomenė rinko žvėreliams tinkamą maistą, kuris sausio 15 dieną buvo išvežtas į Šunskų girininkijos mišką. Akciją organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Urmanavičienė ir Vilma Lukauskienė, siekiančios ugdyti vaikų empatiją, atsakomybę ir rūpestį gamta.
Dėkojame skyriaus „Pasaka“ bendruomenei už aktyvų įsitraukimą, skyriaus vedėjai Aidai Jogminienei už palaikymą ir sudarytas sąlygas iniciatyvai įgyvendinti, taip pat Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniam padaliniui, Šunskų girininkijai ir girininkui Virginijui Rudzevičiui už pagalbą užtikrinant, kad surinktas maistas pasiektų miško žvėrių šėryklas.
Akcija „Baltasis badas“ tapo prasminga pamoka vaikams apie gamtos tausojimą, dalijimąsi ir bendrystę.
Vilma LUKAUSKIENĖ