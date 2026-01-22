Sausio 23 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
Šaltis tikrina šildymo sistemų sprendimus

Rūkstantis kaminas šaltą žiemą kartais gali būti ženklas, kad gyventojai per šalčius ieško pigesnės šilumos.
Šiųmetė žiema daugeliui individualių namų savininkų tapo tikru išbandymu. Užsitęsę šalčiai, kai termometro stulpelis ne vieną naktį nukrito žemiau -15 laipsnių, privertė iš naujo įvertinti, ar pasirinkti šildymo sprendimai tradicinei lietuviškai žiemai būdingomis sąlygomis veikia efektyviai. Ankstesnėmis, švelnesnėmis žiemomis dauguma sistemų atrodė patikimos ir ekonomiškos, bet šiemet, spiginant šalčiams, kai kurios jų atskleidė savo silpnąsias vietas.

15 metų Norvegijoje: buvo ženklų, kad metas grįžti Lietuvon

Sausio 20 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Sausio 16 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Sausio 13 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Sausio 9 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

„Kai net įspūdingo grožio kalnai, fiordai, baltųjų naktų saulė (vidurnaktyje) nebestebina ir nebedžiugina, kai šiaurės pašvaistė tampa „na, vėl gražu“ – ir užtrauki užuolaidas, vadinasi, kažkas pasikeitė“. Taip sako marijampolietė Neringa Sajauskaitė-Juknevičienė – mokytoja, kuri Norvegijoje su pertraukomis gyveno 15 metų, apkeliavo šalį skersai išilgai, išmoko kalbą, perprato kultūrą, ragavo visko – nuo menkių liežuvėlių iki avių galvų, bet nuo pat pirmos dienos šioje šalyje žinojo: gyventi nori tik Lietuvoje.

Vieni mezginius labai vertina, kitiems jų nereikia

Juoda suknele iš moheros ir vilnos siūlų Vilija Klimavičiūtė puošiasi jau ne pirmą žiemą.

Taip sako marijampolietė Vilija Klimavičiūtė, be savo svajonių darbo viename iš miesto vaikų darželių turinti daugybę pomėgių. Ji žavisi kelionėmis, puoselėja savo rožyną ir, atrodo, iš rankų niekada nepaleidžia vąšelio arba virbalų. Primezgė, prinėrė tiek, kad rūbai, kaip pati juokėsi, į spintą sunkiai telpa.

Apsilankyti pas kardiologą per dvi savaites – misija neįmanoma

Aprašai, tvarkos egzistuoja, bet ligoniams tai nesutrumpina kelio pas reikiamą gydytoją.

Po sudėtingos širdies kraujagyslių šuntavimo operacijos žmogus iš ligoninės neišeina sveikas – jis dar labai pažeidžiamas. Jam skiriamas reabilitacinis gydymas, vėliau priežiūrą perima šeimos gydytojas, kuris laikydamasis rekomendacijų nurodo: per dvi savaites būtina apsilankyti pas kardiologą. Deja, čia ir prasideda „smagumas“. Registratūroje pacientui pasakoma, kad artimiausias vizitas – po pusmečio. Ką tokiu atveju daryti žmogui, kuriam reikia nuolat stebėti širdies būklę? Kodėl po sunkios operacijos jis paliekamas laukti bendroje eilėje, tarsi jo būklė nebebūtų sudėtinga? Ir kodėl niekas nepaaiškina, kas privalo prisiimti atsakomybę už tokio paciento medicininę priežiūrą?

