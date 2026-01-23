www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Ankstyvos vyrų mirtys

"Suvalkiečio" inf.

Ketvirtadienį, apie 21.20 val., Šakių rajono Paluobių kaime rastas miręs 31 metų vyras.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Negyvą žmogų rado pažįstama moteris. Jis buvo ne savo namuose.

Pirminiais duomenimis, vyras turėjo sveikatos problemų. Tiksli mirties priežastis paaiškės tyrimo metu.

Sausio 17-ąją Vilkaviškio rajono Virbalio miestelio laukuose, prie ūkinių pastatų, buvo rastas miręs 61 metų vyras. Jo kūną aptiko sargas. Mirusysis gyveno netoli nuo tos vietos. Paaiškėjo, kad jo mirtie priežastis – sušalimas. Gali būti, kad vyras ėjo namo, nukrito ir sušalo.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją

Įvykiai

Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas
Telegram kanale platinami grasinimai mokykloms, policija prašo nepanikuoti

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos