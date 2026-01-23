Ankstyvos vyrų mirtys
Ketvirtadienį, apie 21.20 val., Šakių rajono Paluobių kaime rastas miręs 31 metų vyras.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Negyvą žmogų rado pažįstama moteris. Jis buvo ne savo namuose.
Pirminiais duomenimis, vyras turėjo sveikatos problemų. Tiksli mirties priežastis paaiškės tyrimo metu.
Sausio 17-ąją Vilkaviškio rajono Virbalio miestelio laukuose, prie ūkinių pastatų, buvo rastas miręs 61 metų vyras. Jo kūną aptiko sargas. Mirusysis gyveno netoli nuo tos vietos. Paaiškėjo, kad jo mirtie priežastis – sušalimas. Gali būti, kad vyras ėjo namo, nukrito ir sušalo.