Išmokite savarankiškai naudotis viešosiomis e. paslaugomis: į mokymus kviečiami Marijampolės apskrities gyventojai
Marijampolės apskrities gyventojams – reta galimybė nemokamai išmokti naudotis visomis svarbiausiomis elektroninėmis valdžios paslaugomis. Visi suaugę marijampoliečiai, norintys išmokti ar dar geriau suprasti e. valdžios paslaugas, kviečiami registruotis į nacionalinio projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymus ir dirbtuves.
Reikalinga kiekvienam
Užsiėmimuose kiekvienas dalyvis išmoksta savarankiškai naudotis e. paslaugomis – internetu užsiregistruoti pas gydytoją, tvarkyti dokumentus, pasirašyti juos elektroniniu parašu, saugiau naršyti internete. O kartu dalyviai pagilina pagrindinius skaitmeninius įgūdžius – tai, kas kiekvienam šiuolaikiniam žmogui yra svarbu.
„Be skaitmeninių žinių šiais laikais lengva pasijusti atskirtam nuo visuomenės, nes vis daugiau paslaugų persikelia į internetą. Išmokę naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, žmonės ne tik sutaupo laiko, bet ir tampa savarankiškesni. Svarbiausia, kad po tokių užsiėmimų dalyviai supranta, jog mokytis ir tobulėti galima bet kokiame amžiuje“, – sako „Prisijungusi Lietuva“ lektorius Daumantas Šimanauskas iš Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos.
Renginiuose laukiami visi suaugusieji: nutolusių vietovių gyventojai, nedirbantys piliečiai, asmenys su negalia, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat ir dirbantys, aktyvūs suaugusieji, norintys išmokti geriau naudotis e. valdžios paslaugomis.
Suteikia ne tik žinių, bet ir savarankiškumo
D. Šimanausko teigimu, dalyviai į mokymus dažnai atkeliauja su jauduliu, tačiau kartu ir su dideliu noru patys, be kitų pagalbos išmokti atlikti veiksmus telefonu ar kompiuteriu. O baigę mokymus jau žino, kad e. paslaugos nėra tokios sudėtingos, kaip atrodė.
„Mokymuose žmonės išmoksta, kaip naudotis e. parašu, kaip saugiai dirbti su dokumentais, rasti visas reikiamas paslaugas vienoje svetainėje epaslaugos.lt, skenuoti dokumentus savo telefonu. Tai išties naudinga, nes norint pasirašyti dokumentą ar pateikti prašymą, nebereikia niekur važiuoti ar ieškoti kopijavimo aparato. Žmogus tampa nepriklausomas, sutaupo marias laiko, o visus reikalus susitvarko saugiai ir greitai“, – drąsina lektorius.
Laukia ir dirbtuvėse
Marijampolės apskrities gyventojai kviečiami registruotis ne tik į mokymus, bet ir į praktines dirbtuves.
Dirbtuvėse dalyviai išmoks prisijungti prie „E. sveikatos“, naudotis Socialinės paramos šeimai informacine sistema ir „Regitros“ e. paslaugomis. Po dirbtuvių gyventojai galės internetu užsisakyti ir pasikeisti asmens dokumentus, deklaruoti gyvenamąją vietą. Taip pat – neišeidami iš namų internetu bibliotekose užsisakyti leidinius, peržiūrėti suskaitmenintus archyvus ir kitus paveldo šaltinius.
Projekto „Prisijungusi Lietuva“ dirbtuvės (4 akademinių valandų) sausio 26 ir 27 d. vyks Marijampolės Užimtumo tarnyboje, sausio 27 d. – Marijampolės neįgaliųjų draugijoje.
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje dirbtuvės vyks sausio 26 d., vasario 2, 9 ir 23 d. Kovo 12 ir 26 d. dirbtuvėse dalyvių lauks Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
3 dienų mokymai (12 akademinių valandų) Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyks nuo vasario 3, kovo 10 ir 17 d. Šios bibliotekos Netičkampio padalinyje mokymai prasidės sausio 27 d., Gavaltuvos padalinyje – vasario 10 d., Patašinės padalinyje – vasario 17 d., Draugystės padalinyje – kovo 10 d., Baraginės padalinyje – kovo 17 d.
Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje mokymai vyks vasario 24, 26 ir kovo 3 d. Šios bibliotekos Plokščių filiale – nuo sausio 26 ir vasario 2 d.
Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje mokymai rengiami sausio 27, vasario 17 ir 24 d. Šios bibliotekos Sūdavos filiale jie numatyti nuo vasario 10 d.
Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje mokymai numatyti sausio 26, 28 d. ir vasario 2 d.
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Jankų bibliotekoje mokymai prasidės nuo vasario 3 d. ir kovo 2 d.
Užsiregistruoti į mokymus kviečiame telefonu 062020961, o į dirbtuves telefonu 066093341. Išsami informacija teikiama projekto svetainėje www.prisijungusi.lt.
* * *
Projektą „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ įgyvendina Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais asociacija „Langas į ateitį“ ir nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.