Marijampolės kultūros centras: tradicijų tąsa ir planai šiems metams
„Suvalkietis“ toliau pasakoja apie tai, kokie 2025-ieji buvo Marijampolės savivaldybės kultūros įstaigoms. Šįsyk – pokalbis su Marijampolės kultūros centro direktore Aiste Bakaite-Stanaitiene apie įsimintiniausius praėjusių metų kultūros renginius bei šių metų planus.
– Kokie 2025-ieji buvo jūsų vadovaujamai įstaigai, kas labiausiai įsiminė, kuo džiuginote lankytojus?
– Pernykščiai metai tikrai buvo itin aktyvūs, visko buvo daug. Vertinant pagal lankytojų skaičių, jie gal nedaug keitėsi, bet renginių skaičius tikrai buvo didesnis. Pernai iš viso suorganizavome 878 įvairiausius renginius, iš jų mūsų Kultūros centre vyko 328. Statistiškai paėmus, atrodo, kad renginių būta beveik kasdien, bet iš tikrųjų taip nebuvo, nes mūsų laisvos dienos yra sekmadienis ir pirmadienis. Būdavo tokių dienų, kai ir paroda, ir koncertas ar dar kažkas vyksta Mažojoje salėje.
140 renginių pernai surengta Dramos teatre, o likusieji 400 – dvylikoje mūsų skyrių. Mes laikomės tradicijos, kad bent vienas renginys per mėnesį vyktų kaimiškoje vietovėje ir mūsų renginių organizatoriai turi tai įgyvendinti.
– Marijampoliečius džiugina atgimusi mūsų Dramos teatro veikla, nauja vadovė, jos iniciatyvos, be to, čia pradėjo dirbti profesionalių aktorių trupė. Kaip jūs tai vertinate?
– Tikrai džiaugiuosi Dramos teatro veikla. Pernai čia pastatyti keturi profesionalūs spektakliai, o prieš Naujuosius surengta teatralizuota ekskursija, kuria labai didžiuojamės ir kuri sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo. Tai kartu buvo ir mūsų teatro, ir jaunųjų aktorių pristatymas, kuris bus pakartotas ir sausio pabaigoje. Į profesionalią trupę dedame didelių vilčių, laukiame jų premjeros kovo mėnesį.
Teatras Sausio 13-osios proga parodė nemokamą spektaklį „Joanos trupė“, kaip ir Kovo 11-osios proga pernai žiūrovai nemokamai pamatė spektaklį „Apaštalė“. Kultūra yra ilgalaikė investicija į žmogų, ir tikrai ne pinigai už bilietus yra svarbiausia. Mums labai svarbu, kad pas mus atėję žmonės rastų tai, ko jie tikisi, kad mes patenkintume jų poreikius.
– Turite nemažai įvairių meno saviveiklos kolektyvų, turbūt ir jie veikia labai aktyviai?
– Taip, kiekvienais metais švenčiame šių kolektyvų jubiliejus, jie nuolat pasirodo įvairiose šventėse, kituose renginiuose. Pernai Meškučių vokalinis ansamblis „Žiedė“ minėjo 10-ąsias, Igliškėlių liaudiškos muzikos kapela „Vaivora“ ir Igliaukos vokalinis ansamblis „Ygla“ – 5-ąsias įkūrimo metines. Sukako 20 metų, kai įkurtas Želsvos liaudiškų šokių kolektyvas „Žaltytis“ ir folkloro ansamblis „Žibinyčia“, o 55-ąsias įkūrimo metines pernai šventė mišrus choras „Šešupė“, vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ ir Šunskų folkloro ansamblis „Žvirgždė“.
Vasara mums yra labai įtemptas metas, prisidedame prie visų vasaros švenčių, prie renginių, kuriuos organizuoja ir mūsų skyriai, ir kaimų bendruomenės. Visada padedame, kai reikia mobiliosios scenos, garso įrangos. Pernai ta scena įvairiose vietose buvo sumontuota 38 kartus.
Mūsų kolektyvas prisideda prie įvairių švenčių. Pernai marijampoliečiai įkūrė šviečiančių moliūgų parką, o jame vykusiame raganų ir raganių sąskrydyje Kultūros centro darbuotojos įkūnijo nepakartojamas raganaitės. Jos gruodį dalyvavo ir eglučių parko įžiebimo šventėje, suvaidindamos kai kuriuos personažus.
– Nuo praėjusių metų Kultūros centras koordinuoja ir sienų tapybos projektą „Malonny“, organizuojamą Ray Bartkaus. Ar šiemet jis taip pat vyks?
– Manau, kad pernai viskas pavyko gerai, miestą papuošė trys nauji kūriniai. Mes įrodėme, kad su puikia komanda galime išspręsti visus iššūkius. Šiemet „Malonny“ vyks birželio 27–liepos 4 dienomis, su Ray Bartkumi jau planuojame, Lietuvos kultūros tarybai pateikta projektinė paraiška. Kai žinosime, ar gavome finansavimą, kiek gavome, tada spręsime tolimesnius ir detalesnius klausimus.
– Kokius dar darbus pernai pavyko įgyvendinti?
– Manau, labai svarbu, kad buvo atliktas mūsų centro Igliaukos skyriaus remontas. Pirmajame etape sutvarkėme pastato lietaus nuotekų sistemą, apšiltinome pamatus, sutvarkėme fasadą. Dabar vyksta antrasis darbų etapas, jo metu tvarkoma renginių salė, jos sienos, grindys, lubos. Remonto ten labai reikėjo, po jo salė bus moderni, šviesi, ir tikiuosi, kad joje jau vyks šventinis Kovo 11-osios renginys.
Pernai buvo įrengta mūsų Kultūros centro didžiosios salės vėdinimo sistema, vyko ir įvairūs, ne visada pastebimi kosmetiniai remontai, atnaujinta mūsų Dailės galerija, susirinkimų kabinetas. Įsigijome ir parodų pakabinimo sistemą, Dramos teatre sumontuoti scenos pakėlimo mechanizmai.
– Kaip sprendžiami finansavimo klausimai, iš kokių pinigų vyksta atnaujinimo darbai, kaip panaudojate komercinių renginių metu uždirbtus pinigus?
– Mes per metus apskritai paėmus uždirbame apie 230 tūkstančių eurų iš komercinių renginių, patalpų nuomos ir kitų dalykų. Pinigai naudojami visiems renginiams ir einamiesiems dalykams. Ten, kur vyksta stambesni darbai, didesni remontai, perkama brangesnė įranga, gauname finansavimą iš Savivaldybės biudžeto.
Tikiuosi, kad ir svarstant šių metų biudžetą mums bus skirta tiek pinigų, koks yra poreikis. Mums dabar yra labai svarbu įsigyti gerą lauko garso aparatūrą, nes dabartinė yra blogos kokybės, neatitinka atlikėjų reikalavimų. Kitus poreikius tikimės įgyvendinti iš uždirbtų pinigų. Tų poreikių yra nuolat – tai meno mėgėjų kolektyvams nupirkti tautiniai kostiumai, koncertiniai rūbai, batai, skrybėlės, prijuostės, sermėgos ir kiti daiktai, taip pat skrabalai, mikrofonai, saksofonas, kanklės, koncertiniai būgnai.
– Kultūros salė renginių metu neretai būna sausakimša, net pritrūksta bilietų. Kiek žiūrovų pernai sulaukėte, kokie renginiai buvo populiariausi?
– Išties atvejų, kai žiūrovai netelpa į salę, pasitaiko neretai. Iš viso pernai turėjome apie 90 tūkstančių žiūrovų, iš jų apie 60 tūkstančių apsilankė pačiame Kultūros centre. Populiarūs yra patys įvairiausi renginiai, koncertai, spektakliai. Štai į A. Cholinos šokio teatro pasirodymus nuolat būna anšlagai.
Mūsų repertuaras yra įvairus, pritaikytas skirtingo skonio žiūrovams, pasirinkimas tikrai didelis. Gal mažesnio susidomėjimo sulaukia klasikinės muzikos koncertai, nors jie tikrai turi ištikimų gerbėjų. Matyt, taip yra todėl, kad kasmet vasarą mieste vyksta keli muzikiniai festivaliai ir žiūrovas gali juos lankyti nemokamai.
– Kultūros centre nuolat veikia ir įvairios parodos, kurios užima kelias erdves. Kokia parodinė veikla buvo praėjusiais metais?
– Profesionalų meno parodų pernai turėjome dvylika, jas aplankė apie 4 tūkstančiai žmonių, mėgėjų meno buvo net 31, jas apžiūrėjo apie 4700 meno mylėtojų. Ir šiais metais Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje jau planuojamos profesionalaus meno parodos, dėliojamas mėgėjų meno parodų grafikas.
– Kokiais renginiais nudžiuginsite žiūrovus 2026 metais?
– Kaip jau minėjau, Dramos teatras pakvies į keturias profesionalių aktorių premjeras, naujus spektaklius pristatys ir aktyviai dirbantys senjorai, jaunimas. Vyks mūsų kolektyvų jubiliejiniai koncertai, kasmet gausiai žiūrovų lankomi tradiciniai renginiai – kolektyvų „Arabeskas“, „Kotita“ bei kitų pasirodymai. Lietuvos kultūros tarybai pateikti trys projektai – be jau minėto „Malonny“, dar teatrų festivalis „Perženk slenkstį“ ir „Sūduvių ugnys – budinam svietą“. Jau dabar renkame Joninių organizatorius, svarstome valstybinių švenčių minėjimo scenarijus. Mums svarbu išlaikyti tradicijas, pasimokyti iš klaidų ir judėti toliau.
– Su kokiomis problemomis susiduriate, kas apsunkina darbą?
– Galbūt reikėtų paminėti žmogiškųjų išteklių problemą. Sunkiausias ir yra darbas su žmonėmis, su naujais žmonėmis, kad tie žmonės norėtų dirbti. Ir žmonės keičiasi, bet juk mes turime 130 darbuotojų. Atlyginimai nėra dideli, o darbo valandos dažnai nusitęsia iki vėlaus vakaro, savaitgaliais taip pat vyksta renginiai, tenka darbuotis. Tai ne visiems būna paprasta ir priimtina.
Džiaugiuosi jaunais darbuotojais, bet jų rasti labai sunku. Ne vienam artėja pensinis amžius, reikia galvoti apie pamainą, o pasirinkimo didelio tikrai nėra. Labai džiaugiuosi, kad šiuo metu mėgėjų meno kolektyvuose vadovų netrūksta, bet bus nemaža problema, kai tie vadovai išeis ir tada reikės ieškoti naujų žmonių.
– Ką norėtumėte palinkėti savo žiūrovams, renginių lankytojams 2026 metais?
– Linkiu nepamiršti kultūros, turėti sveikatos ir atrasti kelią pas mus, kaip iki šiol rasdavo ir ateidavo į renginius. Mes tikrai ir toliau stengsimės ir dirbsime dėl mūsų žmonių.