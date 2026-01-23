Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Vakar kelio Vilkaviškis – Šakiai 5 km, ties Mažųjų Šelmių kaimu (Vilkaviškio raj.), grįždami iš įvykio ugniagesiai pamatė avariją. Buvo susidūrę automobiliai „Audi A5“ ir „VW Golf“. 25 metų „Volkswagen Golf“ vairuotoją į ligoninę išgabeno iš kito eismo įvykio vykę medikai, kurie pamatę avariją sustojo. 29 metų „Audi“ vairuotoją medikai apžiūrėjo vietoje. Abu vyrai patyrė įvairius kūno sumušimus. Jie išleisti gydytis ambulatoriškai.
Eismo įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Vairuotojai buvo blaivūs.
Ugniagesiai gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius, nuo kelio važiuojamosios dalies nušlavė duženas.