Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Tauro“ klubas – geriausias Lietuvoje

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolėje pagerbti Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos geriausi 2025 metų sportininkai, treneriai ir klubai.

Marijampolės „Tauro“ klubo komanda – 2025 metų reitingo nugalėtoja.
Dvidešimt antrą kartą (20 iš eilės) geriausiu šalyje pripažintas Marijampolės klubas „Tauras“ (vadovas Vidmantas Žiemys).

Didžioji dalis apdovanojimų atiteko „Tauro“ klubo sportininkams, garsinusiems klubo, miesto bei Lietuvos vardą įvairaus rango tarptautinėse varžybose bei Europos ir Pasaulio čempionatuose.

Vyrų kultūrizmo kategorijoje geriausiuoju pripažintas Tomas Liekis, antras – Andrius Talačka, trečias – Vytautas Stankevičius. Klasikinio kultūrizmo kategorijoje nugalėtoju tapo Tomas Liekis, kuris pirmas ir tarp jaunimo (21–23 m.) grupės sportininkų. Trečias čia liko Kasparas Tverskis. Vyrų Figūros kategorijoje antrąją vietą iškovojo Rokas Kvietinskas.

Moterų Bikini kategorijoje trečiąja išrinkta Renata Černauskė, o „Fit Model“ kategorijoje nugalėtoja tapo Dovilė Tukačiauskaitė, antra – Rugilė Kazlauskaitė. Jaunių (16–20 m.) kategorijoje pirmas – Kasparas Tverskis, antras – Ovidijus Strazdauskas, trečias – Oskaras Tverskis.

Tarp sportininkus varžyboms ruošusių trenerių „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris Rinaldas Česnaitis pirmavo Suaugusiųjų, Jaunimo ir Jaunių kategorijose .

