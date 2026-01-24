Naminiai saldainiai iš džiovintų obuolių
Nenorėdami, kad prapultų rudenį gamtos mums dovanotas gėris, tikriausiai prisidžiovinote obuolių. Sakot, net pamiršom, kad prisidžiovinom? Būna, būna. Nedėkokit, kad priminiau. Geriau pasigaminkite skanių naminių saldainiukų. Natūralūs, kvapnūs ir be pridėtinio cukraus – tokie saldainiai tinka, kai esame pasakę „cukrui – ne, miltams – ne, šokoladui – irgi ne“. O vis tiek norime ko nors skanaus, nes koks gyvenimas be visų „ne“?!
Reikės:
- 200 g džiovintų obuolių (juos užplikyti apie 200 ml verdančio vandens),
- 2–3 šaukštų medaus (pagal skonį),
- 2 šaukštų aguonų (jas taip pat reikės užplikyti verdančiu vandeniu),
- ½ arbatinio šaukštelio cinamono,
- žiupsnelio druskos (subalansuoja skonį).
Gaminame: džiovintus obuolius užpilkime verdančiu vandeniu, kad tik apsemtų, uždenkime ir palikime 10–15 minučių, kol suminkštės. Tuomet juos nusunkime (skysčio neišpilkime) ir sutrinkime maisto smulkintuvu arba sumalkime iki vientisos, tirštos masės.
Taip pat smulkintuvu galima (bet nebūtina) susmulkinti ir nuplikytas aguonas.
Į obuolių tyrę įmaišykime medų, sudėkime aguonas, cinamoną ir, jei norisi, žiupsnelį druskos. Jei masė per tiršta, įpilkime 1–2 šaukštus likusio obuolių nuoviro.
Drėgnomis rankomis formuokime nedidelius rutuliukus arba pailgus saldainius. Galima juos apvolioti smulkintais vafliais. Tada sudėkime ant kepimo popieriaus ir palikime apdžiūti kambario temperatūroje 6–12 valandų. Norint greičiau, galima džiovinti orkaitėje apie 50 °C temperatūroje, pravėrus dureles, 1–2 valandas. Jei saldainiai nebus suvalgyti iš karto, likusius vertėtų laikyti šaldytuve.
Skanaus!