Šalta žiema ledinių maudynių entuziastų neišbaidė
Naktį iš praėjusio sekmadienio į pirmadienį Marijampolėje, kaip ir dar aštuoniuose Lietuvos miestuose, vyko naktinės maudynės. Jomis prasidėjo 30 dienų ledinės eketės iššūkis. Tai jubiliejinis, dešimtasis, iššūkis, kai kiekvieną rytą prie vandens telkinių renkasi žiemos maudynių entuziastai ir tie, kas įbristi į šaltą vandenį išdrįsta pirmą kartą.
Marijampolėje taip pat yra žiemos maudynių entuziastų, vadinamųjų ruonių, kurie ir šią šaltą žiemą nebijo šokti į ledinį vandenį.
Specialiai sukurtoje feisbuko grupėje „30 dienų iššūkis“ skelbiamos šio iššūkio taisyklės, kiekvieną dieną įkeliami vaizdo įrašai, iššūkio dalyvių atsiliepimai, vyksta Ledinės nuotraukos konkursas. Nuotraukomis čia dalinasi ir marijampoliečiai. Jų puslapio administratorė, viena iš maudynių entuziasčių Inga Pociuvienė „Suvalkiečiui“ papasakojo, kad šalta šių metų žiema pateikė tikrai rimtų iššūkių.
– Tokią akciją vykdėme ir praėjusią žiemą, bet tada temperatūra nebuvo tokia žema, neturėjome sniego, šalčio, tad ir eketės maudynėms nereikėjo kirsti. Šiemet artėjant sausio 18-ajai vienas iš mūsų entuziastų turėjo darbo, kol per pusantros valandos ant Šešupės ledo Marių parke iškirto eketę. Dabar kasdien ateidami į ją įšokti iš pradžių turime eketę praplatinti, nes per dieną keli jos centimetrai pasidengia ledu, – pasakojo moteris.
Sausio 18-osios vidurnaktį į eketę Šešupėje išdrįso šokti dešimt žiemos maudynių entuziastų. Anot I. Pociuvienės, kai kurie lediniame vandenyje išbuvo trumpai, ji pati praleido apie dvi minutes, bet buvo žmonių, kurie tokiame šaltame vandenyje išbuvo dar ilgiau. Jutiminė temperatūra tąnakt tikrai viršijo dvidešimt laipsnių šalčio, tad tikras iššūkis buvo šąlantys rankų ir kojų pirštai – drąsuoliai į vandenį ėjo apsiavę kojinėmis ir mūvėdami pirštines.
Pasak šios idėjos iniciatoriaus Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento Simono Dailidės, tokio iššūkio tikslas nėra nusifotografuoti drauge su sveikuoliais šokant į eketę. Svarbiausia yra turėti vidinį motyvą ir supratimą, kokių tikslų siekiama taip grūdinantis. „Mūsų kasdienio komforto išsekintai vaizduotei tiek badas, tiek šaltis gali atrodyti pernelyg sudėtingi išbandymai žmogaus organizmui. Tačiau nėra ko bijoti. Neskatinama lenktyniauti ar siekti rekordų. Tikslas – pažadinti kūną, jo prigimtines reakcijas.
Nuostabi žiema atėjo į Lietuvą, todėl ypač verta jos nepraleisti ir mesti sau asmeninį iššūkį. Nesuprantu, kai žmonės man rašo, kad pavydi, žavisi ir norėtų tai padaryti, bet nepadaro. Siūlau tiesiog pabandyti. Kas išdrįsta, pirmiausiai stebisi, kad visai nešalta“, – teigė akcijos sumanytojas.
Per daugelį metų Lietuvos sveikuolių sąjungos išpopuliarintos ledinės pramogos, buriančios šimtus bendraminčių kone kiekviename Lietuvos mieste leido sukurti ekečių žemėlapį, kuris padeda itin paprastai susirasti eketės bendruomenę arčiausiai namų. Marijampoliečiai taip pat yra šiame žemėlapyje, o socialiniame tinkle „Facebook“ I. Pociuvienė jau yra įkėlusi ne vieną nuotrauką iš šių metų maudynių.
Anot jos, prasidėjus 30 dienų iššūkiui praėjusį pirmadienį ledinėje eketėje išsimaudė ji su dar vienu asmeniu, antradienį tokių ruonių buvo šeši, jie rinkosi ir kitomis savaitės dienomis. Prie šių maudynių kasdien 18 val. visas 30 dienų gali prisijungti kiekvienas norintis. Savaitgaliais bus renkamasi ir maudomasi 9 valandą ryto. Pernai būtent šeštadienį ir sekmadienį ateidavo daugiau žmonių, o didžiausias jų skaičius viršijo dvi dešimtis. Moteris džiaugiasi, kad šiemet prie jų prisijungė penki nauji žiemos maudynių entuziastai, bet buvo ir tokių, kurie atkrito.
– Tiesą sakant, dabartinė oro temperatūra galėtų būti šiek tiek aukštesnė, būtų paprasčiau, ir daugiau žmonių ryžtųsi išsimaudyti eketėje. Keletas šaltų dienų buvo ir žiemą prieš dvejus metus. Vieną rytą temperatūra siekė net 22 laipsnius šalčio, bet tada greitai atšilo, o šiemet šalčiai laikosi ilgai, – pastebėjo ji.
Sveikuolių sąjungos valdybos narė Sigita Labutienė nedrįstančius ragina pradėti nuo maudynių duše, maudynes baigti persiliejimu šaltu vandeniu. Jos pastebėjimu, žiemą padaugėja peršalimo ligų, tačiau yra ir visos sąlygos užkirsti joms kelią ar lengvai pasveikti. Moteris sako, kad šalto vandens dėka vos per parą galima atsikratyti kankinančios slogos, temperatūros, silpnumo, kaulų laužymo.
I. Pociuvienė „Suvalkiečiui“ teigė, kad ji pati per praėjusius metus nesirgo, tik vasarą buvo persišaldžiusi nuo kondicionieriaus. Kartu ji pastebėjo, kad jei taip grūdinantis daroma ilgesnė pertrauka, tai organizmas vėl tampa labiau pažeidžiamas peršalimo ligų.
Vasario 7 d. iššūkio dalyviai kviečiami į ,,Palangos ruonių“ maudynes Baltijos jūroje, Palangoje. Pernai visas autobusas marijampoliečių dalyvavo tokioje išvykoje, bet Baltijoje ryžosi išsimaudyti tik keletas. Šiemet jie vėl vyks į Palangą, ir palaikymo komanda vėl bus gana didelė. 30 dienų ledinės eketės iššūkis baigsis vasario 17 dieną, o vasario 21 d. bus surengtos Lietuvos atviro žiemos plaukimo varžybos Trakuose.