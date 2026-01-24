Vėl daugėja sergančių gripu
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje sausio 12–18 d. bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis padidėjo iki 965,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Padaugėjo sergančiųjų gripu, kitomis ligomis sergamumas išliko panašus.
Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Šiaulių. Epideminį sergamumą pasiekę dvi savivaldybės: Pagėgių ir Šiaulių miesto. Peržengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba.
Anot NSVC specialistų, sergamumas gripu intensyvėja, todėl itin svarbu kruopščiai laikytis higienos taisyklių, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Pajutus į peršalimą panašius simptomus, rekomenduojama likti namuose, nesilankyti žmonių susibūrimuose, nevesti sunegalavusių vaikų į ugdymo įstaigas.
Trečiąją metų savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 225 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 22. Dėl šių ligų 11 ligonių buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. NVSC specialistai primena, kad didžiausia gripo ir COVID-19 ligos komplikacijų ir mirties rizika kyla rizikos grupių asmenims, ypač vyresniems nei 65 m. ir sergantiems gretutinėmis ligomis. Praėjusią savaitę registruota 11 mirčių nuo gripo. Iš viso šį sezoną nuo gripo komplikacijų mirė 29 žmonės.
Marijampolės apskrityje gripu trečiąją metų savaitę sirgo 459 gyventojai, ŪVKTI – 826, COVID-19 – 13. Bendras sergamumo rodiklis – 977 atvejai 100 tūkst. gyventojų.