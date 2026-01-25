Kapčiamiesčio poligonas: kas ir kada ten vyks?
Stipri Lietuvos kariuomenė yra saugios ir atsparios valstybės pagrindas. Rusijos keliama grėsmė Lietuvos ir visos Europos saugumui verčia mus sparčiai stiprinti gynybinius pajėgumus ir būti pasirengusius įvairiems iššūkiams. Augant kariuomenės pajėgumams ir NATO sąjungininkų buvimui, esamų karinių poligonų Lietuvoje nebepakanka. Todėl naujo poligono įsteigimas yra ilgalaikė investicija į valstybės saugumą, kuri tarnaus dešimtmečius.
Poligonai skirti pratyboms ir mokymuisi, tad gyvenimas juose ir aplink juos vyksta nuolat. Kapčiamiesčio karinis poligonas bus skirtas Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratyboms ir kariniams mokymams. Planuojama Kapčiamiesčio poligono teritorija bus padalyta į dvi funkcines zonas. Apie du trečdalius teritorijos bus skirti manevravimui bei taktiniam judėjimui su karine technika ir pėsčiomis, taip pat administracinei infrastruktūrai – šioje dalyje nebus šaudyklų ir nevyks kovinis šaudymas. Kovinio šaudymo zona bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje, į rytus nuo Kapčiamiesčio miestelio ir toliau nuo gyvenamųjų vietovių.
Kapčiamiesčio poligone vienu metu galės treniruotis iki 3 500–4 000 karių, daugiausia čia treniruosis Lietuvos kariuomenė. Nuolat poligone ir karinėje mokymo teritorijoje tarnybą vykdys apie 60 karių, kurie bus atsakingi už poligono priežiūrą ir veiklos užtikrinimą. Kapčiamiesčio poligone treniruosis ir profesionalūs kariai, ir nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos kariai, taip pat vyks rezervo karių mokymai, esant galimybei treniruosis ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Pratybos poligone numatomos gana įvairios, ten mokysis ne tik sunkiąją karinę techniką turintys kariniai vienetai, bet ir ir dronų operatoriai, inžinieriai, medikai, logistai ar ryšininkai, oro gynybininkai. Didesnių pratybų metu poligone gali skraidyti sraigtasparniai ir dronai, apie tai gyventojai bus informuojami iš anksto.
Karių apgyvendinimui bus įrengiama laikina arba nuolatinė infrastruktūra, taip pat tam gali būti pritaikyta buvusi Kapčiamiesčio mokykla. Karinio miestelio šioje teritorijoje statyti neplanuojama, taip pat neplanuojamas organizuotas ilgalaikis karių apgyvendinimas su šeimomis. Kariai į poligoną atvyks tik pratybų ir mokymų laikotarpiu.
Didesnės pratybos šiame poligone vyktų apie penkis kartus per metus – jos truks iki dešimties dienų. Mažesnės apimties Lietuvos kariuomenės pratybos vyktų nuolat.
Tiesa, pratybos gali būti vykdomos tiek dienos, tiek nakties metu, tačiau naktinės pratybos paprastai būna retesnės. Judėjimas į poligono teritoriją planuojamas daugiausia šviesiu paros metu, naktį – tik išskirtiniais atvejais. Apie organizuotą karinės technikos judėjimą ir transportavimą bus informuojama savivaldybė ir vietos bendruomenė. Planuojamas kelių infrastruktūros poligono teritorijoje atnaujinimas bei privažiuojamųjų kelių naujo aplinkkelio tiesimas.
Pratybų metu triukšmo nepavyks išvengti, bet bus imamasi visų įmanomų priemonių triukšmui mažinti. Projektuojant šaudyklas bus diegiami triukšmo sklaidą mažinantys sprendimai, o pačios šaudyklos įrengiamos kuo toliau nuo gyvenviečių. Papildomai planuojama atsodinti tam tikrus miško plotus, nes miškas efektyviai slopina garsą.
Gyventojai visada bus iš anksto informuojami apie planuojamas pratybas ir jų laiką. Pratybų grafikai bus skelbiami iš anksto: likus 12 mėnesių iki didžiųjų pratybų, likus 3 mėnesiams iki mažesnių pratybų, taip pat kiekvieno mėnesio pabaigoje bus skelbiama informacija apie kitą mėnesį. Informacija bus skelbiama informaciniuose stenduose greta poligono ir savivaldybės interneto svetainėje.
Kapčiamiesčio poligonas nebus aptvertas tvora, tačiau jo ribos bus aiškiai pažymėtos įspėjamaisiais ženklais („Poligono teritorija“, „Pavojingos teritorijos riba“). Taip pat bus įrengti informaciniai stendai su lankymosi poligone taisyklėmis, kontaktine informacija. Pratybų metu eismas poligono teritorijoje gali būti ribojamas, bet susisiekimas alternatyviais keliais bus užtikrintas.
Karinėje mokymo teritorijoje (ne poligone) taip pat vyks pratybos, manevravimas, stovės kariuomenės technika, tačiau tai nebus uždara karinė teritorija. Gyventojai galės išsaugoti savo sodybas, verslai – tęsti veiklą, o laisvas judėjimas teritorijoje bus užtikrintas. Čia ir toliau bus galima vykdyti mėgstamą veiklą: medžioti, grybauti, uogauti, poilsiauti. Vandens turizmo objektai, esantys karinėje mokymo teritorijoje, veiks netrukdomai. Poligono teritorijoje bus galima medžioti, grybauti, uogauti, kai nevyks pratybos.
Poligonų plėtra vyksta visame NATO rytiniame flange: Latvija plečia Adaži poligoną, Estija turi dideles mokymo teritorijas, Lenkija planuoja naujus poligonus, Vokietija atnaujina apleistas bazes. Lietuvos ir Lenkijos krašto apsaugos ministrai neseniai vykusiame dvišaliame susitikime daug dėmesio skyrė Kapčiamiesčio poligono klausimams. Ministrai sutarė, kad poligonas, kurio steigimui dar turės pritarti Lietuvos Respublikos Seimas, yra svarbus regiono saugumui ir pajėgų stiprinimui, bendradarbiavimui.
Visuomenės informavimo skyrius Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA