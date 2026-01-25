www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Suvalkietiškai vertinant, „Suvalkietį“ prenumeruoti apsimoka

Daiva Klimavičienė

Kaip sakytų tikras suvalkietis – čia jau ne tik sėkmė, bet ir teisingas sprendimas. Užsakai kam nors dovanų „Suvalkiečio“ prenumeratą, žmogus gauna laikraštį – gali ramiai sau skaityti kavos puodą užsiplikęs. O dar, žiūrėk, ir prizas „prilimpa“ – tarsi iš dangaus nukrenta galimybė išvažiuoti į ekskursiją už dyką. Ne kasdien taip pasitaiko, kad dovana būtų ir naudinga, ir maloni.

Tuo įsitikino Audronė Mačiulskaitė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė, Kalėdoms padovanojusi broliui Remigijui laikraščio prenumeratą. Kaip pas mus, suvalkiečius, įprasta – jei šeimoje džiaugsmas, tai jis bendras.

„Visada mūsų namuose buvo šis laikraštis – anksčiau kitu pavadinimu, bet buvo. Tęsiame tradiciją skaityti popierinį laikraštį“, – sako Audronė. Ji pasakoja, kad „Suvalkietį“ anksčiau užsakydavo ir tėtei. Šįkart Audronė nusprendė prenumeratą padovanoti broliui – Kalėdų proga. Dovana, kaip sakoma, nei per didelė, nei per maža, bet naudinga. Kalvarija – irgi nei per didelė, nei per maža: bibliotekos darbuotoja skaitytoją Remigijų pažino ir pasidžiaugė, kad jis laimėjo prizą. Ir ne bet kokį – 50 eurų vertės kelionių agentūros „Janikės kelionės“ dovanų kuponą kelionėms po Lietuvą.

Remigijaus skambutis seseriai buvo trumpas, bet džiugus. Ir, žinoma, su užduotimi. „Brolis mane įpareigojo ne tik kuponą redakcijoje pasiimti, bet ir į kelionę važiuoti, – juokiasi Audronė. – O kaip nevažiuosi, jei labai mėgstu keliauti, turiu tradiciją Naujuosius metus sutikti išvykose. Toks prizas dar ir tuo geras, kad nereikia pačiai vairuoti. O vairavimas – atsakingas darbas. Tad pasirinksiu kelionę autobusu į kokią Nidą ar dar kur nors – galėsiu sau ramiai dairytis per langą, klausytis gido ir galvoti: va, čia tai „nuskilo“, – sako ji. Suvalkietiškai tariant – ir pailsi, ir naudos turi.

Audronė pati taip pat nuolat skaito „Suvalkietį“. „Reikia žinoti, kas vyksta ne tik Marijampolėje, bet ir Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje. Popierinio laikraščio su socialiniais tinklais net lyginti nėra ko – tai visai kas kita. Ir dar – reikia palaikyti lietuvišką spaudą. Todėl ir renkuosi dovanoti tokią dovaną. Ir ne tik Kalėdoms“, – sako Audronė.

Teisingai sako. Jei kitas dovanas po keleto savaičių ar mėnesių galime net pamiršti, tai „Suvalkietis“ pašto dėžutėje du kartus per savaitę primins žmogų, kuris pagalvojo apie tave, pasistengė dėl tavęs ir užprenumeravo šį laikraštį tau.

Išeidama Audronė palinkėjo, kad laikraštis gyvuotų, tiražas augtų ir skaitytojų daugėtų.

O mes pridėsime nuo savęs: suvalkietiškai skaičiuojant, prenumerata – ne išlaidos, o investicija. Kartais net su malonia dovana už tai, kad esi mūsų skaitytojas.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją

Įvykiai

Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Ankstyvos vyrų mirtys
Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos