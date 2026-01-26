Šaltis sugrąžino prie krosnies
Spustelėjęs šaltis ne vieną varo į neviltį. Daugiabučių gyventojai su nerimu laukia sąskaitų už šildymą, o individualių namų savininkai vėl „šoka“ apie krosnis.
Gerai, kad yra pečius
Tiems, kurie kuru apsirūpino iš anksto, ramu – pasikuria sau krosnelę ir gyvena šiltai. Kitaip jaučiasi tie, kurie savo namus šildosi naujoviškai. Kai kurie jų dabar sunerimo.
– Prie gero greitai pripranti: sėdi sau nieko neveikdamas – nei malkas neši, nei pelenus semi, nei dūmus iš namo vėdini, – sako marijampolietis Vidmantas. – Bet dar nė minus 10 nebuvo, kai pajutau, kad name vėsiau, nors siurblys lauke net ūžia. Šaukiau meistrą, kuris prieš dvejus metus įrengė sistemą oras–vanduo.
Išklausęs abejones – galbūt kažkas sugedo, meistras nuramino: „Viskas čia gerai. Keliam siurblio temperatūrą ir name vėl bus šilta“. Tačiau iškart ir perspėjo, kad per vasarą sukauptų kilovatvalandžių ilgai gali neužtekti, o tada tai jau reikės mokėti! „Bet, – priminė meistras, – kai rengėme sistemą, sakėt, kad paliktume kieto kuro krosnį, girdi, kai bus labai šalta, pasikursit. Tai va, tas šaltis ir atėjo. Kurkit krosnį.“
Priminti lengva, bet…
Paragintas meistro, marijampolietis suskubo ieškoti kuro.
– Nuvažiavau į buvusią kuro kontorą Vasaros gatvėje – ten nieko nėra. Pravažiavau Sasnavos gatve, kur būdavo anglių pardavimo aikštelė – ten tuščia. Nuvažiavau į Cukraus fabriką – angliai pasibaigę, – toliau pasakojo vyras.
Antradienį jam pažadėjo, kad Cukraus fabriko aikštelėje anglių bus. Tona palaidų kainuos 455 eurų, su didmaišiu – 465 Eur, o 25 kg maišeliai – po 12 Eur (tona – 480 Eur).
Kitądien maišelių tikrai buvo ir vyras nusipirko dešimt. Tiesiog iš smalsumo prieš supildamas anglis į katilą ėmė žmogus vieną maišelį ir užkėlė ant svarstyklių – iki žadėto svorio trūko daugiau kaip dviejų kilogramų! Šiek tiek pyktelėjo dėl tokios „apskaitos“, bet… Anglys degė net „spirgėdamos“, namelis akimirksniu sušilo ir pyktis išgaravo. Tik kiek ilgai užteks tų dešimties maišelių, jeigu šitaip spigins!? Jei dar reikės, kitąkart, sako, pirksiąs iš privačių pardavėjų, kurie skelbiasi toną anglių atvežantys už 500 eurų.
Be malkų krosnies neįkursi
Daug paprasčiau šildymosi problemą išsprendė ponia Aldona. Peržiūrėjusi „Suvalkietyje“ malkų pardavėjų skelbimus, moteris paskambino keliems, paklausė kainų ir įsitikinusi, kad malkų yra visokių – ir rąsteliais, ir supjautų, netgi sukapotų, o kainos daugmaž visur tos pačios – užsisakė. Tą pačią dieną atvežė 2 erdmetrius sausų alksnio malkų, už kurias sumokėjo 160 eurų.
Pardavėjas iš Vilkaviškio sakė, kad erdmetris sausų, „iš po stogo“ beržo, alksnio, skroblo malkų kainuoja 60 eurų ir kad paklausa didelė, per dieną po 5–6 mašinas (po 8 erdm) užsakovams nuveža. Skaldytų pušies malkų erdmetrį parduoda po 40 Eur, o 3 metrų beržo rąstelių erdmetrį – po 45 Eur.
– Viską suskaičiavus, kažin ar ne paprasčiau ir pigiau būtų elektra šildytis, – sužinojusi kainas susizgribo p. Aldona.
Prie granulių – ir vėl eilės
Tokios šaltos žiemos nesitikėjo ir medžio granulėmis namus besišildantys gyventojai. „Dar tik pusiaužiemis, o granulės jau į pabaigą“, – apgailestauja ne vienas.
– Gali kuras pasibaigti balandį, bet ne sausio pradžioje, – žmonių neatsakingumu neatsistebi medienos perdirbimo įmonės UAB „Rimedis“ vadovas Rimas Sujeta. – Visą vasarą tiesiog siūlėme pigiau pirkti granulių, malkų, akcijas skelbėme. Medžio granulių tona tada kainavo 220 eurų, bet niekam nereikėjo, kol nepradėjo šalti. Dabar kokie du mėnesiai visiems reikia granulių – čia ir dabar, verkia, kad vaikai šąla, o granulių nėra, eilė norinčių trims savaitėms į priekį. Prieš Naujuosius metus granulių tona kainavo 295 eurus, o nuo Naujųjų pakilus PVM – jau 330 Eur. Tas pat ir su malkomis – jų tiesiog nėra, eilė dviem mėnesiams.
R. Sujeta taip pat pastebėjo, kad prie šildymosi senuoju būdu – krosnimis – sugrįžo ir tie gyventojai, kurie įsirengę naujovišką šildymą oras–vanduo. „Tik į naujus, nedidelius, sandarius namus toks šildymas, o ne į senus ir didelius“, – sako jis.