Vieni mezginius labai vertina, kitiems jų nereikia
Taip sako marijampolietė Vilija Klimavičiūtė, be savo svajonių darbo viename iš miesto vaikų darželių turinti daugybę pomėgių. Ji žavisi kelionėmis, puoselėja savo rožyną ir, atrodo, iš rankų niekada nepaleidžia vąšelio arba virbalų. Primezgė, prinėrė tiek, kad rūbai, kaip pati juokėsi, į spintą sunkiai telpa.
– Mezgu tik sau, – prisipažįsta Vilija, nors susidomėjusi jos darbais, sako, buvo ne viena moteris. – Daug kas prašo, kad numegzčiau, bet aš neapsiimu. Gal neįtiksiu, gal nepatiks? Be to, ne kiekvienas supranta mezginio vertę – kiek įdedi darbo, kiek sugaišti laiko. Mano darbas labai nuvertės, jeigu už gaminį paprašysiu mažai, o brangiai niekas nepirks. Be abejo, kažkiek esu mezgusi dukrai, dar jos draugėms. Mezginių jaunimas nelabai norėjo, o dabar dukra mezga pati, turi savo stilių. Sūnus išvis nemėgsta megztinių, kaip ir visiems jaunuoliams, jam patinka visokiausi džemperiai, bliuzonai.
Užtai sau Vilija ką tik sugalvoja, tą – vienas du – ir nusimezga: ar tai būtų palaidinė, ar suknelė, kelnės, ar netgi paltas.
O prasidėjo viskas nuo vaikystės, sako, tiksliai ir nepasakytų, prieš kiek metų.
– Mezgu, kiek save prisimenu. Mama buvo siuvėja, siūdavo namuose, tad jai padėdama, mokiausi kantrybės ir kruopštumo. Išmokau ir madų žurnaluose pateiktas mezgimo raštų schemas skaityti, atsirado ir noras jas išmegzti. Puikiai atsimenu pirmą savo mezginį vąšeliu – servetėlę iš rožinės ir mėlynos spalvų kvadratėlių. O paskui buvusioje 7-ojoje vidurinėje (dabar „Ryto“ progimnazija) mokytojos Petrauskienės pamokytos visos mergaitės – nori nenori – turėjome išmokti megzti, – pasakoja Vilija.
Pamokos pravertė. Mergina ne tik servetėles, takelius, krepšius vąšeliu nėrė, bet ir virbalais visokiausius raštus megzti išmoko.
Mezgimas buvo madingas, mezginiai gelbėjo, kai norėjosi pasipuošti, nes tuo metu nusipirkti tiesiog nebuvo ką. O kai Marijampolėje atsidarė Putliųjų verpalų fabrikas, gaminantis šitokio grožio spalvotus siūlus, visas miestas pražydo merginų apdarais.
– Nebuvo nei knygų, nei interneto, nei feisbuko, kad pasižiūrėtume kokių mezgimo raštų, rūbų modelių. Jeigu tėvai parveždavo iš kur kokį žurnalą, jis būdavo aukso vertės. Pasižiūrėdavai ir dėliodavai visaip tuos pačius raštus – taip ir gimdavo naujos suknelės, kostiumėliai, – pasakoja Vilija.
Jau seniai vienodai gerai moteriai sekasi ir nerti vąšeliu, ir megzti virbalais. Labiausiai mėgsta natūralius lino, bambuko, vilnos, moheros siūlus. Pirmenybė – ryškioms spalvoms. O nėriniai, pasak Vilijos, visai paprasti – langeliai, lapeliai.
– Mezgu tik iš naujų siūlų, nemėgstu ardytų senų, juolab kad siūlai nėra brangūs ir nusipirkti gali ir Marijampolėje arba parsisiųsti internetu. Man gera paimti naują siūlų kamuoliuką ir įsivaizduoti būsimą rūbą. Darbas turi teikti malonumą. Niekada nepradedu megzti, jeigu nebūnu susitvarkiusi kambario – juk ne tik siūlai turi būti gražūs, bet ir aplinka graži. Mezgu ir lauke, pavėsinėje, prie upės – pasiimi kokį mažesnį darbelį ir kažką neri ar mezgi iš kvadratėlių, gėlyčių. Nemezgu aklai, kaip kitos sako galinčios kartu ir knygą paskaityti, man užtenka televizoriaus paklausyti.
Norinčioms kažką nusimegzti Vilija pataria: „Pasiimkite seną rūbą, kuris smagus, patogus, ir pagal tą megzkite.“
Beje, net ir įgudusiai mezgėjai pasitaiko klaidų, kai raštas „pabėga“. Kitas tokios smulkmenos ir nepastebėtų, bet pačiai, sako, ta klaida akis badytų ir badytų. Išardo, nors ir nemažą gabalą būna numezgusi. Būna, kad išardžiusi padeda į šalį ir imasi kito darbo. Tik po kažkiek laiko pasiima ir mezga toliau iki galo.
– Vienu metu visada mezgu kelis mezginius: megztinį, sijoną ir dar kažką naujo, kas šovė į galvą. Kai užsigeidžiu naujo rūbo, ir naktimis nemiegu. Prisimenu, prieš kažkurią kelionę prisireikė man naujo sijono. Išvažiuoti ryte, o sijonas dar nebaigtas. Sėdėjau su mezginiu visą naktį, mezgiau, kol pabaigiau, o nuvažiavus apsivilkau, – šypsodamasi pasakoja Vilija, visai neslėpdama, kad sugrįžusi namo sijoną padėjo į spintą. Kaip ir daugumą savo megztų, nertų rūbų…
Moteris sako, dažnai sulaukianti dėmesio. „Būna, kad kažkas prieina, pačiupinėja, pagiria drabužį. Tai – žmonės, kurie vertina rankų darbą ir supranta, kiek laiko ir pastangų reikia jį kuriant. Tiesą sakant, neapsakomas jausmas, kai jauti, kad aplinkiniai pastebi tavo rūbus – vieną dieną vienokius, kitą dieną kitokius. Viename susitikime susirinkusios moterys netgi paklausė, kada pasibaigs tos suknelės – kasdien vis kita? Atsakiau, kad niekada, nes vėl nusimegsiu naują.“
Nė vieno rūbo Vilija sako neturinti tokio pat. Suknelių primezgusi daug, kai kurias atiduoda, bet daugiausia tiesiog sunaikina.
Žiemai moteris prisimezgė šiltų, didelių, „oversize“ stiliaus megztinių, su kuriais tiesiog jauku, šilta. „Daug megztinių mezgama iš viršaus, be jokių siūlių. Nors dabar modeliai labai paprasti – du stačiakampiai ir rankovės. Kartais net ir apykaklės nereikia. Grožį suteikia siūlai, labai gerai margi, mezginys būna įdomus, nereikia siūlų raišioti ir darbas greitai vyksta.“
Dabar Vilija jau svajoja apie vasarą – planuoja keliones ir, žinoma, mezga naują lino suknelę. „Nunerčiau ją ir per dvi savaites, bet juk nesėdi ištisai tik su vienu mezginiu, – šypsosi mezgėja. – Eilėje dar penkiametė anūkėlė, kuri vis klausinėja, kada jai ką numegsiu.“