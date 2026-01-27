15 metų Norvegijoje: buvo ženklų, kad metas grįžti Lietuvon
„Kai net įspūdingo grožio kalnai, fiordai, baltųjų naktų saulė (vidurnaktyje) nebestebina ir nebedžiugina, kai šiaurės pašvaistė tampa „na, vėl gražu“ – ir užtrauki užuolaidas, vadinasi, kažkas pasikeitė“. Taip sako marijampolietė Neringa Sajauskaitė-Juknevičienė – mokytoja, kuri Norvegijoje su pertraukomis gyveno 15 metų, apkeliavo šalį skersai išilgai, išmoko kalbą, perprato kultūrą, ragavo visko – nuo menkių liežuvėlių iki avių galvų, bet nuo pat pirmos dienos šioje šalyje žinojo: gyventi nori tik Lietuvoje.
…bet ne namai
2025-ųjų gruodžio 18-oji buvo ta diena, nuo kurios Neringa pradėjo naują etapą – jau tik Lietuvoje. Sakė, nepaprastas jausmas grįžus namo atsigulti į savo lovą ir žinoti, kad Kalėdos ir Naujieji bus Lietuvoje be jokios skubos, kaip kad būdavo anksčiau. Ankstesniais metais, kai visa šeima dar gyvendavo šventine nuotaika ir džiaugdavosi kalėdinėmis dovanomis, ji turėdavo susikrauti lagaminą ir važiuoti į oro uostą – grįžti į darbą Norvegijoje. O šį kartą gruodžio 19-osios rytą namų jausmas buvo toks geras žinant, kad niekur nereikės skubėti. Ji namuose! Pirma mintis nubudus buvo viena: „Jetus, kaip gerai. Daugiau nebereikės važiuoti. Čia mano kambarys. Mano namai.“
„Norvegija – įspūdinga. Jos gamta – kaip atvirukas. Bet atėjo momentas, kai žiūrėjau į kalnus ir nebejaučiau nieko. Šiaurės pašvaistės – praėjusį rudenį jų buvo tiek daug, kad dangus žaižaruodavo kas vakarą. Ir ką? Pripranti. Pasigrožėjau viskuo iki maksimumo, – atvirai sako Neringa. – Darbas geras buvo, gyvenimas – irgi. Bet ne namai.“
Ar įmanoma išmokti norvegų kalbą?
Į Norvegiją ji pirmą kartą išvažiavo 2010-aisiais. Dirbo vaduojančia mokytoja, vėliau gavo nuolatinį anglų kalbos mokytojos darbą Šiaurės Norvegijos mokykloje. „Gyvenau bendrabutyje prie pat mokyklos – nei sniegą nuo tako kasti, nei mašinos valyti. Atsikeli ir eini į klasę. Viskas lengva ir paprasta. Bet supratau – man per ilgu be namų“, – sako pašnekovė.
Neringai pasisekė sutikti kolegas norvegus, kurie ne tik myli savo šalį, bet ir puikiai ją pažįsta. Su jais ji apkeliavo daugiau nei pati galėjo įsivaizduoti. Išmoko norvegų kalbą. Bet ar to gana, kad pasijustum savas svetimoje šalyje?
„Norvegai neturi vienos šnekamosios kalbos. Yra dvi oficialios norvegų kalbos versijos, bet dialektų – koks tūkstantis, – juokiasi pašnekovė. – Išmoksti vietinį dialektą, bet sutikus žmogų iš kito regiono ar kitur nuvažiavus gali nesuprasti kalbančiųjų, ir tenka arba mandagiai šypsotis, arba klausti, apie ką yra kalbamasi. Ir tai nepadeda jaustis iki galo savai.“
Paklausta, ar šiauriečiai moka juokauti, ar jų humoras mums yra suprantamas, Neringa sako, kad norvegų humoras labai artimas lietuviškam, o žmonės – geraširdžiai ir nuoširdūs. Jie juokiasi iš tų pačių dalykų kaip ir mes. Jei lietuviai per dantį traukia latvius ar estus, tai norvegai – švedus. „Bet ir mokėdama norvegų kalbą labai pasiilgdavau jausmo, kai kalbantis lietuviškai „pagauni“ esmę, kuri yra tarp eilučių, užuominose. Niekur kitur nesijausi kaip namie, kur kalba – gimtoji. Trūko ne tik lietuviškos kalbos – trūko ir lietuviškų švenčių, ir dainų. Trūko lietuvių kolegų. Visko Norvegijoje įmanoma turėti, bet tik ne šių dalykų. Todėl širdis visada traukė namo“, – sako pašnekovė.
Prarado daug pavasarių
Paklausta, ko jai labiausiai trūko Norvegijoje, Neringa atsako iš karto: „Lietuviško pavasario. Kai pradeda žydėti snieguolės, tulpės, narcizai, visi kelia nuotraukas į socialinius tinklus, o Norvegijoje – dar gili žiema. Ir žinai, kad pavasaris Norvegijoje ateis tik po trijų ar keturių mėnesių. Tas laukimas buvo sunkiausias. Ir jausmas, kad vėl praradai pavasarį.“
Sprendimą grįžti nesibaigus mokslo metams Neringa priėmė netikėtai – net ir sau. „Nenorėjau vėl grįžti Kalėdoms ir po Naujųjų metų skubėti atgal. Nenorėjau dar vieno prarasto pavasario“, – sako ji.
Norvegijos mokykla: vaikai visur tokie patys
Apie Norvegijos švietimo sistemą Neringa kalba pagarbiai – kaip ir apie mokytojo laisvę ir pasitikėjimo kultūrą: „Patyriau labai daug pasitikėjimo. Jei gavai darbą, visi tiki, kad jį padarysi gerai. Mokytojas turi daug laisvės pamokose, svarbiausia – ugdyti kompetencijas, o ne „išeiti programą“. Tačiau darbas su mokiniais visur panašus: ir disciplinos kartais pritrūksta, o problemos dėl telefonų tos pačios, kaip ir kitose šalyse. Vaikai yra vaikai. Nesvarbu – Norvegijoje, Prancūzijoje ar Lietuvoje.“
Marijampolė: parkai gražėja, bet medžių gaila
Grįžusi į Marijampolę Neringa mato ir pokyčius, ir skaudulius. „Gražu, kad tvarkomi parkai, takai. Bet labai gaila sveikų medžių, kuriuos kerta, nes, matot, reikia įrengti dar vieną automobilių stovėjimo aikštelę. Kitose šalyse medžiai saugomi kaip vertybė – juos aptveria, saugo, nes jie teikia taip reikalingą pavėsį. O pas mus – nukirto, ir kepam visi saulėje“, – nuoskaudą išsako pašnekovė.
Avių galvos, banginiena ir pamoka apie „nieko neišmesti“
Norvegija Neringai padovanojo ir naujų skonių. „Valgiau viską. Banginieną, menkių liežuvėlius, pūdytą žuvį. Avių galvų fiestoje net pusę galvos suvalgiau, – juokiasi ji. – Pasirodo, avių galvos turi net „valgymo lygius“. Jei pirmas ir antras lygis įveikiamas dažnam (nes valgoma avies galvos mėsa), tai trečias lygis (suvalgyti akį) – tikrai ne kiekvienam. Šios patirtys išmokė ir pagarbos maistui – nieko neišmesti, viską panaudoti. Norvegus to išmokė seniau išgyventi labai sunkūs laikai“, – pasakoja Neringa.
Ji ne tik vaišinosi norvegiškais patiekalais, bet ir pati stengėsi nustebinti lietuviška virtuve. Grybų sriuba, išvirta bičiuliams, padarė didžiausią įmanomą įspūdį (jie sakė – aukščiausia klasė!), kaip ir įvairūs troškiniai. O štai bulviniai blynai, galima sakyti, patyrė fiasko. Sako, tas keptas aliejus norvegams – neee… Cepelinų idėją Neringa ir pati susiprato atmesti, bet įvairias sriubas virė ir jomis vaišino draugus beveik kas savaitgalį.
Planų neturi, tik svajonę
Šiandien Neringa neturi tikslių planų, ką veiks, kur dirbs (nes iš planų, sako pašnekovė, Dievulis kartais juokiasi). Bet ji turi svajonę. Želdinių dizainas, landšafto projektavimas – tai, kas jai įdomu. Tais periodais, per atostogas ir kai būdavo Lietuvoje, ji lankydavo mokymus, seminarus, konferencijas, tad šio to išmoko. Šeima nusipirkusi seną sodybą, tad išbandys praktiškai ko išmokusi. O jei seksis – galbūt tai bus nauja jos gyvenimo kryptis. Ir – ką gali žinoti – gal vėl teks mokyti vaikus anglų kalbos.
Namai – ten, kur širdis
„Namai yra ten, kur širdis. Mano širdis niekada nebuvo išvažiavusi“, – sako Neringa. Ir priduria tai, kas galbūt svarbiausia visiems, svarstantiems, kur gyventi: „Norvegija – labai graži šalis. Bet gyventi noriu Lietuvoje.“
O labiausiai, prisipažįsta, pasiilgs… norvegiškų šokoladų. Nes net ir grįžus namo, truputį saldaus ilgesio kartais galima sau leisti.