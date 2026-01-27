Išbandymai žiema: automobiliai slydo nuo kelių, trankėsi vieni į kitus
Nuo vakarykštės popietės iki šiandien popietės eismo sąlygos dėl tebesitęsiančios lijundros ir susidariusio plikledžio – sudėtingos. Situaciją blogina ir tai, kad nuo pat ryto sninga be atvangos. Todėl situacija keliuose dar gali blogėti.
Kelininkai slidumą mažinančias medžiagas jau barstė vakar po pietų. Šiandien nuo 4 val. ryto šie darbai buvo tęsiami, bet keliai, gatvės, šaligatviai, takai vis tiek buvo slidūs. Ir eiti, ir važiuoti reikėjo atsargiai.
Vakar iš dangaus kritę lietaus lašai spaudžiant keturių laipsnių šaltukui tiesiog akyse virto ledu. Ledu apsitraukė automobiliai, kai kurie vairuotojai šiandien rytą net negalėjo atidaryti durelių. Lijundra Marijampolėje sutrikdė šviesoforų darbą. Vakar geležinkelio pervažoje šalia Marijampolės esančiame Kumelionių kaime pravažiavus traukiniui nepakilo užtvaras, degė raudonas šviesoforo signalas. Apie pusę valandos vairuotojai laukė prie uždarytos pervažos, kol atvykę meistrai gedimą pašalino.
Pasak Marijampolės apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyriausiosios specialistės Joanos Zubrickės, nuo vakar pietų iki šiandienos popietės skaudžių eismo nelaimių išvengta, bet techninių įvykių buvo daug.
Vakar šiek tiek po 15 val. Marijampolėje, Kauno gatvėje, automobilis BMW atsitrenkė į „Nissan“. 16.37 val. Marijampolėje, Panausupio gatvės sankryžoje, automobilis „Audi“, vairuojamas dvidešimtmečio, dėl slidumos tapo nevaldomas. Nepavykus sustabdyti mašinos ši atsitrenkė į priekyje stovėjusį automobilį „Mercedes Benz“. Vairuotojai nenukentėjo, tik apgadintos transporto priemonės.
16.40 val. Marijampolės sav. Vidgirių kaime, magistralėje „Via Baltica“, automobilio BMW nesuvaldė 22 metų vyras. Mašina atsitrenkė į kelio atitvarus. Vairuotojas nenukentėjo.
17.14 val. Marijampolės sav. Tarpučių kaimo Vilkaviškio gatvėje automobilis „Škoda Oktavia“, vairuojamas dvidešimtmečio, atsitrenkė į kelio atitvarus.
18.55 val. Kalvarijos sav. Salaperaugio kaimo Europos gatvėje, automobilio „Chrysler“ nesuvaldė 38 metų vairuotoja. „Chrysler“ irgi atsitrenkė į kelio atitvarus.
Neišvengta eismo įvykių ir magistralėje „Via Baltica“, kurį laiką autostrados dalis buvo uždaryta. 19 val. magistralėje (Marijampolės sav., Pasūduonės k.), vilkikas „Mercedes Benz“, kurį vairavo 42 metų vyras, lenkdamas atsitrenkė į kelio atitvarus. Vairuotojas nenukentėjo. Nuo 19 val. greitkelio atkarpa Kalvarija–Marijampolė buvo uždaryta dėl automobilvežio užtverto kelio. Anot eismo įvykio liudininkų, slysdamas automobilvežis „padarė žirkles“ . Eismas buvo atnaujintas tik po vidurnakčio.
Vakar, apie 19.30 val., Marijampolės sav. Kantališkių kaimo Naujojoje gatvėje, žiedinėje sankryžoje, kuri buvo slidi, automobilio „Audi“ nesuvaldė 49 metų vyras ir nuvažiavo nuo kelio. Apgadinta transporto priemonė.
Tuo pat metu Šakių rajono Pikžirnių kaime nuo kelio į griovį nulėkė automobilis „Renault Partner“. Vairuotojas nurodė, kad slidžiame kelyje nesuvaldė transporto priemonės ir nuslydo.
Kelios minutės po 20 val. Kazlų Rūdos sav. Būdelės kaimo Pušyno gatvėje automobilis „VW Golf“, vairuojamas 21 metų moters, slidžiame kelyje nuvažiavo nuo kelio į griovį ir atsitrenkė į medžių krūvą šalikelėje.
22.35 val. Marijampolės sav. Mokolų kaimo Europos gatvėje automobilis „Porsche“, kurį vairavo 33 metų vyras, nuvažiavo nuo kelio į griovį.
Šiandien rytą, apie 7 val., Marijampolėje, Mokolų gatvėje, nesuvaldytas vilkikas kliudė kelio ženklą.
8.10 val. Jurbarke, Vydūno gatvėje, automobilis „Toyota RAV4“, vairuojamas 72 metų vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusią devyniolikmetę. Nukentėjusioji pristatyta į Jurbarko ligoninę.
10 val. Marijampolės sav. Patašinės kaimo Šilo gatvėje, kelyje Prienai–Marijampolė, nuo kelio nuslydo vilkikas „Man“.