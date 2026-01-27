www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Liepsnojo daugiabučio balkonas

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai sekmadienio naktį, keliolika minučių po pirmos valandos, gavo pranešimą, kad Draugystės gatvės bendrabučio tipo name dega balkonas.
Atvykę ugniagesiai pamatė trečiame aukšte atvira liepsna degantį vieno iš butų balkoną. Nuo karščio išdužo gretimai esantis langas.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Buvo imtasi visų atsargumo priemonių. Ketvirtajame aukšte virš šio buto gyvenantys žmonės – du suaugusieji ir naujagimis – išvesti į lauką. Jie išvyko pas giminaičius. Viršutiniai butai ketvirtame ir penktame aukštuose išvėdinti.

Buto savininkės namuose nebuvo. Teko laužti duris. Ugnis į butą nebuvo persimetusi, degė tik įstiklintas balkonas. Jo viduje rasta peleninė su nuorūkomis.

Pasak priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, realiausia gaisro priežastis, kad buto nuomininkė paliko neužgesintą nuorūką. Ši įsidegė, nuo jos gaisras išplito.

Už priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimą jai gresia bauda.

