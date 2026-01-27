www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Pasieniečiai nubaudė dėl asmenukės neteisėtai sieną Šešupės ledu perėjusį vyrą

"Suvalkiečio" inf.

Savaitgalį pasieniečiai Šakių rajone nubaudė vyrą, kuris Lietuvos ir Rusijos sieną kirto eidamas Šešupės ledu: pažeidėjas teisinosi tik norėjęs pasidaryti efektingą asmenukę. 

Vandens telkinio ledas
Vandens telkinio ledas (asociatyvi nuotrauka). Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Pasieniečiai primena, kad tokie neteisėti perėjimai kelia realų pavojų ir dėl ledo nestabilumo, ir dėl geopolitinės situacijos.

Šeštadienio rytą valstybės sienos su Rusija atkarpą saugantys VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pareigūnai ties Panovių kaimu (Šakių r.) užfiksavo pažeidimą. Per vaizdo stebėjimo sistemą buvo matyti, kaip eidamas Šešupės ledu vyras kirto valstybės sieną ir grįžo atgal.

Sulaikytas pažeidėjas, 44-erių Radviliškio rajono gyventojas, teisinosi norėjęs pasidaryti įspūdingą asmenukę, pranešė VSAT.

Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo dėl neatsargumo Šilgalių pasienio užkardoje buvo pradėta administracinė teisena. Už tokį pažeidimą įstatyme numatyta 70–140 eurų bauda. 

Atsižvelgdami, kad radviliškietis pažeidimą padarė pirmąkart, savo kaltę pripažino ir gailėjosi, pasieniečiai jam skyrė 35 eurų baudą.

„Jo poelgis vertinamas kaip neatsargus“, – Eltai sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis. 

Pasak pasieniečių, panašių sienos pažeidimo atvejų daugėja žiemą, kai upes ir ežerus sukausto ledas, o žmonės iš smalsumo ar dėl nuotraukos neteisėtai kerta valstybės sieną. Panašių incidentų nutinka ir su poledinės žūklės mėgėjais, kurie neįvertina tikrosios sienos linijos.

„Tokie veiksmai kelia realų pavojų, nes geopolitiniu požiūriu ši teritorija yra jautri, o asmenys, patekę į Rusijos Kaliningrado sritį, gali sulaukti rimtų padarinių. Jų grąžinimas į Lietuvą gali užtrukti neapibrėžtą laiką“, – skelbia VSAT.

Pasieniečiai primena, kad valstybės sienos linija vandens telkiniuose yra nustatyta pagal jų vidurio liniją, kurios kirtimas laikomas pažeidimu, net jeigu ir nebuvo išlipta į Rusijos krantą.

Ingrida Steniulienė (ELTA)

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“
Dešimtmečiai, dovanoję daugiau, nei žemiški turtai
Salvadoro Dali kūryba – Marijampolėje
Palaikymas, kuris skatina augti ir tobulėti

Įvykiai

Atakavo greičio matuoklį
Liepsnojo daugiabučio balkonas
Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos