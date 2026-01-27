Pasieniečiai nubaudė dėl asmenukės neteisėtai sieną Šešupės ledu perėjusį vyrą
Savaitgalį pasieniečiai Šakių rajone nubaudė vyrą, kuris Lietuvos ir Rusijos sieną kirto eidamas Šešupės ledu: pažeidėjas teisinosi tik norėjęs pasidaryti efektingą asmenukę.
Pasieniečiai primena, kad tokie neteisėti perėjimai kelia realų pavojų ir dėl ledo nestabilumo, ir dėl geopolitinės situacijos.
Šeštadienio rytą valstybės sienos su Rusija atkarpą saugantys VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pareigūnai ties Panovių kaimu (Šakių r.) užfiksavo pažeidimą. Per vaizdo stebėjimo sistemą buvo matyti, kaip eidamas Šešupės ledu vyras kirto valstybės sieną ir grįžo atgal.
Sulaikytas pažeidėjas, 44-erių Radviliškio rajono gyventojas, teisinosi norėjęs pasidaryti įspūdingą asmenukę, pranešė VSAT.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo dėl neatsargumo Šilgalių pasienio užkardoje buvo pradėta administracinė teisena. Už tokį pažeidimą įstatyme numatyta 70–140 eurų bauda.
Atsižvelgdami, kad radviliškietis pažeidimą padarė pirmąkart, savo kaltę pripažino ir gailėjosi, pasieniečiai jam skyrė 35 eurų baudą.
„Jo poelgis vertinamas kaip neatsargus“, – Eltai sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Pasak pasieniečių, panašių sienos pažeidimo atvejų daugėja žiemą, kai upes ir ežerus sukausto ledas, o žmonės iš smalsumo ar dėl nuotraukos neteisėtai kerta valstybės sieną. Panašių incidentų nutinka ir su poledinės žūklės mėgėjais, kurie neįvertina tikrosios sienos linijos.
„Tokie veiksmai kelia realų pavojų, nes geopolitiniu požiūriu ši teritorija yra jautri, o asmenys, patekę į Rusijos Kaliningrado sritį, gali sulaukti rimtų padarinių. Jų grąžinimas į Lietuvą gali užtrukti neapibrėžtą laiką“, – skelbia VSAT.
Pasieniečiai primena, kad valstybės sienos linija vandens telkiniuose yra nustatyta pagal jų vidurio liniją, kurios kirtimas laikomas pažeidimu, net jeigu ir nebuvo išlipta į Rusijos krantą.
Ingrida Steniulienė (ELTA)