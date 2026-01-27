Paslydote ir susitrenkėte? Vaistininkė pataria, kaip tinkamai prižiūrėti atsiradusias mėlynes
Džiuginant išties žiemiškiems orams, daugybė žmonių laisvalaikį leidžia gryname ore, tačiau net ir pačios smagiausios žiemos pramogos atneša didesnę traumų riziką. Apledėję šaligatviai, plikledis, prastesnis matomumas, po sniegu pasislėpę akmenys ar įšalusios šakos, o galų gale slidžiai dangai ne visada pritaikyta avalynė gerokai padidina tikimybę paslysti, nukristi ir susižeisti. Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Irena Garuckienė aiškina, kaip tinkamai pasirūpinti patirtu sumušimu, kokios priemonės gali padėti sumažinti skausmą bei greičiau išnykti mėlynėms.
Kodėl po smūgio atsiranda mėlynė?
Kaip pasakoja I. Garuckienė, sumušimas atsiranda tuomet, kai smūgio ar kritimo metu pažeidžiami minkštieji audiniai ir smulkios kraujagyslės – kapiliarai. Kraujas išsilieja į aplinkinius audinius, todėl pažeistoje vietoje susiformuoja kraujosruva, kurią mes atpažįstame kaip mėlynę. Iš pradžių ji dažniausiai būna rausva ar melsva, vėliau gali tamsėti, įgauti violetinį ar gelsvą atspalvį – tai natūralus gijimo procesas, kai organizmas palaipsniui skaido išsiliejusį kraują.
Pasak vaistininkės, svarbu suprasti, kad mėlynės dydis ir spalva nebūtinai atspindi traumos rimtumą. Kartais net nedidelis smūgis gali sukelti ryškią kraujosruvą, ypač jei žmogaus kraujagyslės trapesnės arba vartojami tam tikri vaistai. Tačiau retkarčiais net ir neatsiradus nedidelei mėlynei trauma gali būti giluminė ir daug rimtesnė nei atrodo išorėje.
Iš karto po sutrenkimo
Pirmieji veiksmai po patirtos traumos turi didelę reikšmę tam, kaip greitai sumušimas ir mėlynė pradės gyti. Iškart po kritimo ar smūgio svarbu sumažinti tinimą ir kraujavimą audiniuose. I. Garuckienė atkreipia dėmesį, kad efektyviausias būdas tai padaryti – šaldymas.
„Sužeistą vietą reikėtų šaldyti maždaug 15 minučių, darant tokios pat trukmės pertrauką. Tai padeda sumažinti tinimą ir gali apriboti mėlynės išplitimą“, – aiškina „Camelia“ vaistininkė.
Šaldymui tinka vienkartiniai ledo maišeliai, vaistinėje įsigyjami šalčio paketai arba bet koks švarus, šaldytas produktas, suvyniotas į audinį. Tačiau svarbu atminti, kad geriau tiesiogiai ledo prie sumušimo neliesti, nes toks staigus temperatūrų skirtumas gali tik dar labiau sudirginti odą.
Kada pakanka gydymo namuose?
Lengvus sumušimus ir patempimus dažniausiai galima gydyti namuose. Tokiais atvejais svarbiausia leisti sau pailsėti, bent parą riboti fizinį krūvį. Jeigu sumušimas stipresnis, pažeista vieta ištinsta, pasak vaistininkės, naudinga galūnę laikyti pakeltą, nes tai padeda mažinti spaudimą audiniuose.
Tokiais atvejais galima pasitelkti ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis – elastiniais tvarsčiais, šaldančiais ar skausmą malšinančiais tepalais, taip pat, pasitarus su vaistininku, galima vartoti priešuždegiminius vaistus su ibuprofeno ar diklofenako veikliosiomis medžiagomis.
„Tepalai ir geliai gali reikšmingai prisidėti prie greitesnio gijimo. Pirmąją parą dažniausiai rekomenduojami šaldantys tepalai su mentoliu, kurie suteikia vėsinantį poveikį ir padeda sumažinti skausmą. Mėlynėms ir sumušimams dažnai rekomenduojame tepalus su heparinu, arnika, vaistine tauke ar diklofenako natrio druska. Šios veikliosios medžiagos padeda greičiau skaidyti kraujosruvas ir mažinti patinimą“, – sako I. Garuckienė.
Ji pabrėžia, kad renkantis tepalą svarbu pasitarti su vaistininku, ypač jei paciento oda yra jautresnė, jis vartoja kraują skystinančius vaistus ar turi kitų sveikatos sutrikimų.
Kada būtina kreiptis į gydytoją?
Nors dauguma sumušimų praeina savaime, yra situacijų, kai būtina kreiptis į medikus. Jeigu skausmas ir tinimas nemažėja arba net didėja, jei per parą pakyla temperatūra, pažeista galūnė tampa nestabili ar sutrinka jos funkcija, tai gali būti signalas, kad pažeidimas yra gilesnis.
I. Garuckienė įspėja, kad lūžį galima įtarti tada, kai galūnė atrodo deformuota, stipriai tinsta, tampa neįprastai pasukta ar žmogus negali jos pajudinti. Tokiais atvejais savarankiškas gydymas nėra tinkamas, o laiku suteikta profesionali pagalba gali užkirsti kelią komplikacijoms.
Kaip sumažinti sumušimų riziką žiemą?
Nors visiškai išvengti traumų ne visada įmanoma, daliai jų galima užkirsti kelią. Pasak vaistininkės, žiemą ypač svarbu rinktis tinkamą avalynę su neslidžiu padu, vengti nenuvalytų ar nebarstytų šaligatvių ir neskubėti. Vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama nenešti sunkių pirkinių ir, jei įmanoma, naudotis pagalbinėmis priemonėmis, kurios padeda išlaikyti pusiausvyrą.
Sumušimai ir mėlynės žiemą – neretas, tačiau dažniausiai nesudėtingas sužeidimas. Tinkama pirmoji pagalba, atsakingas gydymas namuose ir vaistininko konsultacija gali padėti greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo.