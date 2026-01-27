„Ecoservice“ perspėja: per lijundrą mieste ypač pavojinga pėstiesiems – ragina pasirūpinti pažeidžiamiausiais
Meteorologams prognozuojant lijundrą ir mišrius kritulius, aplinkotvarkos bendrovė „Ecoservice“ primena, kad pavojingiausios vietos mieste tokiomis oro sąlygomis dažnai būna ne magistralinės gatvės, o šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir laiptai. Su didžiausia rizika susiduria vaikai, senjorai ir žmonės, turintys judėjimo apribojimų.
„Per lijundrą net ir iš pirmo žvilgsnio švarus šaligatvis gali būti pavojingai slidus. Todėl iš anksto prevenciškai barstome svarbiausias ir didžiausio pėsčiųjų srauto sulaukiančias miestų vietas, siekdami kiek įmanoma labiau sumažinti riziką pėstiesiems“, – sako „Ecoservice“ aplinkos priežiūros verslo direktorius Rokas Romanovas.
Jis pabrėžia, kad „Ecoservice“ daugiausia atsakinga už šaligatvių priežiūrą ir tik kai kuriuose miestuose rūpinasi kiemų ir laiptų priežiūra.
„Šaligatvius ir laiptus prie daugiabučių ar įėjimų į pastatus dažnai prižiūri vietiniai namų administratoriai, bendrijos ar privatūs savininkai. Todėl labai svarbu, kad gyventojai apie potencialiai pavojingas, slidžias vietas informuotų tuos, kas už jas tiesiogiai atsakingi. Tai dažnai yra greičiausias būdas realiai pagerinti situaciją“, – pažymi R. Romanovas.
Pasak jo, lijundra – vienas sudėtingiausių oro reiškinių miestų šaligatvius prižiūrintiems darbuotojams, nes paviršius gali tapti slidus per labai trumpą laiką, o plonas ledo sluoksnis dažnai būna beveik nematomas.
„Klimato kaita daro žiemos sezonus vis mažiau prognozuojamus: susiduriame su temperatūrų svyravimo bangomis, kai šaltį staiga pakeičia lijundra arba atslenka stiprus snygis. Tokiomis aplinkybėmis kiekvienas pusvalandis yra itin svarbus“, – sako jis.
Priežiūra vykdoma etapais
„Žiemos metu nuolat stebime orų prognozes ir pagal jas planuojame darbus, siekdami, kad šaligatviai būtų kuo saugesni. Jei būtina, darbus pradedame ir naktį, kad ryte būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų judėjimas. O sudėtingomis oro sąlygomis tuos pačius maršrutus prižiūrime pakartotinai“, – tvirtina R. Romanovas.
Jis gyventojams primena, kad miestų šaligatvių priežiūros eiliškumą nustato savivaldybės, teritorijas suskirstydamos pagal prioritetus. Pirmiausia tvarkomos zonos prie ugdymo įstaigų, ligoninių, viešųjų įstaigų, intensyviausio judėjimo vietos ir pagrindiniai pėsčiųjų takai.
„Svarbu suprasti, kad ne visos miesto vietos gali būti prižiūrimos vienu metu. Ypač esant ekstremalioms oro sąlygoms. Lijundros atveju gali nutikti ir taip, kad vos pabarsčius šaligatvį, jis netrukus vėl pasidengia ledu. Todėl situaciją stebime gyvai ir realiu laiku reaguojame į pokyčius“, – sako R. Romanovas ir primena, kad per lijundrą barstomos priemonės veikia kitaip nei įprasta.
„Kai susiformuoja plikledis, ypač lijundros metu, kai lietus krenta ant įšalusio paviršiaus, naudojame druskos, smėlio ar skaldelės mišinius. Jų paskirtis – ne tirpdyti ledą, o padaryti paviršių kuo mažiau slidų ir kiek įmanoma saugesnį pėstiesiems.“
Ragina pasirūpinti savo pačių saugumu
„Ecoservice“ atstovas taip pat ragina gyventojus nepamiršti savo pačių saugumo. Anot jo, kelininkai pataria per lijundrą vengti nebūtinų kelionių tiek pėsčiomis, tiek automobiliu. O jei jau planų pakeisti neįmanoma – rinktis avalynę su gilesniu protektoriumi ar specialiomis apsaugomis (katėmis). Taip pat primenama, kad esant lijundrai geriau eiti susitelkus į patį ėjimą, o ne žvelgiant į telefoną. Be to, itin svarbu neskubėti, laikyti rankas laisvas, ne kišenėse, kad būtų galima geriau išlaikyti pusiausvyrą.
„Gyventojų ypač prašome, pamačius šaligatvius valančią techniką, leisti jai dirbti ir neužstoti pravažiavimo. Taip pat raginame ypatingą dėmesį skirti senjorams ir vaikams, paskatinti juos likti namuose, jei leidžia aplinkybės. Pėsčiųjų saugumas mieste tokiomis oro sąlygomis priklauso ne tik nuo technikos ar kelius prižiūrinčių darbuotojų, bet ir nuo mūsų visų elgesio. Truputis kantrybės, atidumo ir tarpusavio rūpesčio gali apsaugoti ir nuo skaudžių pasekmių“, – akcentuoja „Ecoservice“ aplinkos priežiūros verslo direktorius R. Romanovas.
Šį sezoną „Ecoservice“ prižiūri šaligatvius ir viešąsias erdves, taip pat kai kurias gatves ir stovėjimo aikšteles Vilniaus Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajonuose, Kazlų Rūdoje, Tauragėje, Alytuje, Kėdainiuose, Anykščiuose, Šiauliuose, Biržuose bei kituose miestuose.