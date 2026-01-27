Žiemos stichija – vieniems pavojus, kitiems – darbymetis
Meteorologams prognozuojant lijundrą ir mišrius kritulius, aplinkotvarkos bendrovė „Ecoservice“ primena, kad pavojingiausios vietos mieste tokiomis oro sąlygomis dažnai būna ne magistralinės gatvės, o šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir laiptai. Su didžiausia rizika susiduria vaikai, senjorai ir žmonės, turintys judėjimo apribojimų.
Lijundra ypač pavojinga pėstiesiems
– Per lijundrą net ir iš pirmo žvilgsnio švarus šaligatvis gali būti pavojingai slidus. Todėl iš anksto prevenciškai barstome svarbiausias ir didžiausio pėsčiųjų srauto sulaukiančias miestų vietas, siekdami kiek įmanoma labiau sumažinti riziką pėstiesiems“, – sako „Ecoservice“ aplinkos priežiūros verslo direktorius Rokas Romanovas.
Šaligatvius ir laiptus prie daugiabučių ar įėjimų į pastatus dažnai prižiūri vietiniai namų administratoriai, bendrijos ar privatūs savininkai. Todėl labai svarbu, kad gyventojai apie potencialiai pavojingas, slidžias vietas informuotų tuos, kas už jas tiesiogiai atsakingi.
Priežiūra vykdoma etapais
Marijampolės gatves ir šaligatvius be perstojo prižiūri UAB „Raguvilė“. Kaimiškose seniūnijose darbuojasi bendrovė „Ecoservice“. Pasak Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, nuo vakar 16 val. iki šiandien ryto į gatves išberta 120 tonų druskos. Sulaukta poros skambučių dėl labai slidžių šalutinių miesto gatvių. Buvo tuojau pat sureaguota ir nusiųsti gatves prižiūrintys darbininkai. „Šiandien kelininkai pakartotinai beria slidumą mažinančias priemones ir stumdo šlapią sniegą. Buvo gauta informacija iš Marijampolės autobusų parko, kad kaimiškose seniūnijose autobusams sudėtinga išvažiuoti. Seniūnijų darbuotojai sureagavo greitai, susisiekė su kelius prižiūrinčiomis bendrovėmis, keliai buvo pabarstyti. Staiga susidarius plikšalai, gatvėse, kur nėra intensyvaus eismo, visada bus sudėtingiau judėti“, – sakė N. Mašalaitis.
Direktoriaus teigimu, sodų ar daugiabučių namų bendrijų gyventojai gali kreiptis į UAB „Raguvilė“ ir iš jų įsigyti slidumą mažinančių medžiagų (druskos ar smėlio ir druskos mišinio).
– Esant labai sudėtingoms eismo sąlygoms, patariame ir vairuotojams, ir pėstiesiems įsivertinti kelionių būtinybę. Jei vis dėlto keliauti būtina, tai darykite pasilikę laiko atsargai, neskubėkite, stebėkite kitus eismo dalyvius. Kiekvienas gyventojų pranešimas mums labai svarbus – jis padeda operatyviau nustatyti problemines vietas ir užtikrinti geresnę paslaugų kokybę. Sunkiau judantys gyventojai, neturėdami galimybių išeiti apsipirkti, galėtų paprašyti kaimynų, kad padėtų“, – kalbėjo N. Mašalaitis
Dėl gatvių valymo, kai labai slidu, galima kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos skyrių telefonais +370343 90013 arba +370 61534685.
Ligoninėje darbo daugiau
Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrius šiandien darbo turėjo daugiau. Pagalbos kreipėsi septyni įvairias traumas patyrę pacientai. Pasak Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjo Aurelijaus Pipiro, dažniausi susižalojimai – plaštakos, riešo, čiurnos sumušimai, išnirimai. Traumas žmonės patyrė griūdami. Visi pacientai – vyresnio amžiaus. Suteikus pagalbą jie išleisti į namus.
Ligoninės ryšių su visuomene specialistės Aistės Visockienės teigimu, pacientų antplūdžio tikrai nebuvo, žmonės žinojo apie situaciją ir mažiau ėjo iš namų. Gatvėse rytmetį matėsi mažiau mašinų ir pėsčiųjų. Mokymo įstaigos leido tėvams atsižvelgus į situaciją pasirinkti – leisti vaikus į mokyklą ar vieną dieną dirbti nuotoliu.