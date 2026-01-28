Marijampoliečiai aukojo pinigus kare tėvų netekusiems Ukrainos vaikams
Penktadienį Marijampolės kultūros centre surengtas paramos koncertas, kurį organizavo Marijampolės „Rotary“ klubas. Tai jau penktasis toks šio klubo kasmetis renginys, kurio metu surinktos lėšos šįsyk buvo skirtos Ukrainos vaikams, netekusiems tėvų jau beveik ketverius metus besitęsiančiame kare. Šiame vakare susitiko bendrystė, atjauta ir tikėjimas žmogaus gerumu.
Pradėdamas renginį Marijampolės „Rotary“ klubo prezidentas Andrius Papečkys prisiminė, kaip prieš penkerius metus tuomečiam klubo prezidentui Vyteniui Kupstui pasiūlė organizuoti paramos koncertą, skirtą Marijampolės žmonių gerovei, ir už surinktas lėšas įrengti skausmo klinikos kabinetą Marijampolės ligoninėje.
– Šiandien man nepaprastai džiugu matyti, kaip ši idėja išaugo ir jau tapo reikšminga bendruomenės tradicija. Didžiuojuosi tuo, kas buvo padaryta, kad tai buvo tęsiama ir iš visos širdies noriu padėkoti jums visiems, sėdintiems šioje salėje, už tai, kad esate kartu, kad palaikote, už jūsų paramą. Jūsų dėka kartu mes galime padaryti prasmingus darbus, – pabrėžė prezidentas.
„Rotary“ klubo paramos renginius nuo pat pradžių remia ir Marijampolės savivaldybė. Sveikindamas susirinkusius vyšyvanka pasipuošęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda prisipažino, kad po renginio pradžioje matytų vaizdų, kurie nukėlė į kovojančią Ukrainą, jam sunku kalbėti ir žodžiai stringa. „Sunku kalbėti pamačius tuos kadrus, kuriuose – tėvų karstus apsikabinę vaikai. Tai yra pats baisiausias vaizdas, koks gali būti. Mes jau esame tiek stiprūs, kad galime padėti kitiems. Buvo džiugu girdėti iš draugų ukrainiečių, kad jų vaikai, pernai vasarą atvažiavę pailsėti į stovyklą pas mus, grįžo linksmesni, geresni. Jie praleido čia naktis ir dienas, kai aplink nekaukė sirenos. Ir tada dar labiau pajunti, kaip gerai mes visi čia gyvename.
Daugelis šioje salėje sėdinčių tėvų gali nupirkti savo vaikams automobilį, planšetes, telefonus ir visus kitus dalykus.
Ir mes net nesusimąstome, kaip tas geras gyvenimas kartais mus padaro nejautrius dideliems skausmams, didelėms bėdoms ir dideliam blogiui. Tai ačiū jums už tai, kad mes turime tokią progą susirinkti, kad mes matom ir girdim tuos baisius dalykus. Būkim stiprūs, bet būkim jautrūs ir būkim tvirti ten, kur blogis bando dominuoti, nes, kaip yra sakoma, „tam, kad blogis įsigalėtų, trūksta vieno – kad geri žmonės nieko nedarytų“. Būkim tie, kurie darė, daro ir darys“, – kvietė meras.
Susirinkusius pasveikinęs Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila kalbėjo apie tai, kad šis vakaras mus skatina būti geresnius, matyti tuos, kuriems sunkiau, ir solidariai su jais išgyventi jų vargus, kiek galima padedant. „Tegul tas gerumas būna kalėdiniu atspindžiu, ypač dėl to, jog prisimenami vaikai, kurie tikrai lieka karo žiaurumo labai nuskriausti, neturėdami tėvų. Tas gerumas tegul kartu stiprina viltį, kad kažkada baigsis didelis karo blogis ir galbūt jau neilgai trukus įvairių žmonių pastangos leis turėti ramesnį laiką, atsikūrimo laiką. Ir mums, Dieve, padėk, kad būtume geresni ir dėl turimų gėrybių per daug neišpuiktume, bet dalintumėmės, matytume tuos, kurie šalia vargsta, kuriems sunkiau, ir patys augtume gerume“, – sakė vyskupas.
Paramos renginyje dalyvavęs Ukrainos ambasados Lietuvoje ambasadorės pavaduotojas Viktoras Hamockis dėkojo Marijampolės „Rotary“ klubui už paramą, taip pat pabrėžė, kad Ukraina labai vertina tai, ką daro Lietuva ir jos žmonės, norėdami padėti kovojančiai šaliai. „Jūs žinot mūsų istoriją, mes turime daug bendrų taškų, ir Rusija norėjo sunaikinti ir jus, ir mus. Bet mes kartu esam vieningi. Ne paslaptis, kad Ukraina šiomis dienomis gina ne tik save, bet ir jus, kitas Europos šalis. Noriu paprašyti, kad jūs ir toliau tikėtumėte mumis ir suteiktumėte viltį bei pagalbą mums“, – teigė V. Hamockis.
Su Marijampole susigiminiavusio Ukrainos Šeptyckio miesto savivaldybės vardu kalbėjęs pirmasis vicemeras Dmytro Balko sakė, kad Šeptyckio savivaldybės atstovai visada labai svetingai priimami Marijampolėje. „Jūs padedate ne tik žodžiais, bet ir savo veiksmais. Mūsų regionas labai nukentėjo šiame kare nuo pat pirmų dienų, nuo karo pradžios. Net sunku žodžiais perteikti mūsų pagarbą jums, ir dėkojame visų ukrainiečių vardu už tai, ką darote“, – sakė vicemeras ir įteikė Marijampolės merui bei „Rotary“ klubo prezidentui ypatingas dovanas – dvi medines dėžes, kuriose anksčiau saugoti šoviniai, o dabar jos papuošos būtent tų vaikų, kurie kare neteko savo tėvų, piešiniais ir pripildytos ukrainietiškų gėrybių.
Sveikinimų tą vakarą buvo ir daugiau – Seimo narys Kęstutis Mažeika, kuris yra ir tarpparlamentinės grupės su Ukraina narys, Marijampolės „Rotary“ klubui įteikė Seimo medalį – jį atsiėmė klubo prezidentas A. Papečkys. Kitas Seimo narys – Tadas Prajara – įteikė padėkos raštus už iniciatyvą organizuojant paramos koncertus bei reikšmingą indėlį įgyvendinant bendruomenės projektus penkiems „Rotary“ klubo nariams – buvusiems ir esamam prezidentams. Šias padėkas atsiėmė Vytenis Kupstas, Darius Kemeraitis, Marius Latvaitis, Linas Paknys bei dabartinis prezidentas A. Papečkys.
Apdovanotas buvo ir rotarietis Klemencas Agentas už reikšmingą indėlį į Marijampolės miesto švietimą ir sveikatos apsaugą, pradedant Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos poskyrio įkūrimu Marijampolės ligoninėje, reikšmingą indėlį COVID-19 pandemijos metu, moksleivių finansinio raštingumo skatinimą bei Skausmo klinikos projekto idėjos įgyvendinimą. „Rotary“ klubui dėkojo ir Seimo narys Karolis Podolskis.
Vakaro metu paramai buvo surinkta apie 30 tūkstančių eurų, iš kurių 10 tūkstančių skyrė Marijampolės savivaldybė. Po sveikinimo žodžių surengtas koncertas, kuriame vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“ be jokių muzikos instrumentų atliko platų dainų repertuarą nuo klasikinių melodijų iki popmuzikos kūrinių ir sužavėjo nuoširdumu bei nepamirštama muzika.