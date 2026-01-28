Prasideda priėmimas į Marijampolės mokyklas: ką svarbu žinoti tėvams
Vasarį prasidės priėmimas į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas. Tėvams tai – sudėtingas apsisprendimų metas. Juk mokykla – ne tik mokymosi vieta. Mokykloje vaikai praleidžia reikšmingą dienos, netgi gyvenimo dalį, mezga santykius, mokosi bendrauti ir formuoja požiūrį į save bei aplinkinį pasaulį. Todėl mokyklos pasirinkimas tėvams dažnai kelia daug klausimų ir abejonių. Specialistai rekomenduoja rinktis mokyklą, priskirtą pagal vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, nes būtent šis kriterijus laikomas vienu svarbiausių vykdant priėmimą. Be to, tai sumažina riziką nepatekti į pageidaujamą ugdymo įstaigą.
Prioritetą siūloma teikti artimiausiai mokyklai
Marijampolės savivaldybė praneša, kad prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą mokyklą bus galima teikti keliais būdais. Pirmasis – prisijungus prie Marijampolės savivaldybės interneto svetainės adresu svietimas.marijampole.lt. Neturintys galimybės prisijungti galės teikti rašytinį prašymą atvykę į Marijampolės savivaldybės administraciją.
Pirmieji prašymus teikti kviečiami pradinukų tėvai. Pagrindinis priėmimas į 1-ąsias klases prasidės vasario 1-ąją ir tęsis iki balandžio 15 d. Į 5-ąsias klases prašymai bus priimami nuo vasario 10-osios iki gegužės 31-osios.
Tėvai, pageidaujantys vaikus leisti į 9-ąsias arba I gimnazijos klases, prašymus galės teikti vasario 20 – birželio 15 dienomis.
Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Zita Arendarčikaitė paaiškina, kad prašymai registruojami nuo pirmos priėmimo dienos 8 val. iki paskutinės prašymų pateikimo dienos 23.59 val. Pateikdami prašymą, tėvai privalo nurodyti dvi mokyklas: pirmuoju pasirinkimu – pageidaujamą, antruoju – alternatyvią.
– Remiantis ankstesnių metų priėmimo į mokyklas patirtimi, tėvams rekomenduojama rinktis tą mokyklą, kuri priskirta pagal vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą. Pasirinkus abi ugdymo įstaigas, nepriklausančias šiai teritorijai, kyla rizika nepatekti nė į vieną iš pageidaujamų mokyklų, – teigia Z. Arendarčikaitė ir paaiškina, kad informaciją apie mokyklų aptarnavimo teritorijas galima rasti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje. – Drįsčiau teigti, kad vykdant priėmimą į mokyklas šis (gyvenamosios vietos – aut. past.) kriterijus svarbiausias.
Mokymosi rezultatai nevertinami
Z. Arendarčikaitė pabrėžia, kad į vaiko mokymosi rezultatus skirstant vaikus į mokyklas neatsižvelgiama – to nenumato Tvarkos aprašas. Atsižvelgiama į kitus kriterijus. Pavyzdžiui, be eilės į tam tikras ugdymo įstaigas priimami Marijampolės savivaldybėje gyvenantys vaikai, turintys judėjimo negalią – jiems sudarytos galimybės lankyti Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklą-daugiafunkcį centrą, Jono Totoraičio progimnaziją ir Sūduvos gimnaziją. Pirmenybė teikiama mokiniams, kurie toje pačioje mokykloje jau lankė priešmokyklinio ugdymo grupę arba tęsia mokymąsi kitoje ugdymo pakopoje – baigę pradinį ugdymą priimami į penktąsias klases, pagrindinio ugdymo pirmąją dalį – į devintąsias, o antrąją – į gimnazijos trečiąsias klases. Taip pat atsižvelgiama į mokinius, baigusius specialiąsias klases.
Didžiausią dalį prašymų, anot Z. Arendarčikaitės, sudaro vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Dėl to, kaip minėta, gyvenamoji vieta laikoma vienu svarbiausių priėmimo į mokyklas kriterijumi. Paskiau vertinamos šeimos aplinkybės: pirmenybė teikiama mokiniams, kurių broliai ar seserys jau mokosi ir tęs mokslus toje pačioje ugdymo įstaigoje. Taip pat vertinami atvejai, kai vaikai negyvena mokyklos aptarnavimo teritorijoje, tačiau turi specialiųjų ugdymosi poreikių, arba kai jų tėvai atlieka profesinę karo tarnybą ir yra perkeliami į naujas tarnybos vietas. Tokiais atvejais vaikams sudaromos galimybės mokytis arčiausiai gyvenamosios vietos esančiose bendrojo ugdymo mokyklose.
Be mokyklos nepaliekamas nė vienas
Z. Arendarčikaitė paaiškina, kad tėvai, nors rekomenduojama, savo vaikams neprivalo rinktis būtinai tą mokyklą, kuri priskiriama vaiko deklaruotai gyvenamajai vietai. Galima pretenduoti ir į bet kurią kitą, tačiau pabrėžiama, kad tokiu atveju rizikuojama nepatekti į mokyklą, priskirtą vaiko deklaruotai gyvenamajai vietai. „Visai be mokyklos vaikas neliks – jam bus pasiūlyta mokykla, kurioje liks laisvų vietų“, – paaiškina Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Svarbu paminėti, kad ta mokykla gali būti ta, į kurią savo atžalą tėvai leisti galimybės net nesvarstė.
Jei nutiktų taip, kad tėvai praleistų nustatytus pagrindinio priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas terminus, vaikai be mokyklos taip pat nelieka.
– Be pagrindinio priėmimo etapų, tėvai ar globėjai gali nuolatos teikti prašymus dėl priėmimo į mokyklas. Pavyzdžiui, jei nori vaikučiui pakeisti mokyklą, t. y. pereiti iš pasirinktos mokyklos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų į kitas klases. Tarkime, iš antros į trečią, iš penktos į šeštą ar iš devintos į dešimtą klasę naujiems mokslo metams, – paaiškina specialistė.
Priešmokyklinis ugdymas: darželyje ar mokykloje
Tėvai, kurių vaikai šių metų rugsėjį pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo programą, taip pat turėtų suklusti. Dažniausiai vadinamoji paruošiamoji klasė baigiama ikimokyklinio ugdymo įstaigose – darželiuose. Toks pasirinkimas daugeliui šeimų patogus, nes vaikai dar vienerius metus lieka jiems įprastoje darželio aplinkoje, o tėvams ramiau – vaikais pasirūpinama visą dieną, nereikia sukti galvos, kas ir kaip pasiims atžalą po pamokų. Vis dėlto priešmokyklinį ugdymą galima rinktis ir mokyklose – tai galimybė vaikui dar prieš pirmąją klasę susipažinti su mokyklos aplinka. 2026–2027 mokslo metais priešmokyklinio ugdymo grupės bus formuojamos Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos ir Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijose, Petro Armino, Mokolų ir Želsvos progimnazijose bei Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre.
Kaip paaiškina Z. Arendarčikaitė, 2026 metais į priešmokyklines grupes gali pretenduoti vaikai, kuriems šiais metais sueina šešeri, o išimtinais atvejais – ir jaunesni, kuriems penkeri metai sueis iki balandžio 30-osios. Jei vaikas priešmokyklinį ugdymą tęs toje pačioje įstaigoje, prašymą jos vadovui reikėtų pateikti iki kovo 15 dienos. Tuo atveju, kai planuojama keisti ugdymo įstaigą ar pereiti iš darželio į mokyklą, prašymai teikiami per sistemą www.registruok.lt.
– Keičiančių ugdymo įstaigą ar dar nelankančių vaikų tėvų prašymai priimami nuolat, o paskirstymas į įstaigas vykdomas nuo balandžio mėnesio pradžios, – teigia specialistė.