Greitai ir skaniai
Džiaugiamės draugyste su Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) jaunaisiais konditeriais ir jų mokytoja Kristina Dembinskiene – jie visada „Suvalkiečio“ skaitytojus nudžiugina receptais, kurie „įkandami“ net tiems, kurie mano, kad maisto gaminimas yra raketų mokslas.
Šį kartą sausainių pyrago su karameliniu kremu receptu dalinasi mokytojos Kristinos mokinė, būsimoji konditerė Ugnė Jasulevičiūtė.
Reikės:
400 g kambario temperatūros sviesto,
800 g karamelizuoto sutirštinto pieno,
100 g smulkintų graikinių riešutų,
50 g stiprios juodos kavos,
800 g sausainių (pvz., „Gaidelis“).
Gaminimas:
Sviestą ir karamelizuotą sutirštintą pieną išplakime iki vientisos masės. Įmaišykime atvėsintą kavą. Sausainius sulaužykime nedideliais gabalėliais, sumaišykime su smulkintais graikiniais riešutais ir suberkime į paruoštą kremą. Viską gerai išmaišykime, kad sausainiai tolygiai pasidengtų kremu. Iš gautos masės suformuokime pyragą (galime dėti į formą arba suvynioti į kepimo popierių). Laikykime šaldytuve ne mažiau kaip 12 valandų, kol sustings.
Tegul Jūsų namuose Velykų stalas būna ne tik dosnus, bet ir skanus!