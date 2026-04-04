Velykos namuose: skoningas dekoras sustiprina šventės prasmę
„Tikrą jausmą ir grožį kurkime tikrais dalykais“, – sako dekoratorė, „Nerauk rūtų“ įkūrėja Daura SAGULINA, kviečianti atsigręžti į natūralumą, tradicijas ir saiką.
„Myliu grožį, estetiką ir gėles – kuriu skoningas puokštes ir dekoruoju šventes. Mane įkvepia geriausia visų laikų dekoratorė – gamta. Ji nekuria kičo“, – sako pašnekovė. Vėjo judinami lapai, išsikerojusios šakos, laukinių pievų lengvumas – gamtos estetika, pasak dekoratorės, niekada neišeina iš mados ir išlieka prasminga net po daugelio metų.
„Posakį „Nerauk rūtų“ pasirinkau kaip savo veiklos moto – jis man siejasi su tradicijomis, natūralumu ir geru skoniu. Bet tai – ne tik prekės ženklo pavadinimas. Rūta – sena lietuvių simbolika, siejama su piršlybomis ir vestuvėmis. O posakis „nerauk rūtų“ reiškia kvietimą neperlenkti lazdos, išlaikyti saiką ir sveiką protą“, – sako pašnekovė.
Kaip p. Daura pataria praturtinti Velykų prasmę sukuriant gražią ir subtilią aplinką namuose?
– Ką jums, kaip dekoratorei, reiškia Velykų namų aplinka?
– Man namuose svarbu sukurti pavasarišką šventinę nuotaiką. Žinoma, dekoras neturėtų užgožti tikrosios šventės prasmės ir neturėtų sukelti per daug rūpesčių – jis turėtų padėti sukurti šventinę atmosferą. Apskritai, kalbant apie visas šventes, dekoras skirtas kurti nuotaiką.
– Kokios tendencijos vyrauja šiemet?
– Grįžtama prie natūralumo. Natūraliais būdais (lapeliais, gėlytėmis) ir dažais marginami kiaušiniai, piešiama ant jų vašku. Stalo dekoravimui naudojamos natūralios medžiagos – lininės, medvilninės staltiesės, servetėlės, keramikiniai indai. Vietoje pirktinių dekoracijų naudojama tai, ką galime rasti gamtoje ar namuose – sprogstančios šakos, kiaušinių lukštai, daržovės ir t. t.
Šiuo metu vyraujančios namų ir švenčių dekoro tendencijos, natūralu, neaplenks ir Velykų stalo. Dabar labai madingi sidabro, plieno spalvos indai. Taip pat vis daugiau žmonių ima vertinti vintažinius indus. Šiemet visur, ant velykinio stalo taip pat, bus matomi nėriniai. Šiuo metu labai madinga dekoruoti šventes vaisiais ir daržovėmis, Velykų dekore jie taip patdrąsiai gali būti naudojami.
– Kokios spalvos šiemet „kalba garsiausiai“?
– „Pantone“ spalvų instituto paskelbta šių metų spalva yra švelni balta – tai amžina klasika. Taip pat viena madingiausių spalvų šiais metais yra mėlyna – nuo šviesios dangiškos iki ryškios kobalto mėlynos. Madingi įvairūs žalios atspalviai – žolės, laimo, matchos, pistacijų, alyvuogių, šartrezo (gelsvai žalia). Žalia dažnai derinama su rožine spalva. Taip pat vis dar madinga yra sodri burgundiška spalva bei tamsi šokolado spalva. Šviesesnių tonų sviestinę geltoną drąsiai keičia ryški, vadinama kanarėlių geltona. Reikėtų paminėti ir oranžinės atspalvius – persikinė, taip pat deginto molio, plytos spalva bei ryški mandarinų spalva.
Šios spalvos „kalba“ ne tik švenčių dekoruose, drabužių madoje, bet ir interjeruose. Tad natūralu, kad jos persikelia ant šventinių stalų namų aplinkoje. Madingos margučių spalvos – žemiškos, išgaunamos iš natūralių dažų.
– Kaip suderinti madingą dekorą su jau turimais namų elementais, kad nereikėtų visko keisti?
– Niekada nereikia madų sekti aklai. Pagaliau tai, kas madinga, nebūtinai yra skoninga. O skoninga yra tai, kas yra natūralu ir be kičo. Vis labiau yra akcentuojamas individualumas: asmeninės, šeimos šventės turi būti apie jus ir jūsų šeimos tradicijas.
– Nuo ko pradėti ruošiant namus Velykoms, kad procesas nevirstų stresu?
– Nuo tvarkos ir švaros namuose. Tada reikėtų apgalvoti meniu ir kokius indus naudosime serviravimui. Tuomet, kai jau turime atspirties tašką, deriname visa kita – staltieses, servetėles, vazas, tinkančias pavasariškai kompozicijai iš gėlių ar žalumynų.
– Kokie paprasti sprendimai gali labiausiai pakeisti namų atmosferą per Velykas?
– Velykos – pavasario šventė, todėl namuose norisi šviežumo ir gaivumo. Tad kartais užtenka tiesiog atsisakyti kelių seniai nereikalingų daiktų namuose, perstumti ar padėti į kitą vietą nedidelį baldą ar daiktą, pamerkti šviežių pavasarinių gėlių ar šakų su sprogstančiais pumpurėliais – ir vaizdas iš karto kitas!
– Kaip sukurti jaukų Velykų stalą neišleidžiant daug pinigų?
– Pirmiausia, apgalvokite, kas iš turimų daiktų tiktų šiai progai. Reikėtų pradėti nuo serviruotės – gražūs, tarpusavyje derantys indai yra stalo dekoro pagrindas. Tad verta investuoti ir turėti vieną tokį komplektą namuose.
Tekstilė ir jos sluoksniavimas taip pat yra labai svarbus šventinio stalo dekoro elementas. Universalios spalvos ir prie indų derančią staltiesę bei servetėles galėsite naudoti ne vienai progai. Vėlgi siūlau peržiūrėti mamų ir močiučių spintas, galbūt ten slepiasi dekoro lobiai. Beje, net tinkamą užuolaidą galima panaudoti kaip staltiesę.
Velykų dekore yra būtina pavasariška žaluma. Nusipirkite kad ir kelis žiedus ar vazonėlį pavasarinių gėlių – tulpių, narcizų, žydrių, hiacintų. Galbūt iš anksto užsiauginote (galite ir nusipirkti) daigų arba mikrožalumynų. Gražiuose dubenėliuose jie atrodys labai gaiviai ir pavasariškai, be to, yra sveiki ir skanūs.
– Labiausiai atpažįstami Velykų dekoro akcentai yra kiaušiniai ir zuikiai. Ar tik jie?
– Patariu stalo dekorui panaudoti putpelių kiaušinius, jie labai dekoratyvūs. Taip pat stalo dekorui galite panaudoti šokoladinius zuikius, tik išimkite juos iš spalvotų blizgučių – taip atrodys kur kas skoningiau.
Originaliai atrodys daržovėmis dekoruotas stalas. Morkos su lapais atrodys labai velykiškai. Taip pat galite naudoti savojinius kopūstus, jų gofruoti lapai itin dekoratyvūs. Atlankstykite juos – atrodys įspūdingai.
– Ar yra „auksinė taisyklė“, kuri visada veikia dekoruojant?
– Dažnu atveju veikia taisyklė „mažiau yra daugiau“. Kita taisyklė – derinimas arba atsikartojimas. Pavyzdžiui, jei indai yra su gėlytėmis, tai dekoruokime stalą panašiomis gėlėmis. Jei, tarkime, turite servetėles su taškučiais, taškučiai turi atsirasti ir dar kažkur ant stalo, pavyzdžiui, nupieškite taškelius ant kiaušinių. O jei pasirenkame dekoruoti stalą gėlių raštais, tuomet nededame nieko su taškeliais. Šios taisyklės tinka ir parenkant spalvas. Saugiausia yra pasirinkti 2–3 spalvas ir jas derinti tarpusavyje.
– Kokias dažniausias klaidas žmonės daro puošdami namus Velykoms?
– Kai naudoja per daug parduotuvinių velykinių niekučių. Aš pati niekada nenaudočiau dirbtinių gėlių, plastikinių dekoracijų, butaforijų ar imitacijų. Kai yra nesilaikoma „mažiau yra daugiau“ ir derinimo-atsikratojimo taisyklių, tuomet vietoj harmoningo vaizdo atsiranda vizualinis triukšmas ir netvarka.
– Kaip dekoras gali padėti išlaikyti tikrąją Velykų – atgimimo – prasmę?
– Kai dekoruojama subtiliai, pabrėžiant atgimimą ir gamtos pabudimą. Tikrą jausmą ir grožį kurkime tikrais dalykais.