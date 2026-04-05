Balandis, sako, būsiąs šioks ir toks…
…užeis lietus ir tęsis daug dienų, atšals ir gali dar pasnigti (argi nepamename laiko, kai per Velykas baltai užklojo jau žaliuojančias vejas?). Kiti gi sako priešingai: bus sausa – taip, kaip ligi šiolei, nes šitame krašte sakytum kas tuos debesis nuvaiko. Ar matė kas, kada lazdynas apsipylė aukso žirginiais: anksčiau nei alksnis ar atvirkščiai? Žinia, nematė – kur čia viską spėsi, o juk lazdyno dar ir paieškoti reikia. Štai skaitė ar girdėjo „tos dzūkės“ pastebėjimus…
Geriau gal jų nepaisykime – kaip, beje, ir visokių kitų pranašų, žadėjusių ir šiltą žiemą, ir baisų potvynį, kokio seniai nematė niekas. Pasiklausė mūsų šnekų bei spėlionių ten kažkur – aukštai, gal tarp ąžuolo ar beržų šakų ramiai sau įsitaisęs Pavasaris – tik momento laukė. Mostelėjo stebuklinga šakele ar pernykšte laumės juosta – ir atsitiko… tai, kas atsitiko. Nieko. Nei potvynio, nei to baisiojo lietaus, turėjusio sniegą, pasak Donelaičio, „į nieką“ paversti ir žiemos rūpesčius didžiausiais srautais nuplukdyti…
Tai gerai mums ar blogai, kad šitaip viskas vyko? Gal geriau nebesvarstykime – juk šitiek visko naujo kiekvieną dieną mums gamta padovanoja. Kai iš kito Lietuvos krašto klausia: „Gal pas jus kas nors jau žydi?“, belieka atsidusti: „Jau snieguolės nužydėjo…“ Ką ten snieguolės – saulė tarsi traukte ištraukė ne tik daigus, bet ir pumpurus bei žiedus, ir ne tik prie namų. Jau plotais geltonuoja vištapienės – mažos žvaigždutės, iš miškų pabėgusios į atviresnius plotus, dar mėlynuoja žibuoklės, bet atokaitoje jos jau pablukusios, pavargusios. Jau gal metus (kai šeimininkė žvelgia tik nuo debesėlio) apleistoje vejoje – laukinių našlaičių, tų, kvepiančių, violetinė „balutė“. Neatsistebiu gamtos galybe: vos tik atsiranda menkas plotelis, tuoj čia kas nors, pasirodo, savojo šanso buvo belaukiąs. Gėlytė – o ir koks uosiukas ar invazinis klevas…
Pastaruoju metu pašešupyje vis buvo girdėti ne miesto ar gamtos garsai – ne vien balandžių, benardančių po (ne)atpažįstamas vietas, ulbėjimas. Sumažėjo medžių: paukščiai – ne žmonės, jie nežino, kodėl dingo jų pamėgti medžiai, nuo kurių viršūnių žvalgėsi, o kai kur ir lizdą buvo susikrovę, ateitį planavo. Tik nesakykite, kad paukštis nieko neplanuoja: jam planus nurodo Tas, kuris virš mūsų. Kurio Prisikėlimo laukiame, tikėdamiesi (nors gal Juo netikėdami) visokio gėrio savo žemiškiems reikalams. Betgi sumažėjo paukščių – ir ne tik jais besidomintys tai mato. O juk ir angelo sparnas, sako, labai panašus į paukščio sparnus…
…Pavasario vaikas Balandis vos žingsnelį težengė – ar jam nebaisu, kiek visko iš jo tikimės? Pradedant geru oru (kiekvienam tas „gerumas“ vis kitoks) ir baigiant… Gal kam pirmomis bulvėmis, gal kam trejetą metų lauktos gėlės pražydėjimu. Ar džiaugsmingu vaiko klyksmu, reiškiančiu „Einu pats!“ Tegul tas mėnuo gražiu vardu būna švelnus ir geras tiems, kas spėja pasigėrėti dygstančiu augalu ir jo nesutrempia, kam mūsų žydinčios obelys tokios pat gražios kaip ir svetimžemiai medžiai, kam rytmetinis paukščių čiulbėjimas nėra tik trukdys išsimiegoti.
Pavasaris dar tęsis ilgai, bet jis lekia šuoliais – nepražiopsokime to, kas geriausia.
NIJOLĖ