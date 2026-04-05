Darbą pradėjo nauja vicemerė
Pirmadienį vykusiame Kazlų Rūdos Savivaldybės tarybos posėdyje buvo džiugių ir iškilmingų momentų bei rimtų klausimų ir diskusijų.
Pradėta apdovanojimais
Pasak Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto Varaškos, visada geriau posėdį pradėti pasinaudojant geromis progomis. Todėl prieš prasidedant darbotvarkės svarstymui buvo įteikti „Kibirkščių“ apdovanojimai tiems laureatams, kurie jų negalėjo atsiimti per Kovo 11-ąją vykusį minėjimą.
Statulėles „Kazlų Rūdos kibirkštis 2025“ meras įteikė Sauliui Kazlauskui už nepriekaištingą profesionalumą, aukštą meistriškumą masažo srityje ir nuoširdų rūpestį klientų sveikata bei gerove, Rasai Žemaitienei – už reikšmingą ir nuoseklų indėlį ugdant jaunimą, skatinant tvarų gyvenimo būdą ir stiprinant aplinkosauginį sąmoningumą. Vaida Makaveckienė apdovanota už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą, užtikrinant Savivaldybės finansinį stabilumą bei skaidrų ir efektyvų finansų valdymą.
Gėlių puokštėmis taip pat pagerbti kovo mėnesį gimtadienius šventę Tarybos nariai Mindaugas Juodžbalis ir Ieva Skučienė.
Brangsta gatvių priežiūros paslaugos
Savivaldybės taryba pritarė UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ prašymui peržiūrėti ankstesnę sutartį ir pakeisti įkainius už teritorijos priežiūros ir valymo darbus. Įkainiai už žolės pjovimą, lapų surinkimą, gatvių kelkraščių valymą ir kt. didėja 30 proc.Anot Tarybos narių, buvo peržiūrėti kitų institucijų įkainiai, beveik visi jie didesni, be to, didinti kainas už paslaugas tenka ir dėl išaugusių degalų kainų. Tarybos sprendimui įgyvendinti papildomai iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto reikės 75529 Eur per metus, vidutiniškai – 6294 Eur per mėnesį.
Mero komandoje – nauji kadrai
Tarybos nariams buvo pristatyta pretendentė eiti mero pavaduotojos pareigas. Tai Laura Starkevičiūtė-Marčiulionienė. Ši pozicija buvo likusi laisva po to, kai iki tol vicemere dirbusi Virginija Mitrikevičienė pradėjo dirbti Administracijos direktore.
Pasak mero, pretendentė nėra naujokė savivaldos reikaluose. Ji prieš šį teikimą mėnesį dirbo mero patarėja visuomeniniais pagrindais socialinėje ir švietimo srityse. „Mums žinomi pretendentės gebėjimai versle, medicinos, socialinių paslaugų klausimais. Norėjome įsitikinti, ar kandidatė gali sėkmingai adaptuotis viešajame sektoriuje. Tas mėnuo, kuomet ji visuomeniniais pagrindais dirbo įvairiose komisijose, dalyvavo mūsų pasitarimuose, posėdžiuose leido daryti išvadą, kad L. Starkevičiūtės-Marčiulionienės kandidatūra gali būti tinkama vicemero pareigoms“, – sakė M. Varaška.
Tarybos nariai išklausė pretendentės į mero pavaduotojo pareigas prisistatymą. L. Starkevičiūtė-Marčiulionienė gimė ir užaugo Kazlų Rūdoje. Darbo patirtį sukaupė Norvegijoje ir savame krašte. Pretendentė Kauno medicinos universitete yra įgijusi farmacijos magistro laipsnį, 15 metų dirbo vadovo darbą farmacijos srityje, kurį laiką gyveno ir dirbo Norvegijoje, ten vadovavo vaistinei. Noras mokytis ir tobulėti leido moteriai per metus išmokti norvegų kalbą. Į gimtąją Kazlų Rūdą ji sugrįžo 2023 metais.
Smagu, kad Kazlų Rūda per pastaruosius metus išgražėjo, tapo modernus ir gyventi patogus miestas.
ūdamas toli nuo tėvynės suvoki gimtojo krašto ilgesį, ką tau reiškia vieta, kurioje gimei ir užaugai, ką norėtum dėl savo miesto nuveikti. Mačiau daug gerų pavyzdžių, sukaupiau patirties, kurią, tikiu, galėsiu pritaikyti Kazlų Rūdoje. Kartu suvokiu ir savo atsakomybę. Ją norėčiau prisiimti už šias sritis: kultūrą, sportą, meną, socialinius klausimus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas“, – kalbėjo L. Starkevičiūtė-Marčiulionienė.
Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė L. Starkevičiūtės-Marčiulionienės kandidatūrai paskiriant ją vicemere.
Patvirtinta kelių ir gatvių tvarkymo prioritetinė eilė
Taryba patvirtinoSavivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo tvarkymo bei remontavimo 2026–2028 metais prioritetines eiles. Mero potvarkiu sudaryta komisija atliko objektų reitingavimą, skyrė balus pagal svarbą. Taip sudaryta prioritetinė eilė. Tai reiškia, kad per trejus metus bus suremontuota Vytauto gatvė Kvietiškio kaime, Liepų gatvė Jankų kaime, Sodų gatvė Krūvelių kaime, E. Spurgaitės g. Jūrės miestelyje, Riešutų gatvė Gudelių kaime, S. Nėries gatvė Kazlų Rūdoje, Ežero gatvė Plutiškių kaime ir kitos.
Posėdžio metu patvirtintas prekybos ir paslaugų teikimo Savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas. Diskutuota, ar protingai pasirinktas triukšmo kriterijus, leidžiantis kavinėms, restoranams triukšmauti iki 22 val. Taryba pritarė Savivaldybės 2026 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų sąrašui. 2026 metais šiems darbams skirta 74500 Eur valstybės lėšų. Pinigai bus panaudoti avarinės būklės valstybei priklausančių rinktuvų, pralaidų ir griovių remontui, griovių sąnašų valymui, žiočių keitimui, šlaitų šienavimui ir kt.
Bendrieji reikalai
Kazlų Rūdos savivaldybės meras M. Varaška informavo apie prieš keletą mėnesių pasiektą rezultatą, kad poligoninės savivaldybės gautų kompensacijas už savo teritorijas. Kazlų Rūdos savivaldybei 2026 m. nustatyta apie 1 mln. 500 tūkst. Eur paramos suma.
Krašto apsaugos ministerijos finansavimui teikiami šie darbai Savivaldybės tarybos daugumos bei mero pasiūlytuose objektuose: šaligatvio darbai Medelyno gatvės Jūrės kaime, Skvero gatvės atkarpos kapitalinis remontas Kazlų Rūdoje, šildomų autobusų laukimo stotelių įrengimas, pėsčiųjų-dviračių takų apšvietimo darbai Kazlų Rūdos – Ąžuolų Būdos bei Kazlų Rūdos Vytauto gatvės ruožuose ir kt.
Taip pat meras informavo, kad vis neįvyksta konkursai Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus ir Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovų pareigoms užimti.
Pirmuoju atveju buvo tik vienas kandidatas, bet jį pasivijo nepalankios audito išvados iš ankstesnės darbovietės Kauno gimnazijoje. Į PSPC vadovo postą pretendavo du kandidatai, jie pateikė darbo vizijas, bet sunkiai sekėsi atskleisti, kaip jas įgyvendins, todėl konkursus teks kartoti.